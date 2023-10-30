40 прекрасных старинных фотографий, которые помогают лучше понять прошлое

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30 октября 2023 16:03
Старинные черно-белые фотографии обладают неоспоримым очарованием и способны отправить нас в путешествие во времени. С их помощью можно перенестись в эпоху, когда еще не существовало интернета, сенсорных экранов и искусственного интеллекта. И ощутить эффект присутствия!
1. Хороший способ скоротать вечер в 1912 году
2. Мать с детьми на прогулке, 1946 год. Стиль и элегантность!
3. На официальных портретах начала 20 века улыбки встречаются редко, но их можно обнаружить на обычных «бытовых зарисовках». Южная Каролина, 1912 г.
4. Индеец из племени апсарок верхом на лошади, 1908 г.
5. Прыжок через лужу, 1934 год
6. Две девочки и их снежная крепость, 1910 год
7. Юные уличные музыканты, 1928 год
8. Женщины-офицеры на мотоциклах, Лос-Анджелес, 1927 год
9. Две сестры, Флоренс и Сьюзи Фрирмут, арестованные за самогоноварение во время сухого закона, 1921 год
10. Красивая пара в Венеции, 1890-е годы
11. Женщина заряжает свой электромобиль в гараже, 1912 год
12. Три дамы в Маршалле, штат Техас, 1899 год
13. Счастливая семья несёт домой книги из мобильной библиотеки Цинциннати, 1940 год
14. Женщина в мотоциклетной одежде, Франция, 1905 г.
15. Гонконг в 1950-е годы
16. Катание на роликовых коньках, 1930-е годы
17. Оригинальная фотография открытия гробницы Тутанхамона, 1922 год
18. Британская суфражистка на автопеде (предшественнике современного электросамоката), 1916 год
19. Два джентльмена и их совершенно восхитительная собака, которая держит в пасти две трости, 1890-е годы
20. Женщина позирует на пляже. Франция, 1925 год
21. Детская игровая площадка в Монреале, 1950-е годы
22. Отец помогает сыну кормить жирафа в Лондонском зоопарке
23. Маленькие голландские мужички, 1904 год
24. Дети Гарлема, Нью-Йорк, 1920-е годы
25. Мужчина впервые пробует напиток Coca Cola, Франция, 1950 г.
26. Пара викторианских путешественников, 1890-е годы
27. Элегантный стиль на улицах Нью-Йорка в 1928 году
28. Почтальон, 1910-е годы
29. Пляжная мода, 1915 год
30. Маленькая девочка набирает воду на ферме, штат Мэн, 1942 год
31. Женщина моет над тазом своего мужа-шахтёра, Уэльс, 1931 год
32. Победительницы конкурса "Мисс идеальная осанка" на съезде хиропрактиков, 1956 г.
33. Две девочки играют с кукольным домиком, 1850-1860-е гг.
34. Ночная рыбалка на Гавайях, 1948 г.
35. Нью-Йорк после снежной бури в 1888 году
36. Женщина выполняет трюк на мотоцикле, 1920-е годы
37. Роликовые коньки в 1910 году
38. Фотограф снимает улицы Лондона из люльки, подвешенной к строительному крану
39. Дружеский пикник 137 лет назад
40. Норвежские крестьяне, 1900-е годы
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— переведено специально для fishki.net
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