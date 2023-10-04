FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1896 постов • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом

30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом

Автор:
04 октября 2023 16:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   История в фотографиях   Прошлое   архивные снимки   история   старые фотографии   факты   
2001
31

Не только пыльные старые книги дают нам возможность заглянуть в прошлое. Фотография может стать удивительно полезным инструментом, помогающим нам понять контекст истории конкретных временных периодов, от тенденций моды и стиля до технологических и архитектурных особенностей.

×
×

Большинство из них находились в коме и умерли от диабетического кетоацидоза. Других лечили, сажая на чрезвычайно строгую диету, которая неизбежно приводила к голоданию. Эти дети, по сути, находились на смертном одре, ожидая того, что было в то время верной смертью. Ученые действовали быстро и начали вводить детям новый очищенный экстракт инсулина. Когда они делали инъекцию последнему ребенку, находящемуся в коме, первый из тех, кому сделали инъекцию, начал просыпаться. Затем один за другим все дети очнулись от диабетической комы. Комната, полная смерти и мрака, вдруг стала местом радости и надежды.


В начале 1920-х годов Фредерик Бантинг и Чарльз Бест открыли инсулин под руководством Джона Маклауда в Университете Торонто. С помощью Джеймса Коллипа инсулин был очищен, что сделало его доступным для успешного лечения диабета. И Бантинг, и Маклауд получили Нобелевские премии за свою работу в 1923 году. В том же году Бантинг, Коллип и Бест решили продать патент на инсулин Университету Торонто за 1 доллар. Бантинг произнес тогда знаменитое: «Инсулин не принадлежит мне, он принадлежит миру».



Лавинг против Виргинии 388 U.S. 1 — историческое решение Верховного суда США, установившее свободу смешанных браков. Решение было поддержано единогласно всеми членами суда.



Энни Оукли, урождённая Фиби Энн Моузи, — американская женщина-стрелок, прославившаяся своей меткостью на представлениях Буффало Билла.



Когда король Георг VI в 1939 году посетил Дартмутский колледж, многообещающему кадету по имени Филипп было поручено развлекать его дочерей. 18-летний юноша, очевидно, произвел неизгладимое впечатление на 13-летнюю Елизавету. На этом архивном снимке — их первая встреча, которая произошла за игрой в крокет.




Дорогая Мэрилин,


За всю свою жизнь я не встречал никого, кто просил бы автограф для себя. Всегда для ребенка или старенькой тети, и вам лучше меня известно, как это надоедает. Поэтому, с определенной долей волнения, я расскажу вам, что у меня есть племянник по имени Джон Аткинсон, который проживает в Остине, штат Техас. Он стоит на пороге полового созревания, но это только одна из его проблем. Другая его проблема — это вы.


Я знаю, что вы не сотканы из небесного воздуха, но он этого не знает. Предположение о том, что вы — обычный человек, глубоко бы его шокировало, и я не стану тем, кто ему об этом расскажет.


Во время недавней поездки в Техас моя жена совершила роковую ошибку, рассказав Джону, что мы с вами знакомы. Он, конечно, не поверил, но его уважение ко мне выросло даже за то, что я могу о таком соврать.


Меня постоянно просят о всевозможных глупых одолжениях, поэтому я без колебаний попрошу о таковом у вас. Не могли бы вы прислать ему, под мою ответственность, свою фотографию, возможно, в задумчивом, девичьем настроении, обратившись к нему по имени, с намеком на то, что вам известно о его существовании. Он и так уже ваш раб. Но ваше письмо сделало бы его и моим.


Если вы выполните мою просьбу, я пришлю вам гостевой ключ к женскому входу в Форт Нокс и, кроме того, вы мне очень понравитесь. Искренне ваш, ДС.



Она скончалась от испанского гриппа в 1921 году. Фройхен участвовал в нескольких арктических исследованиях, написал более дюжины книг (художественных и научно-популярных), участвовал в датском сопротивлении против Германии во время Второй мировой войны, был заключен в тюрьму нацистами и приговорен к смертной казни, но сумел бежать в Швецию. В конце концов он приехал в Голливуд и работал консультантом и сценаристом, а также снялся в оскароносном фильме «Эскимос» (1933). В 1956 году он выиграл 64 000 долларов в американской викторине «Вопрос на 64 000 долларов».


Но, пожалуй, самым известным его подвигом было то, что он едва избежал смерти, когда однажды оказался в ловушке в снежной пещере из-за тепла, создаваемого его собственным дыханием, которое создало непроходимую ледяную корку, заблокировавшую вход. Вот отрывок из его воспоминаний: «Какой способ умереть… я снова сдался и позволил нескольким часам пройти без дальнейшего движения. Но пока я отдыхал, я восстановил свои силы, и мое моральное состояние улучшилось. В конце концов, я был жив. Я не ел несколько часов, но с пищеварением у меня все было в порядке. У меня появилась новая идея! Я часто видел собачий помет на санях и замечал, что он замерзает и становится твердым, как камень. Не окажет ли холод такое же воздействие на выделения человека? Какой бы отталкивающей ни была эта мысль, я решил провести эксперимент. Я опорожнил кишечник и из экскрементов мне удалось вылепить инструмент, похожий на долото, который я оставил замерзать… Я был терпелив. Я не хотел рисковать и сломать свой новый инструмент, воспользовавшись им слишком рано… наконец я решил попробовать долото, и оно сработало!»


Фройхену удалось сбежать из ледяного плена, но он был вынужден ампутировать несколько пальцев на ногах и в конце концов потерял левую ногу из-за обморожения. Умер в 1957-м от сердечного приступа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   История в фотографиях   Прошлое   архивные снимки   история   старые фотографии   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vadim Balabanov Час назад
Комментарий к фото
Сейчас это называется "Друг спрашивает"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109916



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Набирающие популярность в сообществах
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Джордж из «Аквариума»
Джордж из «Аквариума»
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - не передержать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#Прикол#аварии#Автовсячина#факты#дети#забавно#подборка
#машина#автомир#животные#интересное#США#история#фильм#позитив#знаменитости#Китай
#автомобили#в мире#Юмор#ДТП#авто аварии#кино#полиция#Россия#шоу бизнес#Ynews
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях 30 удивительных моментов прошлого на запоминающихся ретро-снимках 30 удивительных моментов прошлого на запоминающихся ретро-снимках 35 интересных снимков из кладовой истории 35 интересных снимков из кладовой истории Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое 35 редких фотографий со страниц нашей истории 35 редких фотографий со страниц нашей истории

На что жалуетесь?

Вернуться