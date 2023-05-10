35 старинных фото, которые показывают прошлое с интересной стороны

Каждый черно-белый кадр, который попадается нам на глаза, — это возможность для нашего воображения отчалить в головокружительное путешествие в прошлое. Так что скорее пристегивайтесь — старинные фотографии из этой подборки отправят вас сквозь пространство и время прямиком в давно минувшие дни.
1. Три девочки позируют с лучшим другом, 1930 год
2. Выпускницы Женского медицинского колледжа Пенсильвании, ставшие одними из первых лицензированных женщин-врачей в своих странах: Индии, Японии и Сирии
3. Соседские дети на прогулке, Небраска, 1910 год
4. Женщина племени апачей с ребенком. Аризона, 1898 год
5. Прогрессивные старшеклассницы изучают тонкости автомеханики, 1927 год
6. Луи и Лола, одни из выживших пассажиров «Титаника»
7. Стеснительная девшука улыбается в камеру 143 года назад
8. Четыре поколения на одном снимке, 1905 год
9. Молодые влюбленные, 1920-е годы
10. Мадам Декурсель — первая таксистка в Париже, Франция, 1909 год
11. Подающая надежды фотограф, 1880-е
12. «Женщина и лошадь» Феликса Тиолье, 1899 год
13. Отец с четырьмя дочерьми, 1904 год
14. Девушка эдвардианской эпохи с любимцем, 1905 год
15. Красивая пара из 1940-х годов
16. Мужчины в шортах и ковбойских сапогах обслуживают женщин на заправке в Техасе, 1940-е годы
17. Элк Ривер и его жена. Монтана, 1890 год
18. Мама с дочкой, 1880 год
19. Празднование Пасхи с очень довольными детьми, 1926 год
20. Женщина с дочкой наблюдают, как высокий корабль плывет по Темзе, Лондон, 1880 год
21. Мальчик-бабочка, Нью-Йорк, 1949 год
22. Босоногие дети у передвижной библиотеки в Аппалачах
24. Прическа и борода «Человек на Луне», 1895 год
25. Юные девушки в Норвегии, 1890-е годы
26. Пляжные развлечения в 1940 году
27. Семья из Висконсина, конец 1800-х гг.
28. Подруги освежаются в прохладном ручье в жаркий день, 1910 год
29. Прыжки в высоту на Олимпийских играх в Лондоне, 1908 год
31. Стильная дама выгуливает собачку в Булонском лесу в Париже, 1910 год
32. Мама просит не целовать ребенка, чтобы тот не подхватил вирус, 1939 год
33. Продавцы омелы, Париж, 1928 год
34. Нунаны, семья из 15 человек, жившая в 1920-е годы в Лоуренсе, штат Массачусетс
35. Пьяный мужчина в цилиндре и во фраке цепляется за фонарный столб, Лондон, 1934 год
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— переведено специально для fishki.net
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