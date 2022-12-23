Что этот турок себе позволяет? FIFA выяснит, почему повар Нусрет Гекче фотографировался с Кубком мира

И если бы не хвастовство повара, разместившего в соцсетях снимки с победным Кубком, возможно, этот инцидент и прошел бы мимо общественности.

А пока повар-хвастун получает крайне неодобрительные комментарии под фото в соцсетях.

«Тебе не стоит трогать кубок. Ты не чемпион»;

«Игроки пахали ради этого трофея. Ты даже близко не должен быть рядом с ним»;

«Кто-нибудь, скажите ему, что его публикации неуважительные»;

«Просто то, что ты владеешь сетью ресторанов и знаменит в интернете, не даёт тебе никакого права трогать трофей»;

«Тот самый парень, которого никогда никуда не приглашают, но он всё равно хвастается».

Бывший форвард сборной Италии Джузеппе Росси был более резок в своих высказываниях:: «SaltBae, можешь поцеловать меня в задницу. Так хотел всеобщего внимания, прикасался к кубку. Да кто ты такой, бро? Твои две минуты славы истекли. Следующий».

Вряд ли этот промах доведёт главу федерации Инфантино до отставки даже после внутреннего расследования, но нехороший осадочек у болельщиков останется. Если можно повару, то почему нельзя им? Или правила существуют, чтобы их нарушать?