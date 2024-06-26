FISHKINET
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его Обозналась Обозналась Стройка века: с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы Стройка века: с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые... Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области... Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь... В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую... 15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории 15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории Коты большой красоты с нереальной высоты Коты большой красоты с нереальной высоты Старая книжка Старая книжка В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых Совёнок немного перепутал Совёнок немного перепутал Советский союз «под градусом». Интересные раскрашенные фотографии на пивную тематику Советский союз «под градусом». Интересные раскрашенные фотографии... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Маленькая девочка стала героиней фестиваля Маленькая девочка стала героиней фестиваля А я к вам на огонёк А я к вам на огонёк "Это шутка такая?": пассажирка перевернувшегося автобуса в Пермском крае получила 2 рубля компенсации "Это шутка такая?": пассажирка перевернувшегося автобуса в...
23 странных фото о косметологии прошлого

23 странных фото о косметологии прошлого

Автор:
26 июня 2024 14:00
Метки: косметология   красоты   старые фото   
709
23
Некоторые из них прошли проверку временем, а на некоторые мы глядим с искренним изумлением. И лучше бы таким процедурам оставаться в прошлом!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
Метки: косметология   красоты   старые фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1317 постов (1246 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100172



Другие посты автора
Популярное
Когда хочется выглядеть старше: фотоитоги школьных выпускных 2024 года
Когда хочется выглядеть старше: фотоитоги школьных выпускных 2024 года
Девушки рассказали, что сделали парни в постели, после чего они поняли, что второго раза не будет
Девушки рассказали, что сделали парни в постели, после чего они поняли, что второго...
Набирающие популярность
«Дворец»: Петров по-Полански
«Дворец»: Петров по-Полански
«Ледяной драйв»: героизм на первой передаче
«Ледяной драйв»: героизм на первой передаче
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новости#СССР#дети#факты#инцидент#Китай#Девушка#конфликт
#в мире#интересно#Юмор#авария#интересное#позитив#кот#Ynews#машина#улыбнуло
#люди#Прикол#история#истории#Россия#кино#Дагестан#полиция#забавно#теракт
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше Бабьи накачанные губы и мужские мысли на эту тему Бабьи накачанные губы и мужские мысли на эту тему Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства Прически женщин Мадагаскара как отдельный вид искусства Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить ещё и скулы Нет предела совершенству: губастая девушка-фрик решила увеличить ещё и скулы На пути к красоте все средства хороши! На пути к красоте все средства хороши! 23 странных фото о косметологии прошлого 23 странных фото о косметологии прошлого

На что жалуетесь?

Вернуться