30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом

Дорогая Мэрилин,

За всю свою жизнь я не встречал никого, кто просил бы автограф для себя. Всегда для ребенка или старенькой тети, и вам лучше меня известно, как это надоедает. Поэтому, с определенной долей волнения, я расскажу вам, что у меня есть племянник по имени Джон Аткинсон, который проживает в Остине, штат Техас. Он стоит на пороге полового созревания, но это только одна из его проблем. Другая его проблема — это вы.

Я знаю, что вы не сотканы из небесного воздуха, но он этого не знает. Предположение о том, что вы — обычный человек, глубоко бы его шокировало, и я не стану тем, кто ему об этом расскажет.

Во время недавней поездки в Техас моя жена совершила роковую ошибку, рассказав Джону, что мы с вами знакомы. Он, конечно, не поверил, но его уважение ко мне выросло даже за то, что я могу о таком соврать.

Меня постоянно просят о всевозможных глупых одолжениях, поэтому я без колебаний попрошу о таковом у вас. Не могли бы вы прислать ему, под мою ответственность, свою фотографию, возможно, в задумчивом, девичьем настроении, обратившись к нему по имени, с намеком на то, что вам известно о его существовании. Он и так уже ваш раб. Но ваше письмо сделало бы его и моим.

Если вы выполните мою просьбу, я пришлю вам гостевой ключ к женскому входу в Форт Нокс и, кроме того, вы мне очень понравитесь. Искренне ваш, ДС.