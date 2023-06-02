В подмосковном Чехове спасатели достали из-под капота машины таксу

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Собака погналась за котом, тот прыгнул под капот и сбежал, а такса застряла. Водитель, который видел всё приключение, хотел вызволить пса самостоятельно, но не смог – пришлось вызывать помощь.
Спасатели подняли машину домкратом и освободили собаку. Позже охотницу за котами передали хозяину – оказалось, что он живет по соседству.
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