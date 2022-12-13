"Мисс Олимпия" стала жертвой стероидов

Дениз Линн Рутковски родилась в 1962 году и провела свои ранние годы в Рединге, штат Пенсильвания. В интервью в 1992 году она сказала, что начала заниматься гимнастикой в возрасте семи лет, позже занималась бегом, выступала в школьной команде по плаванию и в группе поддержки. После преподавания аэробики она занялась бодибилдингом. В какой-то момент она переехала в Техас, а в 1989-м оказалась в Сан-Диего, штат Калифорния. Она жила в районе Мишн-Бич, когда тренировалась в легендарном Gold's Gym Pacific Beach. В 1991 году ее карьера пошла вверх. Это случилось после победы в чемпионатн Orange County Muscle Classic и чемпионате штата Калифорния. Затем она переехала в Лос-Анджелес, где тренировалась в Gold's Gym на Венис-Бич, прозванном «Меккой бодибилдинга» и прославившемся благодаря таким звездам, как Арнольд Шварценеггер.