Как взвешивают разных животных

Диких гигантов взвешивать куда сложнее. К тому же это не совсем безопасно: под давлением собственного веса на суше киты очень быстро погибают. Поэтому до недавнего времени все манипуляции со взвешиванием проводили разве что на тех животных, что выбросились на берег. Их измеряли с помощью пружинных весов на лебёдке или же на габаритных весах для грузовиков.

Однако недавно учёные нашли новый способ узнать массу кита. Делается это с помощью дронов! Беспилотники запускают над океаном и фотографируют зверей со всех ракурсов. Далее люди сортируют и собирают фотки каждого кита, строят по ним 3D модель, вычисляют её объём, а затем и массу. Такой способ оказался весьма эффективным, ведь он позволяет следить не только за весом китов в динамике, но и за их перемещениями.