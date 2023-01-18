BBC Sport атаковали порнотеррористы

Ответственность за розыгрыш взял на себя ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, который и ранее устраивал розыгрыши во время спортивных событий. В частности, Джарвис выбегал на поле в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Это сделал я!» – ответил Джарвис на твит Линекера, прикрепив свою фотографию из студии BBC с найденным телефоном.

Позже Джарвис опубликовал видео, в котором показал осуществление розыгрыша. Пранкер спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками, и в нужный момент позвонил на него.

Также Джарвис анонсировал ролик о розыгрыше на своем ютуб-канале.