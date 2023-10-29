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В Вене торжественно открыли новый фонтан, на который потратили 2,2 млн евро

В Вене торжественно открыли новый фонтан, на который потратили 2,2 млн евро

Автор:
29 октября 2023 21:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: gelatin   Австрия   арт-группа   вена   современное искусство   фонтан   
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В соцсетях скульптурную композицию не оценили. Пользователи в шоке от установки такого рода арт-объекта в утончённой Вене, ещё и на деньги налогоплательщиков.

Жителям Вены теперь есть что пообсужать. В их городе появился странный фонтан с 33 странными фигурами, на который из бюджета города было потрачено 2,2 миллиона евро – и это во времена жесткой инфляции и чрезвычайно высоких цен на электроэнергию! - сетует портал AutriaToday.

Авторами скульптурной композиции выступила некая арт-группа Gelatin (опять же, странные мужики, которые разрешают фотографировать их только в юбках) и ещё 15 их помощников.

Впрочем, бургомистру и федеральному президенту, сообщает издание, эта работа очень нравится:

Члены арт-группы, судя по всему, тоже могут быть довольны своей работой.

20 лет назад они воздвигли в Зальцбурге Триумфальную арку с фигурой  человека, строящего мост и мочащегося в собственный рот. Тогда арку пришлось демонтировать из-за массовых протестов.

Нас интересовал не пенис, а человек, который был совершенно счастлив сам по себе!

, — поделились тогда художники своими откровениями с прессой.

Теперь, после открытия фонтана бургомистром Михаэлем Людвигом и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, многие венцы задаются вопросом, "как вообще эти ребята получили заказ и почему этот проект стал таким дорогим. Ведь сами артисты говорят: «Для нас величайшее удовольствие делать все самим».

Говорят, были и другие помощники, «смесь художников и хакеров», которые работали над проектом.

Идея создания странного фонтана в Вене, на углу Зоннвендгассе и Гудрунштрассе у группы возникла в ходе эксперимента над собой: двенадцать человек садились в круг, плотно прижимаясь друг к другу и лили воду в середину так, чтобы она не уходила. Потом кто-то ещё один мог плескаться в таком временном бассейне.

Послание, которое авторы хотели отправить общественности: "Нас объединяет то, что у нас есть общего".

Обратившимся за комментаиями в ответственный муниципальный департамент журналистам пояснили, что: «Фонтан должен обеспечить более приятный микроклимат, благоустройство площади и улучшить качество пребывания там отдыхающих горожан. Работа следует традиции художественно оформленных фонтанов, существующей в Вене с 16 века».

А мы тут на памятник Алёнки ещё жалуемся ...

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Метки: gelatin   Австрия   арт-группа   вена   современное искусство   фонтан   
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1k
Aleksei 54 минуты назад
ну и срань,тьфу..
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33k
БамбарбияКиргуду 6 минут назад
Я за пол цены сделал бы лучше.
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14k
Minos 16 минут назад
Современное европейское искусство - оно такое...
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18k
Shtoppi 19 минут назад
<<Впрочем, бургомистру и федеральному президенту, сообщает издание, эта работа очень нравится:>>
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видимо это был хорошо сыгранный спектакль для журналистов, на тему: "как просрать 2,2 миллиона евро на хз что и не подать вида".
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Просто Царь 20 минут назад
Че за уродство? На этом фоне Аленка просто шедевр.
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13k
gavrosh Час назад
Какой фонтан, такая и музыка
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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