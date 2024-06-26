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Некоторые из них прошли проверку временем, а на некоторые мы глядим с искренним изумлением. И лучше бы таким процедурам оставаться в прошлом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: косметология красоты старые фото
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