100-килограммового пса нашли в Нижнем Новгороде

У собаки крайняя степень ожирения, она практически не ходит из-за веса.
Из-за крайней степени ожирения пес по имени Кругетс практически не встает на лапы: движения даются ему с болью. Болезнь наносит вред всему организму питомца. Ночами пес воет и скулит от боли.
Провести полноценный осмотр сложно. Проблемы возникли даже с размещением Кругетса в стационаре: в госпитале просто нет бокса, достаточного для 99-килограммового пса.
Питомца уже осмотрел диетолог, а специалисты взяли у него кровь на анализы. Тем не менее, необходимы еще множество исследований на исключение эндокринных патологий.
«Все суставы, связки конечностей терпят колоссальную нагрузку, изменения в них присутствуют. Необходима рентгенография, но чтобы её провести псу необходимо достичь веса хотя бы в 50 кг, так как рентген-лучи просто «не пробьют» суставы», — пишут волонтеры.
Сейчас идет сбор средств на диагностические исследование, обезболивающее, диетический корм и лечение Кругетса.
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