30 фотографий, которые могут что-то добавить к вашим знаниям о прошлом

Не только пыльные старые книги дают нам возможность заглянуть в прошлое. Фотография может стать удивительно полезным инструментом, помогающим нам понять контекст истории конкретных временных периодов, от тенденций моды и стиля до технологических и архитектурных особенностей.
2. В 1922 году группа ученых отправилась в больницу общего профиля Торонто, где в палатах содержались дети с диабетом
Большинство из них находились в коме и умерли от диабетического кетоацидоза. Других лечили, сажая на чрезвычайно строгую диету, которая неизбежно приводила к голоданию. Эти дети, по сути, находились на смертном одре, ожидая того, что было в то время верной смертью. Ученые действовали быстро и начали вводить детям новый очищенный экстракт инсулина. Когда они делали инъекцию последнему ребенку, находящемуся в коме, первый из тех, кому сделали инъекцию, начал просыпаться. Затем один за другим все дети очнулись от диабетической комы. Комната, полная смерти и мрака, вдруг стала местом радости и надежды.
В начале 1920-х годов Фредерик Бантинг и Чарльз Бест открыли инсулин под руководством Джона Маклауда в Университете Торонто. С помощью Джеймса Коллипа инсулин был очищен, что сделало его доступным для успешного лечения диабета. И Бантинг, и Маклауд получили Нобелевские премии за свою работу в 1923 году. В том же году Бантинг, Коллип и Бест решили продать патент на инсулин Университету Торонто за 1 доллар. Бантинг произнес тогда знаменитое: «Инсулин не принадлежит мне, он принадлежит миру».
3. Супружеская пара Милдред и Ричард Лавинг отвечают на вопросы на пресс-конференции на следующий день после того, как Верховный суд США вынес решение в их пользу в деле «Лавинг против Виргинии». 13 июня 1967 г.
Лавинг против Виргинии 388 U.S. 1 — историческое решение Верховного суда США, установившее свободу смешанных браков. Решение было поддержано единогласно всеми членами суда.
5. Чери, щенок немецкого дога, в полной отключке после того, как украла с кухонного стола 2,5 кг ветчины, 1953 год
6. Кошки, которых до середины 20-го века держали на кораблях для ловли грызунов, «подписывали» свои паспорта с помощью отпечатка лап
11. Каирская Мэри, вышибала в заведении Shanghai Reds (Сан-Педро), провожает клиента до двери. 1953 год
Энни Оукли, урождённая Фиби Энн Моузи, — американская женщина-стрелок, прославившаяся своей меткостью на представлениях Буффало Билла.
Когда король Георг VI в 1939 году посетил Дартмутский колледж, многообещающему кадету по имени Филипп было поручено развлекать его дочерей. 18-летний юноша, очевидно, произвел неизгладимое впечатление на 13-летнюю Елизавету. На этом архивном снимке — их первая встреча, которая произошла за игрой в крокет.
17. «Футуро» — сборный дом, построенный в период с конца 1960-х по 1970-е годы. Было сделано меньше сотни таких домов
Дорогая Мэрилин,
За всю свою жизнь я не встречал никого, кто просил бы автограф для себя. Всегда для ребенка или старенькой тети, и вам лучше меня известно, как это надоедает. Поэтому, с определенной долей волнения, я расскажу вам, что у меня есть племянник по имени Джон Аткинсон, который проживает в Остине, штат Техас. Он стоит на пороге полового созревания, но это только одна из его проблем. Другая его проблема — это вы.
Я знаю, что вы не сотканы из небесного воздуха, но он этого не знает. Предположение о том, что вы — обычный человек, глубоко бы его шокировало, и я не стану тем, кто ему об этом расскажет.
Во время недавней поездки в Техас моя жена совершила роковую ошибку, рассказав Джону, что мы с вами знакомы. Он, конечно, не поверил, но его уважение ко мне выросло даже за то, что я могу о таком соврать.
Меня постоянно просят о всевозможных глупых одолжениях, поэтому я без колебаний попрошу о таковом у вас. Не могли бы вы прислать ему, под мою ответственность, свою фотографию, возможно, в задумчивом, девичьем настроении, обратившись к нему по имени, с намеком на то, что вам известно о его существовании. Он и так уже ваш раб. Но ваше письмо сделало бы его и моим.
Если вы выполните мою просьбу, я пришлю вам гостевой ключ к женскому входу в Форт Нокс и, кроме того, вы мне очень понравитесь. Искренне ваш, ДС.
19. Реклама 30-х об опасности худобы (никто не любит худых девушек!) и о том, как набрать вес с помощью пива
21. Инженер Карен Лидли работает над аналоговыми компьютерами в космическом отделе компании General Dynamics, 1964 год
22. Английский юмор: Доброе утро. The Daily Mirror, Англия, 4 апреля 1944 г. «А сейчас вы слушаете птенчика, вылупившегося три часа назад, и его мнение о сложившейся ситуации»
24. «Коровьи ботинки», которые самогонщики использовали во времена сухого закона, чтобы замаскировать свои следы, 1924 год
30. Датский исследователь Арктики Питер Фройхен со своей первой женой Навараной Мекупалук в 1912 году
Она скончалась от испанского гриппа в 1921 году. Фройхен участвовал в нескольких арктических исследованиях, написал более дюжины книг (художественных и научно-популярных), участвовал в датском сопротивлении против Германии во время Второй мировой войны, был заключен в тюрьму нацистами и приговорен к смертной казни, но сумел бежать в Швецию. В конце концов он приехал в Голливуд и работал консультантом и сценаристом, а также снялся в оскароносном фильме «Эскимос» (1933). В 1956 году он выиграл 64 000 долларов в американской викторине «Вопрос на 64 000 долларов».
Но, пожалуй, самым известным его подвигом было то, что он едва избежал смерти, когда однажды оказался в ловушке в снежной пещере из-за тепла, создаваемого его собственным дыханием, которое создало непроходимую ледяную корку, заблокировавшую вход. Вот отрывок из его воспоминаний: «Какой способ умереть… я снова сдался и позволил нескольким часам пройти без дальнейшего движения. Но пока я отдыхал, я восстановил свои силы, и мое моральное состояние улучшилось. В конце концов, я был жив. Я не ел несколько часов, но с пищеварением у меня все было в порядке. У меня появилась новая идея! Я часто видел собачий помет на санях и замечал, что он замерзает и становится твердым, как камень. Не окажет ли холод такое же воздействие на выделения человека? Какой бы отталкивающей ни была эта мысль, я решил провести эксперимент. Я опорожнил кишечник и из экскрементов мне удалось вылепить инструмент, похожий на долото, который я оставил замерзать… Я был терпелив. Я не хотел рисковать и сломать свой новый инструмент, воспользовавшись им слишком рано… наконец я решил попробовать долото, и оно сработало!»
Фройхену удалось сбежать из ледяного плена, но он был вынужден ампутировать несколько пальцев на ногах и в конце концов потерял левую ногу из-за обморожения. Умер в 1957-м от сердечного приступа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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