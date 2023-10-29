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100-килограммового пса нашли в Нижнем Новгороде

100-килограммового пса нашли в Нижнем Новгороде

Автор:
29 октября 2023 11:21
Сообщество : Животные
Метки: в Нижнем Новгороде   животные   жирненький   забота   милота   собака   толстяк   фото   
843
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У собаки крайняя степень ожирения, она практически не ходит из-за веса.

Из-за крайней степени ожирения пес по имени Кругетс практически не встает на лапы: движения даются ему с болью. Болезнь наносит вред всему организму питомца. Ночами пес воет и скулит от боли.

Провести полноценный осмотр сложно. Проблемы возникли даже с размещением Кругетса в стационаре: в госпитале просто нет бокса, достаточного для 99-килограммового пса.


Питомца уже осмотрел диетолог, а специалисты взяли у него кровь на анализы. Тем не менее, необходимы еще множество исследований на исключение эндокринных патологий.

«Все суставы, связки конечностей терпят колоссальную нагрузку, изменения в них присутствуют. Необходима рентгенография, но чтобы её провести псу необходимо достичь веса хотя бы в 50 кг, так как рентген-лучи просто «не пробьют» суставы», — пишут волонтеры.


Сейчас идет сбор средств на диагностические исследование, обезболивающее, диетический корм и лечение Кругетса.

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Метки: в Нижнем Новгороде   животные   жирненький   забота   милота   собака   толстяк   фото   
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3  комментария
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8k
rutt 45 минут назад
На шавухе отъелся, все кормили, кто на средном шаурму покупал.
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2k
lyubov 2 минуты назад
Не смотря на такой вес собаки, хозяева по-своему заботливые - он уже не ходит, а с ним всё равно гуляют, вон в ветеринарку привезли лечить, а другие просто бы усыпили
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36k
Опаньки 52 минуты назад
а, ну сразу бы написали про сбор средств в начале статьи, а не в конце , чтобы все встало на свои места
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Olxi

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