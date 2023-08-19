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Флешмоб, доказывающий, что мы в жизни и мы на работе – это совсем разные люди

Флешмоб, доказывающий, что мы в жизни и мы на работе – это совсем разные люди

Автор:
19 августа 2023 11:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: люди   профессия   работа   разные люди   флешмоб   фото   
1842
13

Все мы в разном окружении ведём себя немного иначе. Один и тот же человек в компании друзей и на рабочем месте может казаться вообще двумя разными людьми.

Пользователь Твиттера под ником Shama опубликовал две свои фотографии, одна из которых сделана в расслабленной атмосфере, а вторая — на работе. Контрастность двух кадров подчеркнула и надпись «Привет, как дела? / Рот свой откройте». Shama работает стоматологом, поэтому фраза хоть и грубовата, но от стоматолога ожидаема. Другие обитатели соцсети подхватили флешмоб и начали публиковать свои фото в жизни и на рабочем месте, сопровождая их фразами, которые им (или другим представителям их профессии) приходится произносить.


Привет, как дела? / Рот свой откройте

×
×

— У тебя не получается быть агрессивным, извини, но ты булочка.

— Ну блин(


Привет, как дела? / Собаку на стол

Пожалуй, только от ветеринара эта фраза будет звучать уместно и логично.


Привет, как дела? / В сточных водах превышение по алюминию, вам штраф


Привет, как дела? / Любите искусство в себе, а не себя в искусстве


Привет, как дела? / Рецепт на кеторол есть?

Тяготы бытия фармацевта.


Привет, как дела? / Ап!

Девушка на фото выше работает в цирке.


Привет, как дела? / Меня зовут Мария, чем могу вам помочь?


Привет, как дела? / Достаём двойные листочки


Привет, как дела? / Просыпаемся, всё хорошо, вы молодец

Особенно много врачей приняло участие в этом флешмобе. Девушка на фото выше — анестезиолог-реаниматолог в кардиохирургии.


Привет, как дела? / Как давно вы стали слышать эти голоса в голове?

Кто ещё может настолько искренно интересоваться вашими голосами в голове, как не психиатр?


Привет, как дела? / На трупе надето…

Да, эта милая девушка работает судмедэкспертом.


Привет, как дела? / Что значит тебе моя исполнительная не нравится?

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Метки: люди   профессия   работа   разные люди   флешмоб   фото   
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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62k
doker 12 минут назад
Фармацевты будут скоро вообще на расхват!
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721
esb18 15 минут назад
Училка с двойными листочками и дама в шляпе - на мой взгляд две разные тётки.
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26k
AzuveR 19 минут назад
"Привет, как дела? / Меня зовут Мария, чем могу вам помочь? " Что за работа,секс по телефону ?

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71k
Пётровыч Полчаса назад
Работать идите, шланги!
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222
Александр Шевченко 43 минуты назад
Подписи писец.

Да не нравится исполнительная ... забирай переделывай ... а этой х...й жопу можешь вытереть ... а будешь п...ть директор за тебя будет сдавать ... свободен мальчик ...
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