15 бесстрашных работников, которые не ведают, что такое опасность

Хотите верьте, хотите нет, но есть люди, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Они просто не знают слово "безопасность". Герои этого поста очень изобретательны и практичны, и пытаются сделать свою работу без лишних затрат, демонстрируя невероятный героизм, граничащий с идиотизмом. Взгляните сами!