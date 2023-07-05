Меховые бабочки, которым неведом страх

Бабочки в основной массе ведут ночной образ жизни, летят на свет. А днём отсиживаются где-нибудь в укромных местечках, дожидаясь благословенного мрака, позволяющего размять крылышки и набить брюшко. В это же время на охоту выбираются ночные птицы, летучие мыши, которым тоже время трапезничать. Но они проносятся мимо медведиц как мимо пустого места. Почему? Вот же она – питательная добыча.