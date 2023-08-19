Флешмоб, доказывающий, что мы в жизни и мы на работе – это совсем разные люди

Все мы в разном окружении ведём себя немного иначе. Один и тот же человек в компании друзей и на рабочем месте может казаться вообще двумя разными людьми.
Пользователь Твиттера под ником Shama опубликовал две свои фотографии, одна из которых сделана в расслабленной атмосфере, а вторая — на работе. Контрастность двух кадров подчеркнула и надпись «Привет, как дела? / Рот свой откройте». Shama работает стоматологом, поэтому фраза хоть и грубовата, но от стоматолога ожидаема. Другие обитатели соцсети подхватили флешмоб и начали публиковать свои фото в жизни и на рабочем месте, сопровождая их фразами, которые им (или другим представителям их профессии) приходится произносить.
Привет, как дела? / Рот свой откройте
— У тебя не получается быть агрессивным, извини, но ты булочка.
— Ну блин(
Привет, как дела? / Собаку на стол
Пожалуй, только от ветеринара эта фраза будет звучать уместно и логично.
Привет, как дела? / В сточных водах превышение по алюминию, вам штраф
Привет, как дела? / Любите искусство в себе, а не себя в искусстве
Привет, как дела? / Рецепт на кеторол есть?
Тяготы бытия фармацевта.
Привет, как дела? / Ап!
Девушка на фото выше работает в цирке.
Привет, как дела? / Меня зовут Мария, чем могу вам помочь?
Привет, как дела? / Достаём двойные листочки
Привет, как дела? / Просыпаемся, всё хорошо, вы молодец
Особенно много врачей приняло участие в этом флешмобе. Девушка на фото выше — анестезиолог-реаниматолог в кардиохирургии.
Привет, как дела? / Как давно вы стали слышать эти голоса в голове?
Кто ещё может настолько искренно интересоваться вашими голосами в голове, как не психиатр?
Привет, как дела? / На трупе надето…
Да, эта милая девушка работает судмедэкспертом.
Привет, как дела? / Что значит тебе моя исполнительная не нравится?
Источник:
- Китайские студенты-выпускники запустили флешмоб "сломленных безработицей"
- «Скиньте крутое фото, где вы делаете свою работу»
- Люди тяжёлых профессий: 8 архивных групповых фото, которые стоит рассмотреть детально
- 13 снимков, которые доказывают, что о человеке можно узнать очень многое, просто взглянув на его ладони
- Как испанские "морские крестьяне" добывают моллюсков
Да не нравится исполнительная ... забирай переделывай ... а этой х...й жопу можешь вытереть ... а будешь п...ть директор за тебя будет сдавать ... свободен мальчик ...