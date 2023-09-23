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Как взвешивают разных животных

Как взвешивают разных животных

Автор:
23 сентября 2023 09:46
Сообщество : Животные
Метки: весы   взвешивание   животные   интересно   птицы   факты   
1842
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Вы когда-нибудь задумывались, как вообще взвешивают зверей? В данном статье вы узнаете, к каким хитростям прибегают ветеринары во время процесса взвешивания разных животных.

Насекомышей и всякую мелочь, например, взвешивают на очень точных электронных/ювелирных весах или даже в кухонных мерных электро-ложках.

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А чтобы не париться с крохотными личинками и не измерять их по одной, учёные придумали их сканировать. Личинок раскладывают на чёрной бумаге, прикрывают стеклом и проводят по ним ручным сканером. Дальше снимок обрабатывают и загружают в специальные программы, где алгоритмы высчитывают площадь проекции для каждой личинки и вычисляют их вес.

Животин чуть больше таракана так уже не отсканируешь — приходится мудрить со всякими примочками и весами. Тех, кто идёт на контакт, во время взвешивания подкупают вкусняшками и хитростью заманивают на весы. Буйно-кусачую братию в морде лица ежей, мышей, ужей и прочих сажают в ведёрки, стаканы и чашки. Главное, чтобы зверь не навредил себе и окружающим.

Диких пернатых во время процедур пеленают. Крылья плотно приматывают к телу, а всё остальное никуда не улетит. Сделают шаверму из птички — и на весы. Главное — ничего не перепутать! С мелкими птицами и вовсе не парятся. Их бесцеремонно засовывают вниз головой в узкие продолговатые ёмкости. Так крылья плотно прилегают к телу, и пернатый, как бы не дрыгался, уже никуда не денется!

С товарищами покрупнее финт со стаканом уже вряд ли пройдёт. Тех, с кем можно договориться, подкупают всё той же вкусняшкой и отправляют на весы добровольно. А самых непоседливых взвешивают на руках. Арифметика простая: сначала узнают вес человека с животным, затем вес самого человека. Разница этих показателей и будет искомой цифрой. Так, кстати, поступают ещё и с детёнышами крупных животных: проще их один раз поднять, чем тысячу раз успокоить и попытаться загнать на весы.

Хищных зверей, однако, никто не рискует брать на ручки. Для них есть три варианта. Первый — весы на входе/выходе из клетки, куда животину дрессируют вставать за угощение. Второй — специальная «размерная сетка» на стенах вольера. Узнав рост, можно постараться рассчитать и вес. Метод достаточно неточный, но на безрыбье и ростомер — весы. Третий — изменение веса во время проведения ветеринарных обследований, когда зверю дают снотворное.

Больших животных взвешивают на огромных весах. Специальное оборудование может выдержать до 5 тонн — хватит даже для слона! Главное при таком измерении, чтобы все 4 ноги зверя находились на платформе. Если мега-весов в наличии нет, можно обойтись вычислением веса по таблице размеров. Для этого сантиметровой лентой измеряют длину туловища и обхват груди, а затем ищут нужные цифры в таблицах — всё давно уже просчитано по формулам. Погрешность такого измерения составляет примерно 20-30 килограмм, а если руки измеряющего растут не оттуда, то все 50.

Ну а как быть с китообразными? За ними с линейкой не побегаешь и на весы их не поставишь! Тут тоже есть свои хитрости. Вес зверей, что содержатся в неволе, можно измерить по изменению уровня воды в бассейне, куда выпускают животину. Или, например, во время транспортировки, когда водоплавающих грузят в специальные автоцистерны. Загнать такую машину на весы сначала с китом, а потом — без.

Диких гигантов взвешивать куда сложнее. К тому же это не совсем безопасно: под давлением собственного веса на суше киты очень быстро погибают. Поэтому до недавнего времени все манипуляции со взвешиванием проводили разве что на тех животных, что выбросились на берег. Их измеряли с помощью пружинных весов на лебёдке или же на габаритных весах для грузовиков.

Однако недавно учёные нашли новый способ узнать массу кита. Делается это с помощью дронов! Беспилотники запускают над океаном и фотографируют зверей со всех ракурсов. Далее люди сортируют и собирают фотки каждого кита, строят по ним 3D модель, вычисляют её объём, а затем и массу. Такой способ оказался весьма эффективным, ведь он позволяет следить не только за весом китов в динамике, но и за их перемещениями.

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Метки: весы   взвешивание   животные   интересно   птицы   факты   
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Алексей Бляйбтрой Час назад
увидел сову в сырном лаваше, захотел шаурму.
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3k
Walther Полчаса назад
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16k
a_komolow Час назад
### Вес зверей, что содержатся в неволе, можно измерить по изменению уровня воды в бассейне, куда выпускают животину. ###

Закон Архимеда работает!
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