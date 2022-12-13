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"Мисс Олимпия" стала жертвой стероидов

"Мисс Олимпия" стала жертвой стероидов

Автор:
13 декабря 2022 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: Дениз Рутковски   Золотая пантера   Спорт   бодибилдинг   история   сломанная жизнь   спортсменка   стероиды   
3058
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Когда-то ОНА была одной из самых успешных и очаровательных женщин-бодибилдеров в мире и носила прозвище "Золотая пантера". Но, потеряв себя, она скатилась на самое дно, став неузнаваемой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дениз Рутковски   Золотая пантера   Спорт   бодибилдинг   история   сломанная жизнь   спортсменка   стероиды   
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10  комментариев
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5k
salim777 Час назад
Мужик на каблуках. Не понимаю такой "эстетики".
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14k
ss Минуту назад
"ОНА была одной из самых успешных и очаровательных женщин-бодибилдеров в мире и носила прозвище "Золотая пантера""
___

В этой фразе всё противоречит само-себе! Она - это вообще не об этом. Очаровательная и бодибилдер, бодибилдер и женщина, она и пантера...
Ну, тут конечно - да. "В мире животнных", однозначно. Но какая пантера?! Лошадь! Причём даже на лошадином конкурсе красоты она первого места не заняла бы.
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2k
Андрей 3 минуты назад
Копипаст-копипаст- и опять дрогнула рука...
минус !!! один и тот же текст вставленный несколько раз...
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1k
ZOV 17 минут назад
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7k
Zhora Полчаса назад
Спортивная фигура девушки - это красиво. Но вот стероидные "мускулы" - это уже явный перебор
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19k
Василий Полчаса назад
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4k
Egoro 36 минут назад
Не, не моë, даже смотреть страшно. Не тронь гантели, Клава, тебе ещё рожать, не надо этим шмарам, в журнале, подражать... (С)
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4k
Frank Borman 48 минут назад
Арни негодует. Умеренное употребление анаболиков и стероидов полезно для мускулов в неограниченном количестве.
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9k
Игорь 53 минуты назад
кто то удивлен?
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1k
Тордион Час назад
Я думаю, что она не себя потеряла, а тот гламурный образ. Себя то она как раз нашла. Что до бороды, то да. За все приходится расплачиваться.
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