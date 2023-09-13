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В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка и тяжело ранил ее мужа

В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка и тяжело ранил ее мужа

Автор:
13 сентября 2023 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Зальцбург   австрия   зоопарк   нападение   носорог   смотритель   
1979
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В зоопарке Зальцбурга 1,8-тонный носорог по кличке Йети напал на 33-летнюю женщину. Трагедия произошла во время утреннего обхода, когда смотрители кормят животных и убирают в вольерах. Муж погибшей пытался отогнать носорога, но также получил травмы.

"Мы не знаем, как именно это произошло", - сказала директор зоопарка Сабина Гребнер, добавив, что сотрудница получила травмы грудной клетки.

Погибшая немка была родом из Баварии, она специализировалась на носорогах. Ее 34-летний супруг занимался кормлением животных.

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Пытаясь отпугнуть животное, мужчина был атакован тем же носорогом и серьезно ранен. Пострадавшего госпитализировали, в данный момент его жизни ничего не угрожает.


Гребнер подтвердила, что носорог по кличке Йети - самка, и добавила, что все носороги уже долгое время живут в зоопарке и мирно реагировали на смотрителей до этого момента.

В своем заявлении полиция Зальцбурга сообщила, что животное напало на женщину "по неизвестным пока причинам".

По некоторым данным, нападение произошло в тот момент, когда смотрительница хотела намазать Йети средством для отпугивания насекомых. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Зоопарк Зальцбурга, расположенный в садах дворца Хелльбрунн, содержит 1500 животных и привлекает более 400 тыс. посетителей в год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Зальцбург   австрия   зоопарк   нападение   носорог   смотритель   
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10  комментариев
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526
Человек Разумный 2 часа назад
Очередное напоминание что животные даже в зоопарке в первую очередь дикие звери, а не няшные картинки из мультика мадагаскар
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10k
Dabus 2 минуты назад
"Всемирную известность зоопарк в Зальцбурге получил после сооружения в 91 году первой очереди экспозиции "Африканская саванна" с белыми носорогами"

"Время гона у белого носорога обычно приходится на период с июля по сентябрь"
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882
Александер 12 минут назад
Я носорожиху прекрасно понимаю - я, в последнее время, тоже сильно не люблю немцев...
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37k
russger 37 минут назад
"когда смотрительница хотела намазать Йети средством для отпугивания насекомых."

Вот нахрена? Носороги на свободе как-то же выживают без этой херни
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7k
Станислав 47 минут назад
А нефиг диких животных (да и не только диких) в вольерах держать на потеху. Носороги одни из самых агрессивных животных, они даже на слонов кидаются, что им человек.
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28k
Lehoia 2 часа назад
1.Известны сотни случаев, когда носороги нападали на людей.
2. У носорогов плохое зрение но очень чуткая реакция на запахи.
Если это знаю я, не имеющий ничего общего с носорогами, почему это не знает или пренебрегает знаниями сотрудник зоопарка??
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