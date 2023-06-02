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В подмосковном Чехове спасатели достали из-под капота машины таксу

В подмосковном Чехове спасатели достали из-под капота машины таксу

Автор:
02 июня 2023 10:18
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   милота   позитив   собака   такса   фото   
840
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Собака погналась за котом, тот прыгнул под капот и сбежал, а такса застряла. Водитель, который видел всё приключение, хотел вызволить пса самостоятельно, но не смог – пришлось вызывать помощь.

Спасатели подняли машину домкратом и освободили собаку. Позже охотницу за котами передали хозяину – оказалось, что он живет по соседству.

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Метки: животные   история   милота   позитив   собака   такса   фото   
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75k
Доктор Джонс Час назад
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Борис Карабанов Час назад
Котяра неподалёку сидел и ехидно хихикал или с невозмутимым видом вылизывался.
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