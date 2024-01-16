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Широконоска: утка с необычным клювом

Широконоска: утка с необычным клювом

Автор:
16 января 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   животные   интересно   птицы   утка   факты   
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Знакомьтесь, широконоска. Эта речная утка отличается необычным клювом в форме "лопатки". По бокам у него есть специальные пластины, которые помогают птице добывать пищу из воды.

Пока клюв закрытый, кажется, что обычная утка, просто с распухшим носом. Но стоит птичке его хоть немножечко приоткрыть, то миру является китовая голливудская улыбочка! Достигается такая жутковатая красота благодаря роговым пластинкам, растущим по бокам надклювья. Но зачем широконоске такое приспособление? А затем, что эта утка считается самой хищной среди остальных лапчатых!

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В рационе широконоски, конечно, хватает всякой зелени: семена и побеги водных растений. Но куда охотнее птичка отобедает каким-нибудь водным насекомым, маленьким моллюском или микроскопическим рачком. Чтобы выловить всю эту мелочь из воды, нужно обзавестись фильтром. Вот утка и отрастила «зубы» из пластин.

Охота выглядит очень просто: окунул нос, зачерпнул воды со всеми её питательными богатствами, выплевал жидкость, а всё, что на зубах осталось, — съел. Ну а если дело идёт туго, широконоска наворачивает круги, образуя водоворот. Поток воды поднимает со дна взвесь, а вместе с ней и всех тех, кто в ней скрывался.

Добывать планктон утка научилась как в Старом, так и в Новом свете. От ландшафта её охотничьи навыки тоже никак не зависят: селится широконоска и в степях, и в тайге, и в тундре. Единственное, чего пернатая не переносит — холода. С приходом зимы она мигрирует на юг. Здесь утки образуют пары для грядущего сезона размножения. Во время гнездования нет времени размениваться на сантименты!

Вместе пара добирается до места, вместе строит гнездо где-нибудь на кочке, островке, заливном лугу или в тростнике. Но как только самка отложит последнее яйцо, муженек её быстро линяет. Во всех смыслах: свою избранницу самец оставляет один на один с потомством, а сам бежит в кусты, чтобы сменить перо.

Утка насиживает кладку из 9-12 яиц в одиночку и потратит на это дело где-то около 25 дней. Зато когда дети вылупятся, проблем с ними будет по-минимуму. Малыши, только проклюнувшись из яйца, сразу готовы топать за мамой! И да, клюв у птенцов такой же гигантский, как и у родителей. А что вы хотели? Странные носы у широконосок — это семейное!

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Метки: Прикол   животные   интересно   птицы   утка   факты   
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2  комментария
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Alex Roland Полчаса назад
Ну все .. претензии к создателям этих персонажей отпали сами собой .. найден предок мультьгероев ...
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8k
vasilykopkov 13 минут назад
А вот и родственник.
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