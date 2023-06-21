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25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов

25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов

Автор:
21 июня 2023 13:13
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прошлое   как это было   картинка дня   олдскул   снимки из домашнего архива   старые фото   старые фотографии   фотоальбомы   
3646
26

Вот так откроешь старый родительский фотоальбом — а там бездны... Пользователи соцсетей показывают фотографии своих пап и мам, чтобы восхититься их крутостью, а заодно совершить путешествие в прошлое. Тут и 60-е, и 70-е, и 80-е — на любой вкус.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   как это было   картинка дня   олдскул   снимки из домашнего архива   старые фото   старые фотографии   фотоальбомы   
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10  комментариев
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Сталкер Час назад
Когда девчонки были настоящие...


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8k
Владимир 43 минуты назад
На первой Кипр, на второй Россия. Найди разницу...
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32
Maxpilot Владимир 14 минут назад
На первой вроде сиськи больше
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5k
мемфрид 43 минуты назад
23 фото- с такой барыней я бы попутешествовал)
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49k
Андрей 2 часа назад
Гудный олдскульный кейс. Лайковые пикчи.
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29k
Serg2001 2 часа назад
Почувствуйте разницу...
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