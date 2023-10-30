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18 безбашенных человек, которые плюют в лицо опасности

18 безбашенных человек, которые плюют в лицо опасности

Автор:
30 октября 2023 23:21
Сообщество : Жизнь
Метки: Плюют   безбашенные   люди   опасность   профессия   работники   
1906
19

Мир вокруг нас полон неожиданностей и может быть достаточно опасным. И есть люди, которые специально выбирают профессии связанные с риском, но есть и такие, у которых лень спорит со слабоумием и отвагой. Взгляните на этих бесстрашных работников!

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Метки: Плюют   безбашенные   люди   опасность   профессия   работники   
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5  комментариев
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1k
Alex 2 часа назад
Комментарий к фото
тут скорей не сварка, а резак работает
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53k
turyst 20 минут назад
Хм... Целая треть фотографий, которых не было в прошлый сборке на эту тему.
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1k
Alex 2 часа назад
Комментарий к фото
А тут что и зачем? Он вообще живой?
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