FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3136 постов • 432 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Что этот турок себе позволяет? FIFA выяснит, почему повар Нусрет Гекче фотографировался с Кубком мира

Что этот турок себе позволяет? FIFA выяснит, почему повар Нусрет Гекче фотографировался с Кубком мира

Автор:
23 декабря 2022 09:00
Сообщество : Спорт
Метки: FIFA   Salt Bae   Спорт   кубок мира   мундиаль   расследование   футбол   чемпионы   чм-2022   
1521
3
2

Сразу после награждения сборной Аргентины на поле вышел турецкий повар по прозвищу Salt Bae и перефотографировался со всеми игроками. Но и этого Гекче оказалось мало - в соцсетях появились фото и видео повара в обнимку с Кубком мира. Между тем, в FIFA есть определенные правила, согласно которым эту награду может держать в руках ограниченный круг лиц. И работники турецкого пищепрома в их список не входят.

После разгоревшегося скандала ФИФА была вынуждена признать, что на футбольное поле почему-то были допущены посторонние. Более того, эти самые люди (а именно владелец сети стейк-хаусов, шеф-повар Нусрет Гекче) прикасались к главной награде Чемпионата мира, а ведь по правилам, держать Кубок в руках могут лишь чемпионы, узкий круг организаторов мероприятия и главы государств.


Гекчё, прославившийся своей манерой солить блюда, ни к одним, ни к другим, ни к третьим не относится. Кстати, члены семей победителей по правилам тоже не должны прикасаться к Кубку, но федерация всегда снисходительно относилась к тому, что жены и дети футболистов выбегают на поле после победной игры, чтобы сфотографироваться с главным трофеем. Однако повар не приходится родственником ни одному зх спортсменов.


Зато, поговаривают, он находится в дружеских отношениях с президентом федерации Джанни Инфантино — последний много раз бывал в  ресторанах турка и даже оформил Salt Bae VIP-пропуск на матч.



Наверняка не все футболисты поняли, что за человек ходит и фотографируется с их кубком, грызет медали и ведёт себя как один из них. После напряженной игры и долгожданной победы не обращаешь внимание на подобные мелочи.


И если бы не хвастовство повара, разместившего в соцсетях снимки с победным Кубком, возможно, этот инцидент и прошел бы мимо общественности.

А пока повар-хвастун получает крайне неодобрительные комментарии под фото в соцсетях.

  • «Тебе не стоит трогать кубок. Ты не чемпион»;
  • «Игроки пахали ради этого трофея. Ты даже близко не должен быть рядом с ним»;
  • «Кто-нибудь, скажите ему, что его публикации неуважительные»;
  • «Просто то, что ты владеешь сетью ресторанов и знаменит в интернете, не даёт тебе никакого права трогать трофей»;
  • «Тот самый парень, которого никогда никуда не приглашают, но он всё равно хвастается».

Бывший форвард сборной Италии Джузеппе Росси был более резок в своих высказываниях:: «SaltBae, можешь поцеловать меня в задницу. Так хотел всеобщего внимания, прикасался к кубку. Да кто ты такой, бро? Твои две минуты славы истекли. Следующий».


Вряд ли этот промах доведёт главу федерации Инфантино до отставки даже после внутреннего расследования, но нехороший осадочек у болельщиков останется. Если можно повару, то почему нельзя им? Или правила существуют, чтобы их нарушать?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: FIFA   Salt Bae   Спорт   кубок мира   мундиаль   расследование   футбол   чемпионы   чм-2022   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ksenia2 51 минуту назад
Что позволено Юпитеру... Пожурят и простят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uehl 7 минут назад
мерзкий чурбаповаришка. его манерность только раздражает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
ruslan d Полчаса назад
Боже , нельзя трогать кубок ... ха ха ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Фома Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал 46 минут назад
Есть люди просто с непомерной самоуверенностью по жизни. Это тот самый случай. Можно только позавидовать такой самоуверенности!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 50 минут назад
Хайпанул поваришка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173254



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в дрэг-рейсинге
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в...
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да блин

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#кино#автомобили#автомир#картинки#дизайн#Россия#новости
#интересно#факты#животные#новый год#дтп#Жизнь#Приколы#комментарии#Еда#путешествия
#Юмор#история#подборка#аварии#забавно#дети#Ynews#люди#милота#рождество
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя Фанаты сборной Марокко отметили победу родной команды разгромом Брюсселя Эхо чемпионата: в России подсчитали количество болельщиков ЧМ-2018, не уехавших на родину Эхо чемпионата: в России подсчитали количество болельщиков ЧМ-2018, не уехавших на родину Родоначальника русского футбола сначала дважды похоронили, а потом признали его заслуги и поставили памятник Родоначальника русского футбола сначала дважды похоронили, а потом признали его заслуги и... Ручная работа: как делали кубок ЧМ-2018 Ручная работа: как делали кубок ЧМ-2018

На что жалуетесь?

Вернуться