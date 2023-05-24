Шалости природы: самое красочное дерево в мире

В большинстве своём деревья лаконичные и однообразные. Да и не нужно им выделяться – целее будешь. Но есть на Филиппинах одно интересное дерево, практически стиляга, которому оказались не по вкусу серость и стандартность.
Радужный эвкалипт (лат. Eucalyptus deglupta) может достигать 70 метров в высоту. А ствол этой уникальной породы напоминает палитру безумного художника. Каких только красок нет в этом хитросплетении узора: зелёная, оранжевая, красная. Даже фиолетовая.
Молодое деревце совершенно непримечательное. Его кора салатная, но по мере роста в ней проявляются другие оттенки, выступающие индикатором возраста. Внешняя кора так и остаётся зелёной, тогда как более глубокие внутренние слои варьируются от синего до бордового цветов, формируя своего рода камуфляжный рисунок.
То есть по разноцветию можно определить возраст радужного эвкалипта. Если деревце нежно-зелёное, то это в буквальном смысле юнец. А когда в картине перемешались десятки разных тонов и оттенков, то это явный патриарх, успевший неоднократно «полинять».
При этом древесина эвкалипта вполне себе обычная, светлая, постепенно темнеющая с возрастом. И активно используется для производства бумаги, мебели и в малом судостроении.
Жители разных стран долго пытались «приручить» эндемик, который не хотел приживаться в непривычном для себя климате. В итоге это удалось сделать китайцам. После чего порода стала культивироваться и в других странах, удивляя людей позитивной уникальной расцветкой, в связи с которой многие называют радужный эвкалипт восьмым чудом света.
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