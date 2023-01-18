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BBC Sport атаковали порнотеррористы

BBC Sport атаковали порнотеррористы

Автор:
18 января 2023 19:52
Сообщество : Спорт
Метки: Гари Линекер   Спорт   Телефон   звуки   студия   шоу   
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На шоу Гари Линекера неизвестный оставил телефон в студии, на котором был установлен рингтон со звуками из фильма для взрослых. И каждый раз звонил на него, когда заходила речь про кубок Англии по футболу.

Как пишет Sport.ru, розыгрыш во время трансляции матча Кубка Англии на BBC устроил пранкер.

В момент, когда Гари Линекер и Алан Ширар в прямом эфире вели репортаж о переигровке матча «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в студии раздались громкие стоны.

Позже Линекер опубликовал в твиттере фотографию телефона с наклеенным на него двусторонним скотчем.

«Итак, мы нашли это приклеенным к задней панели телевизора. Что касается розыгрыша, то это было довольно забавно», – подписал фотографию бывший футболист сборной Англии.

Ответственность за розыгрыш взял на себя ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, который и ранее устраивал розыгрыши во время спортивных событий. В частности, Джарвис выбегал на поле в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Это сделал я!» – ответил Джарвис на твит Линекера, прикрепив свою фотографию из студии BBC с найденным телефоном.

Позже Джарвис опубликовал видео, в котором показал осуществление розыгрыша. Пранкер спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками, и в нужный момент позвонил на него.

Также Джарвис анонсировал ролик о розыгрыше на своем ютуб-канале.

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Метки: Гари Линекер   Спорт   Телефон   звуки   студия   шоу   
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2  комментария
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42k
Aleksandr 3 минуты назад
пранкер=3,14дорас с отрицательным IQ
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Мойша Час назад
Таких говнюков нельзя никуда приглашать. А ппи пранке на улице бить просто в морду. Можно еще упавшего попинать.
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KlyaksaZ
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