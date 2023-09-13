В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка и тяжело ранил ее мужа

В зоопарке Зальцбурга 1,8-тонный носорог по кличке Йети напал на 33-летнюю женщину. Трагедия произошла во время утреннего обхода, когда смотрители кормят животных и убирают в вольерах. Муж погибшей пытался отогнать носорога, но также получил травмы.
"Мы не знаем, как именно это произошло", - сказала директор зоопарка Сабина Гребнер, добавив, что сотрудница получила травмы грудной клетки.
Погибшая немка была родом из Баварии, она специализировалась на носорогах. Ее 34-летний супруг занимался кормлением животных.
Пытаясь отпугнуть животное, мужчина был атакован тем же носорогом и серьезно ранен. Пострадавшего госпитализировали, в данный момент его жизни ничего не угрожает.
Гребнер подтвердила, что носорог по кличке Йети - самка, и добавила, что все носороги уже долгое время живут в зоопарке и мирно реагировали на смотрителей до этого момента.
В своем заявлении полиция Зальцбурга сообщила, что животное напало на женщину "по неизвестным пока причинам".
По некоторым данным, нападение произошло в тот момент, когда смотрительница хотела намазать Йети средством для отпугивания насекомых. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Зоопарк Зальцбурга, расположенный в садах дворца Хелльбрунн, содержит 1500 животных и привлекает более 400 тыс. посетителей в год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Время гона у белого носорога обычно приходится на период с июля по сентябрь"
Вот нахрена? Носороги на свободе как-то же выживают без этой херни
2. У носорогов плохое зрение но очень чуткая реакция на запахи.
Если это знаю я, не имеющий ничего общего с носорогами, почему это не знает или пренебрегает знаниями сотрудник зоопарка??
2. Носорог за BLM.
А они все вонючие.