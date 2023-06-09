15 бесстрашных работников, которые не ведают, что такое опасность

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Хотите верьте, хотите нет, но есть люди, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Они просто не знают слово "безопасность". Герои этого поста очень изобретательны и практичны, и пытаются сделать свою работу без лишних затрат, демонстрируя невероятный героизм, граничащий с идиотизмом. Взгляните сами!
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8. В этой лестнице не хватает много деталей, и она довольно старая, но они почему-то подумали, что её можно использовать
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Тебя банят, но ты всё равно лезешь из дерьма.