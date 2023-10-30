18 безбашенных человек, которые плюют в лицо опасности

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Мир вокруг нас полон неожиданностей и может быть достаточно опасным. И есть люди, которые специально выбирают профессии связанные с риском, но есть и такие, у которых лень спорит со слабоумием и отвагой. Взгляните на этих бесстрашных работников!
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