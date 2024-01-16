Широконоска: утка с необычным клювом

Добывать планктон утка научилась как в Старом, так и в Новом свете. От ландшафта её охотничьи навыки тоже никак не зависят: селится широконоска и в степях, и в тайге, и в тундре. Единственное, чего пернатая не переносит — холода. С приходом зимы она мигрирует на юг. Здесь утки образуют пары для грядущего сезона размножения. Во время гнездования нет времени размениваться на сантименты!