В Вене торжественно открыли новый фонтан, на который потратили 2,2 млн евро

Жителям Вены теперь есть что пообсужать. В их городе появился странный фонтан с 33 странными фигурами, на который из бюджета города было потрачено 2,2 миллиона евро – и это во времена жесткой инфляции и чрезвычайно высоких цен на электроэнергию! - сетует портал AutriaToday.

Авторами скульптурной композиции выступила некая арт-группа Gelatin (опять же, странные мужики, которые разрешают фотографировать их только в юбках) и ещё 15 их помощников.

Впрочем, бургомистру и федеральному президенту, сообщает издание, эта работа очень нравится: