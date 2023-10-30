40 прекрасных старинных фотографий, которые помогают лучше понять прошлое

Старинные черно-белые фотографии обладают неоспоримым очарованием и способны отправить нас в путешествие во времени. С их помощью можно перенестись в эпоху, когда еще не существовало интернета, сенсорных экранов и искусственного интеллекта. И ощутить эффект присутствия!