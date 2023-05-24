Шалости природы: самое красочное дерево в мире

Жители разных стран долго пытались «приручить» эндемик, который не хотел приживаться в непривычном для себя климате. В итоге это удалось сделать китайцам. После чего порода стала культивироваться и в других странах, удивляя людей позитивной уникальной расцветкой, в связи с которой многие называют радужный эвкалипт восьмым чудом света.