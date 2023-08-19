Флешмоб, доказывающий, что мы в жизни и мы на работе – это совсем разные люди

Пользователь Твиттера под ником Shama опубликовал две свои фотографии, одна из которых сделана в расслабленной атмосфере, а вторая — на работе. Контрастность двух кадров подчеркнула и надпись «Привет, как дела? / Рот свой откройте». Shama работает стоматологом, поэтому фраза хоть и грубовата, но от стоматолога ожидаема. Другие обитатели соцсети подхватили флешмоб и начали публиковать свои фото в жизни и на рабочем месте, сопровождая их фразами, которые им (или другим представителям их профессии) приходится произносить.

Привет, как дела? / Рот свой откройте