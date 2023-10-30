FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1909 постов • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
40 прекрасных старинных фотографий, которые помогают лучше понять прошлое

40 прекрасных старинных фотографий, которые помогают лучше понять прошлое

Автор:
30 октября 2023 16:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: История в фото   История в фотографиях   Старые фотоснимки   старые снимки   старые фото   старые фотографии   черно-белые снимки   черно-белые фото   
1804
41

Старинные черно-белые фотографии обладают неоспоримым очарованием и способны отправить нас в путешествие во времени. С их помощью можно перенестись в эпоху, когда еще не существовало интернета, сенсорных экранов и искусственного интеллекта. И ощутить эффект присутствия!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: История в фото   История в фотографиях   Старые фотоснимки   старые снимки   старые фото   старые фотографии   черно-белые снимки   черно-белые фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Доктор Джонс 44 минуты назад
"26. Пара викторианских путешественников, 1890-е годы"
Как автор завуалировал фотографию английский цыган...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alexbux1 3 минуты назад
Чего же у них так черные то деградировали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 7 минут назад
То есть электросамокаты были еще 100 с хреном лет назад и потом сто лет были никому вообще не интересны? Чё-то странная фигня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
Олеся К Полчаса назад
5. как она так высоко подпрыгнула то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Rozario 40 минут назад
на 32: специалисты, подскажите, какого органана не хватает у девушки справа ( смотрите рентген.снимок).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил...
Набирающие популярность в сообществах
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото)
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#люди#милота#ДТП#авто аварии#машина#Китай#собака
#животные#СССР#в мире#факты#аварии#знаменитости#автомир#дети#Мемы#природа
#Юмор#интересно#забавно#кино#автомобили#позитив#Реакция#искусство#США#интересное
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото) Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото) 35 старинных фото, которые показывают прошлое с интересной стороны 35 старинных фото, которые показывают прошлое с интересной стороны 30 старинных портретов очень разных людей 30 старинных портретов очень разных людей 30 фотографий, которые могут рассказать об истории больше, чем учебник 30 фотографий, которые могут рассказать об истории больше, чем учебник 30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом 30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов

На что жалуетесь?

Вернуться