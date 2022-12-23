Что этот турок себе позволяет? FIFA выяснит, почему повар Нусрет Гекче фотографировался с Кубком мира

Сразу после награждения сборной Аргентины на поле вышел турецкий повар по прозвищу Salt Bae и перефотографировался со всеми игроками. Но и этого Гекче оказалось мало - в соцсетях появились фото и видео повара в обнимку с Кубком мира. Между тем, в FIFA есть определенные правила, согласно которым эту награду может держать в руках ограниченный круг лиц. И работники турецкого пищепрома в их список не входят.
После разгоревшегося скандала ФИФА была вынуждена признать, что на футбольное поле почему-то были допущены посторонние. Более того, эти самые люди (а именно владелец сети стейк-хаусов, шеф-повар Нусрет Гекче) прикасались к главной награде Чемпионата мира, а ведь по правилам, держать Кубок в руках могут лишь чемпионы, узкий круг организаторов мероприятия и главы государств.
Гекчё, прославившийся своей манерой солить блюда, ни к одним, ни к другим, ни к третьим не относится. Кстати, члены семей победителей по правилам тоже не должны прикасаться к Кубку, но федерация всегда снисходительно относилась к тому, что жены и дети футболистов выбегают на поле после победной игры, чтобы сфотографироваться с главным трофеем. Однако повар не приходится родственником ни одному зх спортсменов.
Зато, поговаривают, он находится в дружеских отношениях с президентом федерации Джанни Инфантино — последний много раз бывал в ресторанах турка и даже оформил Salt Bae VIP-пропуск на матч.
Наверняка не все футболисты поняли, что за человек ходит и фотографируется с их кубком, грызет медали и ведёт себя как один из них. После напряженной игры и долгожданной победы не обращаешь внимание на подобные мелочи.
И если бы не хвастовство повара, разместившего в соцсетях снимки с победным Кубком, возможно, этот инцидент и прошел бы мимо общественности.
А пока повар-хвастун получает крайне неодобрительные комментарии под фото в соцсетях.
- «Тебе не стоит трогать кубок. Ты не чемпион»;
- «Игроки пахали ради этого трофея. Ты даже близко не должен быть рядом с ним»;
- «Кто-нибудь, скажите ему, что его публикации неуважительные»;
- «Просто то, что ты владеешь сетью ресторанов и знаменит в интернете, не даёт тебе никакого права трогать трофей»;
- «Тот самый парень, которого никогда никуда не приглашают, но он всё равно хвастается».
Бывший форвард сборной Италии Джузеппе Росси был более резок в своих высказываниях:: «SaltBae, можешь поцеловать меня в задницу. Так хотел всеобщего внимания, прикасался к кубку. Да кто ты такой, бро? Твои две минуты славы истекли. Следующий».
Вряд ли этот промах доведёт главу федерации Инфантино до отставки даже после внутреннего расследования, но нехороший осадочек у болельщиков останется. Если можно повару, то почему нельзя им? Или правила существуют, чтобы их нарушать?
Источник:
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