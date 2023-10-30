Как вам наши красавицы? Сборная России по бодибилдингу забрала на Кубке мира максимум медалей

Кубок мира проходил в Бишкеке с 27 по 30 октября. Сборная России завоевала 176 медалей, среди которых 63 золотых, 61 серебряная и 52 бронзовых.

По словам президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, это абсолютный рекорд в истории этого вида спорта: