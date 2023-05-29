15 фото о том, каково это — жить с догами

1682
16
Пользователи сети показали, как они живут с самыми большими собаками в мире.
Владельцы догов поражаются, как этим четвероногим гигантам удается быть удивительно незаметными. Правда, такое бывает далеко не всегда, ведь во всем остальном доги — обычные собаки, которые выпрашивают угощения, любят спать со своим хозяином, а иногда даже пытаются забраться к нему на ручки.
На приеме у ветеринара
×
×
Почему бы не посидеть на любимой хозяйке
Семейный просмотр телевизора
Девочка позволяет своему щенку спать рядом
Взрослому же уместиться рядом на диване не так-то просто
Когда сморил сон в неподходящем месте
Забавно наблюдать, как доги пытаются сидеть на диване
Когда забыли щенку оставить на ночь любимые игрушки-грызаки
Растет не по дням, а по часам
Присел на дорожку
Возможно, ему снятся вкусности
С догами можно забыть о личном пространстве
Этот красавчик торжествует, что смог так лечь
Этого дога переполняет гордость, так как он уместился в небольшое кресло
Расположился с комфортом на кровати
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама