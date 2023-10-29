100-килограммового пса нашли в Нижнем Новгороде

Провести полноценный осмотр сложно. Проблемы возникли даже с размещением Кругетса в стационаре: в госпитале просто нет бокса, достаточного для 99-килограммового пса.





Питомца уже осмотрел диетолог, а специалисты взяли у него кровь на анализы. Тем не менее, необходимы еще множество исследований на исключение эндокринных патологий.