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На Арбате мужчина взобрался на статую принцессы Турандот и, отломив кусок, рухнул вниз

На Арбате мужчина взобрался на статую принцессы Турандот и, отломив кусок, рухнул вниз

Автор:
09 сентября 2023 23:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Арбат   Москва   вандал   принцесса Турандот   скульптура   сломал   театр Вахтангова   фонтан   
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Нетрезвый мужчина взгромоздился на скульптуру принцессы Турандот, установленную на Старом Арбате в центре столицы и сломал её. Видеозапись инцидента активно обсуждается в соцсетях. Ничего более дурацкого вы сегодня уже не увидите.

Ярко отметил День города неизвестный (пока) "сверхразум", вскарабкавшийся на скульптурную композицию у театра имени Вахтангова на Арбате.

Судя по видео, которое успели снять очевидцы событий, в какой-то момент статуя не выдержала и мужчина рухнул вниз вместе с куском изваяния.

Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.

Как пишут ТГ-каналы, "гения" госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ждём публичных слезливых видеоизвинений от героя дня.

Это уже не первый случай повреждения памятника вандалами. В 2001 году неизвестные оторвали скульптуре правую руку. Конечно же, бронзовую статую, изображающую персонаж театральной сказки Карло Гоцци, восстановили.

SHOT публикует видео с обломками памятника "Принцесса Турандот", лежащие на брусчатке Арбата возле театра имени Вахтангова.
Фонтан серьёзно пострадал, ему определённо требуется реставрация. В данный момент подсчитывается материальный ущерб, нанесённый городу. Дорого же виновнику обойдется этот трюк.

Фонтан "Принцесса Турандот" - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Фонтан установлен у здания театра имени Вахтангова в 1997 году и задуман как памятник одноимённому спектаклю, поставленному Евгением Вахтанговым в 1922 году; его установка была приурочена к 75-летию первой постановки.

Постамент, на котором установлен трон с позолоченной скульптурой принцессы Турандот, восседающей на троне, выполнен в виде беседки-ротонды и скрывает фонтанную установку, а гранитные бортики бассейна приподняты и выполнены в виде лавочки, которая стала популярным местом для фотографирования у фонтана.

Памятник выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова.

Источник:

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Метки: Арбат   Москва   вандал   принцесса Турандот   скульптура   сломал   театр Вахтангова   фонтан   
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5k
Babangdida Полчаса назад
A на чёрный дельфин оно забраться не хочет?
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34k
albedo 19 минут назад
Халтурная статуя из гипса или из чего то там подобного.
В России кончилась бронза что ли?
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26k
Сталкер 36 минут назад
видеоизвинения
Не раздельно. И не через дефис.
СЛИТНО.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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