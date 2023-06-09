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15 бесстрашных работников, которые не ведают, что такое опасность

15 бесстрашных работников, которые не ведают, что такое опасность

Автор:
09 июня 2023 23:12
Сообщество : Жизнь
Метки: Изобретательны   Не ведают   Самосохранение   бесстрашные   инстинкт   опасность   работники   
6254
16

Хотите верьте, хотите нет, но есть люди, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Они просто не знают слово "безопасность". Герои этого поста очень изобретательны и практичны, и пытаются сделать свою работу без лишних затрат, демонстрируя невероятный героизм, граничащий с идиотизмом. Взгляните сами!

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Метки: Изобретательны   Не ведают   Самосохранение   бесстрашные   инстинкт   опасность   работники   
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8  комментариев
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5k
BenderRodriguez 19 часов назад
Сантехник какой то отчаянный!
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1k
Потому что я Алёша 5 часов назад
Клевое решение. С этой лестницей ни чего не случися она ни куда не уйдет. Этой фотке не место в этой подборке.
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13k
MilfFucker 7 часов назад
А мне нравится идея с булавками. Там ведь не 220?
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328
dogz MilfFucker 4 минуты назад
Думаю 110в.
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−5
1k
tartilych 14 часов назад
Подвесной садовник лучший)
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