25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов

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Вот так откроешь старый родительский фотоальбом — а там бездны... Пользователи соцсетей показывают фотографии своих пап и мам, чтобы восхититься их крутостью, а заодно совершить путешествие в прошлое. Тут и 60-е, и 70-е, и 80-е — на любой вкус.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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