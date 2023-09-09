На Арбате мужчина взобрался на статую принцессы Турандот и, отломив кусок, рухнул вниз

Нетрезвый мужчина взгромоздился на скульптуру принцессы Турандот, установленную на Старом Арбате в центре столицы и сломал её. Видеозапись инцидента активно обсуждается в соцсетях. Ничего более дурацкого вы сегодня уже не увидите.
Ярко отметил День города неизвестный (пока) "сверхразум", вскарабкавшийся на скульптурную композицию у театра имени Вахтангова на Арбате.
Судя по видео, которое успели снять очевидцы событий, в какой-то момент статуя не выдержала и мужчина рухнул вниз вместе с куском изваяния.
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Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.
Как пишут ТГ-каналы, "гения" госпитализировали. Полиция проводит проверку.
Ждём публичных слезливых видеоизвинений от героя дня.
Это уже не первый случай повреждения памятника вандалами. В 2001 году неизвестные оторвали скульптуре правую руку. Конечно же, бронзовую статую, изображающую персонаж театральной сказки Карло Гоцци, восстановили.
SHOT публикует видео с обломками памятника "Принцесса Турандот", лежащие на брусчатке Арбата возле театра имени Вахтангова.
Фонтан серьёзно пострадал, ему определённо требуется реставрация. В данный момент подсчитывается материальный ущерб, нанесённый городу. Дорого же виновнику обойдется этот трюк.
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Фонтан "Принцесса Турандот" - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Фонтан установлен у здания театра имени Вахтангова в 1997 году и задуман как памятник одноимённому спектаклю, поставленному Евгением Вахтанговым в 1922 году; его установка была приурочена к 75-летию первой постановки.
Постамент, на котором установлен трон с позолоченной скульптурой принцессы Турандот, восседающей на троне, выполнен в виде беседки-ротонды и скрывает фонтанную установку, а гранитные бортики бассейна приподняты и выполнены в виде лавочки, которая стала популярным местом для фотографирования у фонтана.
Памятник выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова.
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В России кончилась бронза что ли?
Не раздельно. И не через дефис.
СЛИТНО.