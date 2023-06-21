25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов

Вот так откроешь старый родительский фотоальбом — а там бездны... Пользователи соцсетей показывают фотографии своих пап и мам, чтобы восхититься их крутостью, а заодно совершить путешествие в прошлое. Тут и 60-е, и 70-е, и 80-е — на любой вкус.