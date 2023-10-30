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Как вам наши красавицы? Сборная России по&nbsp;бодибилдингу забрала на&nbsp;Кубке мира максимум медалей

Как вам наши красавицы? Сборная России по бодибилдингу забрала на Кубке мира максимум медалей

Автор:
30 октября 2023 23:56
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бишкек   бодибилдинг   кубок мира   медали   сборная россии   шоу   
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Сборная России по бодибилдингу установила рекорд по количеству выигранных медалей на Кубке мира в Киргизии. Об этом рассказал президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

Кубок мира проходил в Бишкеке с 27 по 30 октября. Сборная России завоевала 176 медалей, среди которых 63 золотых, 61 серебряная и 52 бронзовых.

По словам президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, это абсолютный рекорд в истории этого вида спорта:

Наша страна не только представила самую многочисленную сборную в истории международных турниров по бодибилдингу - 200 человек, но и завоевала рекордное количество медалей. Напомню, что Международная федерация бодибилдинга (IFBB) основана в 1946 году. С того памятного года и по сей день наше последнее достижение не имеет аналогов.

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Наши парни и девушки доминировали практически во всех дисциплинах современного бодибилдинга, включая самые популярные: мужской бодибилдинг, бодифитнес и фитнес-бикини. Это абсолютный рекорд в истории нашего вида спорта. В фитнес-челлендже мы пока уступаем дружественной сборной Ирана, но для России данное направление пока новое. Мы методично его развиваем и планируем конкурировать в будущем на высшем уровне.

, - добавил президент федерации.

На фоне всем известных споров по поводу участия российских спортсменов на ОИ под нейтральным флагом отечественным болельщикам было особенно приятно наблюдать в Бишкеке представительниц РФ с российским триколором. Наш гимн тоже ни у кого не вызывал вопросов. Равно как и абсолютное преимущество именно спортсменок из России, которые увезли домой 176 медалей.

Александр Вишневский также отметил, что решение Международной федерации бодибилдинга (IFBB) разрешить россиянам выступать на Кубке мира с государственной символикой сыграло большую роль в качестве дополнительной мотивации:

Наши ребята по-настоящему соскучились по тому непередаваемому ощущению, когда на сцене тебя чествуют не только как лучшего спортсмена на турнире, но и как гражданина России. Реакция зрителей в зале подтверждает тот факт, что для любого спортсмена, человека и истинного гражданина своей страны данная составляющая спортивного мероприятия является определяющей. Мы гордимся нашими ребятами, нашей страной и благодарим всех за поддержку.

, – подытожил руководитель ФББР.

Уроженка Нижегородской области Ольга Тарабаркина стала победительницей международного чемпионата по бодибилдингу в категории "Бодифитнес". Ольге 39 лет, она - мама двоих детей и сама - тренер по бодибилдингу.

Я еще пребываю как во сне и еще не верю, что со мной это произошло всё так быстро, за один сезон. Конечно, неожиданно и очень эмоционально. На мир поехала первый раз, хотелось войти в «шестерку» для первого раза. И тут, когда тебя называют первой в одной категории и потом во второй, и опять два золота! Я несколько лет шла к этому, и, конечно, вкус победы намного слаще. Через тернии к звездам. На этой подготовке было очень много неприятных моментов, через которые пришлось пройти. И я дошла,

— рассказала девушка порталу Нижний Новгород online.

В Сети интернет-пользователи восхищаются нашими спортсменами, а в особенностями спортсменками:

«Восхищаюсь»; «Наши красавицы»; «Наконец-то нам показали женщин, которые коня на скаку остановят и всаднику морду набьют...», - пишут пользователи.

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Метки: Спорт   бишкек   бодибилдинг   кубок мира   медали   сборная россии   шоу   
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12  комментариев
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6k
livaneth Полчаса назад
Я б не вдул.
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480
Александр Богомолов livaneth 4 минуты назад
это оно будет решать вдуешь или нет.
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17k
Alex 5 минут назад
Последнее фото что-то навеяло... :)
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33k
Ego sum qui sum 9 минут назад
Коня на скаку остановит и от груди отожмет
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3k
Χάρων 24 минуты назад
Красавицы???
ГДЕ???
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36k
Барклай Полчаса назад
Ипать они стрёмные!
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6k
Трям Полчаса назад
До чего ж они стремные!
Сушка - зло!
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35k
Андрей Иванов Полчаса назад
Фу. Для женщины мускулы не помеха, но всё должно быть в пределах нормы. А это - куски мяса на стероидах
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4k
Glory to Urine! 43 минуты назад
По заверениям врачей, они женщины.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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