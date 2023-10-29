В Вене торжественно открыли новый фонтан, на который потратили 2,2 млн евро

В соцсетях скульптурную композицию не оценили. Пользователи в шоке от установки такого рода арт-объекта в утончённой Вене, ещё и на деньги налогоплательщиков.
Жителям Вены теперь есть что пообсужать. В их городе появился странный фонтан с 33 странными фигурами, на который из бюджета города было потрачено 2,2 миллиона евро – и это во времена жесткой инфляции и чрезвычайно высоких цен на электроэнергию! - сетует портал AutriaToday.
Авторами скульптурной композиции выступила некая арт-группа Gelatin (опять же, странные мужики, которые разрешают фотографировать их только в юбках) и ещё 15 их помощников.
Впрочем, бургомистру и федеральному президенту, сообщает издание, эта работа очень нравится:
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Члены арт-группы, судя по всему, тоже могут быть довольны своей работой.
20 лет назад они воздвигли в Зальцбурге Триумфальную арку с фигурой человека, строящего мост и мочащегося в собственный рот. Тогда арку пришлось демонтировать из-за массовых протестов.
Нас интересовал не пенис, а человек, который был совершенно счастлив сам по себе!
, — поделились тогда художники своими откровениями с прессой.
Теперь, после открытия фонтана бургомистром Михаэлем Людвигом и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, многие венцы задаются вопросом, "как вообще эти ребята получили заказ и почему этот проект стал таким дорогим. Ведь сами артисты говорят: «Для нас величайшее удовольствие делать все самим».
Говорят, были и другие помощники, «смесь художников и хакеров», которые работали над проектом.
Идея создания странного фонтана в Вене, на углу Зоннвендгассе и Гудрунштрассе у группы возникла в ходе эксперимента над собой: двенадцать человек садились в круг, плотно прижимаясь друг к другу и лили воду в середину так, чтобы она не уходила. Потом кто-то ещё один мог плескаться в таком временном бассейне.
Послание, которое авторы хотели отправить общественности: "Нас объединяет то, что у нас есть общего".
Обратившимся за комментаиями в ответственный муниципальный департамент журналистам пояснили, что: «Фонтан должен обеспечить более приятный микроклимат, благоустройство площади и улучшить качество пребывания там отдыхающих горожан. Работа следует традиции художественно оформленных фонтанов, существующей в Вене с 16 века».
А мы тут на памятник Алёнки ещё жалуемся ...
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видимо это был хорошо сыгранный спектакль для журналистов, на тему: "как просрать 2,2 миллиона евро на хз что и не подать вида".