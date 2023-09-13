В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка и тяжело ранил ее мужа

Гребнер подтвердила, что носорог по кличке Йети - самка, и добавила, что все носороги уже долгое время живут в зоопарке и мирно реагировали на смотрителей до этого момента.

В своем заявлении полиция Зальцбурга сообщила, что животное напало на женщину "по неизвестным пока причинам".

По некоторым данным, нападение произошло в тот момент, когда смотрительница хотела намазать Йети средством для отпугивания насекомых. От полученных травм женщина скончалась на месте.