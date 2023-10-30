Как вам наши красавицы? Сборная России по бодибилдингу забрала на Кубке мира максимум медалей

Сборная России по бодибилдингу установила рекорд по количеству выигранных медалей на Кубке мира в Киргизии. Об этом рассказал президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.
Кубок мира проходил в Бишкеке с 27 по 30 октября. Сборная России завоевала 176 медалей, среди которых 63 золотых, 61 серебряная и 52 бронзовых.
По словам президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, это абсолютный рекорд в истории этого вида спорта:
Наша страна не только представила самую многочисленную сборную в истории международных турниров по бодибилдингу - 200 человек, но и завоевала рекордное количество медалей. Напомню, что Международная федерация бодибилдинга (IFBB) основана в 1946 году. С того памятного года и по сей день наше последнее достижение не имеет аналогов.
Наши парни и девушки доминировали практически во всех дисциплинах современного бодибилдинга, включая самые популярные: мужской бодибилдинг, бодифитнес и фитнес-бикини. Это абсолютный рекорд в истории нашего вида спорта. В фитнес-челлендже мы пока уступаем дружественной сборной Ирана, но для России данное направление пока новое. Мы методично его развиваем и планируем конкурировать в будущем на высшем уровне.
, - добавил президент федерации.
На фоне всем известных споров по поводу участия российских спортсменов на ОИ под нейтральным флагом отечественным болельщикам было особенно приятно наблюдать в Бишкеке представительниц РФ с российским триколором. Наш гимн тоже ни у кого не вызывал вопросов. Равно как и абсолютное преимущество именно спортсменок из России, которые увезли домой 176 медалей.
Александр Вишневский также отметил, что решение Международной федерации бодибилдинга (IFBB) разрешить россиянам выступать на Кубке мира с государственной символикой сыграло большую роль в качестве дополнительной мотивации:
Наши ребята по-настоящему соскучились по тому непередаваемому ощущению, когда на сцене тебя чествуют не только как лучшего спортсмена на турнире, но и как гражданина России. Реакция зрителей в зале подтверждает тот факт, что для любого спортсмена, человека и истинного гражданина своей страны данная составляющая спортивного мероприятия является определяющей. Мы гордимся нашими ребятами, нашей страной и благодарим всех за поддержку.
, – подытожил руководитель ФББР.
Уроженка Нижегородской области Ольга Тарабаркина стала победительницей международного чемпионата по бодибилдингу в категории "Бодифитнес". Ольге 39 лет, она - мама двоих детей и сама - тренер по бодибилдингу.
Я еще пребываю как во сне и еще не верю, что со мной это произошло всё так быстро, за один сезон. Конечно, неожиданно и очень эмоционально. На мир поехала первый раз, хотелось войти в «шестерку» для первого раза. И тут, когда тебя называют первой в одной категории и потом во второй, и опять два золота! Я несколько лет шла к этому, и, конечно, вкус победы намного слаще. Через тернии к звездам. На этой подготовке было очень много неприятных моментов, через которые пришлось пройти. И я дошла,
— рассказала девушка порталу Нижний Новгород online.
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