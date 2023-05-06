Природная стихия, которая дала людям толчок в письме и рисовании

Довольно часто полезные вещи являются результатом не долгого скрупулёзного труда, а случайного стечения обстоятельств. По чистой случайности появился и этот предмет, который мы используем если не каждый день, то очень часто.
На разных этапах исторического развития люди пытались фиксировать образы и мысли с помощью подручных материалов, начав с выцарапывания примитивных изображений на каменной поверхности.
Древние греки наносили изображения на пергамент с помощью оловянных дисков. А в Средние века живописцы творили с помощью стержней, которые делали из смеси олова и цинка.
Поворотным моментом в истории стало не слишком приятное, но вполне рядовое событие. Разразилась в середине XVI века над английским графством Камберленд сильная буря. Многие деревья-исполины не выстояли в этой схватке со стихией и пали. А в ямах под их корнями местные пастухи обнаружили странную субстанцию. Внешне похоже на уголь, но не совсем то. Умельцы попытались переплавить находку, но затея не увенчалась успехом. Зато субстанция пачкала руки и любые другие поверхности. Очень легко.
И в долине Борроудейл организовали добычу «рисовального олова», как просто и ёмко назвали находку. Кстати, первыми испытателями стали те же пастухи. С помощью камешков они помечали свою живность, чтобы не перепутать овечек и телят с хозяйством соседей.
Торговцы стали наносить «рисовашкой» названия, вес, цену на упаковки с товаром. Оценили находку и все так или иначе причастные к живописи. А особенно обрадовалась детвора, ведь этой штукой можно было малевать что угодно и где угодно. Правда, ладони изрядно пачкались, но в Средние века о чистоте ногтей особо не думали. Но, видимо, в чью-то светлую голову пришла-таки мысль сделать деревянную оболочку. Кому и когда – уже не узнать за давностью лет. Точнее, веков, ведь фактически с момента изобретения карандаша прошло более 450 лет.
А потом начался криминал и произвол. Ведь жители графства фактически стали монополистами в сфере добычи и продажи графита. И цены ломили конские – порядка 16 фунтов за килограмм. Поэтому лихие люди шли на грабежи и разбой – так велико было желание разжиться «серебристым свинцом». Разбойники не гнушались нападать на обозы. А однажды так и вовсе оккупировали копи и не пускали туда местных, пока на рудник не прибыли лондонские военные.
Британцы довольно долго оставались монополистами. Ситуация изменилась только когда залежи графита обнаружились и на континенте. Название придумал в 1789 году геолог Абраам Готлоб Вернер, образовав слово от древнегреческого «γράφω» – «я пишу».
Первые попытки удешевить карандаши посредством смешивания с другими компонентами оказались безуспешными. Прорывом стала идея чешского архитектора. Йозеф Хардтмут соединил измельчённый до порошкообразного состояния графит с сажей, крахмалом и глиной и обжёг смесь в печи. Меняя пропорции, он научился делать карандаши разной степени твёрдости.
Он запатентовал своё изобретение, и бренд Koh-i-Noor Hardtmuth существует и по сей день. Художники и все, кто применяет в работе или хобби карандаши, хорошо знают, что Koh-i-Noor – это гарантированный эталон качества.
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