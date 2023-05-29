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15 фото о том, каково это — жить с догами

15 фото о том, каково это — жить с догами

Автор:
29 мая 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: dog   большая собака   животные   милота   позитив   собака   фото   
1682
16

Пользователи сети показали, как они живут с самыми большими собаками в мире.

Владельцы догов поражаются, как этим четвероногим гигантам удается быть удивительно незаметными. Правда, такое бывает далеко не всегда, ведь во всем остальном доги — обычные собаки, которые выпрашивают угощения, любят спать со своим хозяином, а иногда даже пытаются забраться к нему на ручки.


На приеме у ветеринара

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Почему бы не посидеть на любимой хозяйке

Семейный просмотр телевизора

Девочка позволяет своему щенку спать рядом

Взрослому же уместиться рядом на диване не так-то просто

Когда сморил сон в неподходящем месте

Забавно наблюдать, как доги пытаются сидеть на диване

Когда забыли щенку оставить на ночь любимые игрушки-грызаки

Растет не по дням, а по часам

Присел на дорожку

Возможно, ему снятся вкусности

С догами можно забыть о личном пространстве

Этот красавчик торжествует, что смог так лечь

Этого дога переполняет гордость, так как он уместился в небольшое кресло

Расположился с комфортом на кровати

Источник:

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Метки: dog   большая собака   животные   милота   позитив   собака   фото   
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3  комментария
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2k
Nyash 2 часа назад
Доги как же они прекрасны!! они просто восхитительны. Моя мечта неосуществимая. Так как часто не бываю дома а собаку нужно выгуливать, приходится обходиться только котами.
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4k
Platinum 6 минут назад
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