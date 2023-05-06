Природная стихия, которая дала людям толчок в письме и рисовании

На разных этапах исторического развития люди пытались фиксировать образы и мысли с помощью подручных материалов, начав с выцарапывания примитивных изображений на каменной поверхности.

Древние греки наносили изображения на пергамент с помощью оловянных дисков. А в Средние века живописцы творили с помощью стержней, которые делали из смеси олова и цинка.