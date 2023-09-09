На Арбате мужчина взобрался на статую принцессы Турандот и, отломив кусок, рухнул вниз

Фонтан "Принцесса Турандот" - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Фонтан установлен у здания театра имени Вахтангова в 1997 году и задуман как памятник одноимённому спектаклю, поставленному Евгением Вахтанговым в 1922 году; его установка была приурочена к 75-летию первой постановки.

Постамент, на котором установлен трон с позолоченной скульптурой принцессы Турандот, восседающей на троне, выполнен в виде беседки-ротонды и скрывает фонтанную установку, а гранитные бортики бассейна приподняты и выполнены в виде лавочки, которая стала популярным местом для фотографирования у фонтана.

Памятник выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова.