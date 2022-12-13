"Мисс Олимпия" стала жертвой стероидов

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Когда-то ОНА была одной из самых успешных и очаровательных женщин-бодибилдеров в мире и носила прозвище "Золотая пантера". Но, потеряв себя, она скатилась на самое дно, став неузнаваемой.
Дениз Рутковски с ее платиновыми волосами и мощными мышцами была символом женского бодибилдинга в 1990-х годах.
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Казалось, что весь мир у ее ног, когда в 1993 году она заняла второе место на конкурсе «Мисс Олимпия», заработав 20 000 долларов призовых. Тогда же Дениз получила прозвище «Золотая пантера» из-за своей яркой прически и акробатических танцевальных номеров. В следующем году ей прочили стать обладательницей престижной награды, - но она без предупреждения исчезла.
Шокировав друзей и фанатов, Дениз объявила о своем уходе из бодибилдинга, заявив, что она заново открыла для себя христианство и хочет посвятить себя религии.
Шокировав друзей и фанатов, Дениз объявила о своем уходе из бодибилдинга, заявив, что она заново открыла для себя христианство и хочет посвятить себя религии.
Она поступила в библейский колледж и на много лет практически исчезла из публичной жизни. Лишь в 2012 году, почти через два десятилетия после того, как "Золотая пантера" достигла вершины своей славы, новая фотография Дениз продемонстрировала ее шокирующее преображение. Тогда она была арестована, и ее фотография , сделанная полицией, явила собой трагический контраст с ее гламурным обликом 90-х. Длинные светлые волосы исчезли, их заменила короткая редеющая каштановая стрижка. Самое ужасное, - она отрастила тонкую бороду и такие же усы. Кажется, для нее не пришел даром прием стероидов...
Год спустя Дениз снова арестовали, как сообщается, за уклонение от ареста.
Год спустя Дениз снова арестовали, как сообщается, за уклонение от ареста.
Дениз Линн Рутковски родилась в 1962 году и провела свои ранние годы в Рединге, штат Пенсильвания. В интервью в 1992 году она сказала, что начала заниматься гимнастикой в возрасте семи лет, позже занималась бегом, выступала в школьной команде по плаванию и в группе поддержки. После преподавания аэробики она занялась бодибилдингом. В какой-то момент она переехала в Техас, а в 1989-м оказалась в Сан-Диего, штат Калифорния. Она жила в районе Мишн-Бич, когда тренировалась в легендарном Gold's Gym Pacific Beach. В 1991 году ее карьера пошла вверх. Это случилось после победы в чемпионатн Orange County Muscle Classic и чемпионате штата Калифорния. Затем она переехала в Лос-Анджелес, где тренировалась в Gold's Gym на Венис-Бич, прозванном «Меккой бодибилдинга» и прославившемся благодаря таким звездам, как Арнольд Шварценеггер.
В Лос-Анджелесе Дениз быстро стала суперзвездой в мире женского бодибилдинга. С ее внешностью кинозвезды и замечательным телосложением она вскоре украшала собой десятки журнальных обложек и разворотов. Она получила прозвище «Золотая пантера» из-за грации в танцах, золотистых волос и сверкающего золотого купальника, который она носила во время конкурсов.
Самым успешным для нее был 1993 год, когда она выиграла первый приз на чемпионатах США NPC и IFBB Jan Tana Classic. Она также заняла второе место в конкурсе «Мисс Олимпия».
Дениз была известна не только своей внешностью и талантом, но и золотым сердцем. В 1993 году она проводила свободное время с детьми из малообеспеченных семей из Венеции, ездила с ними на бодибилдерские шоу, в Диснейленд и на другие мероприятия.
Дениз была известна не только своей внешностью и талантом, но и золотым сердцем. В 1993 году она проводила свободное время с детьми из малообеспеченных семей из Венеции, ездила с ними на бодибилдерские шоу, в Диснейленд и на другие мероприятия.
Внезапно на пике своей славы Дениз исчезла. Выяснилось, что она приняла решение уйти из бодибилдинга и поступить в Международный библейский колледж Собора на Голгофе в Форт-Уэрте, штат Техас. Через два года выяснилось, что она путешествовала по стране, распространяя слово Божье на различных религиозных мероприятиях. За исключением момента краткого возвращения в бодибилдинг в 2001 году, Дениз больше никогда не обсуждала свою прежнюю жизнь.
Через два года отсутствия выяснилось, что она путешествовала по стране, распространяя слово Божье на различных религиозных мероприятиях. За исключением краткого возвращения в бодибилдинг в 2001 году, Дениз больше никогда не обсуждала свою прежнюю жизнь.
Вскоре после этого выяснилось, что она путешествовала по стране со своей собакой, ведя полубездомный образ жизни. В 2019 году, однако, неназванный фанат, который ведет неофициальную фан-страницу Дениз в соцсетях, сказал, что поговорил с ее семьей, и что теперь ее дела идут гораздо лучше.
Вскоре после этого выяснилось, что она путешествовала по стране со своей собакой, ведя полубездомный образ жизни. В 2019 году, однако, неназванный фанат, который ведет неофициальную фан-страницу Дениз в соцсетях, сказал, что поговорил с ее семьей, и что теперь ее дела идут гораздо лучше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дениз Рутковски Золотая пантера Спорт бодибилдинг история сломанная жизнь спортсменка стероиды
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В этой фразе всё противоречит само-себе! Она - это вообще не об этом. Очаровательная и бодибилдер, бодибилдер и женщина, она и пантера...
Ну, тут конечно - да. "В мире животнных", однозначно. Но какая пантера?! Лошадь! Причём даже на лошадином конкурсе красоты она первого места не заняла бы.
минус !!! один и тот же текст вставленный несколько раз...