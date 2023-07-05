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Меховые бабочки, которым неведом страх

Меховые бабочки, которым неведом страх

Автор:
05 июля 2023 12:04
Сообщество : Животные
Метки: бабочка   гусеница   защита   медведица   мех   насекомое   природа   приспособленность   токсин   химия   
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Насекомые – существа маленькие и беззащитные. Природа, конечно, наделила некоторых средствами защиты типа жвал или жала. Но даже вооружённые предпочитают не высовываться без лишней необходимости.

А эти красавицы могут лениво кружиться в гуще врагов, не обращая внимания на высокую вероятность быть съеденными или раздавленными. Они – это представительницы весьма впечатляющего видового разнообразия, видов которых насчитывается порядка 11 тысяч.

Название медведицы  получили из-за гусениц. На этой стадии развития будущая летающая валькирия покрыта густой и плюшевой шёрсткой, напоминающей медвежий мех.

Бабочки в основной массе ведут ночной образ жизни, летят на свет. А днём отсиживаются где-нибудь в укромных местечках, дожидаясь благословенного мрака, позволяющего размять крылышки и набить брюшко. В это же время на охоту выбираются ночные птицы, летучие мыши, которым тоже время трапезничать. Но они проносятся мимо медведиц как мимо пустого места. Почему? Вот же она – питательная добыча.

Причина в том, что большая часть этих бабочек – настоящие химики-затейники. В ходе эволюции они обучились безопасно для себя накапливать токсичные вещества и соединения, содержащиеся в растительной пище. И спокойно хранить мини-фабрику реактивов не только в форме гусеницы, но и бабочки  тоже.

А некоторые медведицы пошли ещё дальше – научились осознанно потреблять и копить яды. Так, в тканях тельца мохнатых красавиц обнаружен  опасный полипептид под названием кайин. Он представляет опасность не только для других насекомых, но для теплокровных животных, в том  числе и для людей.

Поэтому при виде этих меховых танцовщиц не стоит хватать их в руки: можно легко заработать ожог и воспаление. Ночные хищники давно уже узнали об этой методике защиты на примере своих соплеменников, которым не посчастливилось закусить медведицей, и стараются облетать этих бабочек стороной.  

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Метки: бабочка   гусеница   защита   медведица   мех   насекомое   природа   приспособленность   токсин   химия   
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