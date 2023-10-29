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Как со временем изменились рок-звёзды, которые стали знаменитыми ещё в прошлом веке

Как со временем изменились рок-звёзды, которые стали знаменитыми ещё в прошлом веке

Автор:
29 октября 2023 10:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   знаменитости   музыканты   рок звёзды   тогда и сейчас   фото   
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. Давайте посмотрим на нескольких знаменитых рок-звёзд, которые стали известны ещё в 1980-х или 1990-х. В этой подборке постараемся сфокусироваться не только на фронтменах.

Знаменитая американская поп-панк группа Blink-182 выпустила в 2023 году новый альбом «One More Time», впервые за почти 10 лет воссоединившись в своём классическом составе. Кроме того, музыканты отправились в мировой тур. Группа была создана ещё в 1992 году, поэтому её участники, которым уже под и за 50 лет, довольно сильно изменились.

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Басист и вокалист группы blink-182 в 1997 и 2023 годах.

Гитарист и вокалист группы blink-182 в 1998 и 2023 годах.

Басист Red Hot Chili Peppers в 1970-х и сейчас.

Басист Nirvana в 1990 и 2023 годах.

Солист Deftones в 1980-х и 2022 году.

Вокалист Weezer в 1994 и 2023 годах.

Гитарист Radiohead в 1993 и 2022 годах. На фото музыканту 22 года и 50 лет, а он не слишком-то и изменился.

Вокалист Rage Against The Machine в 1993 и 2022 годах.

Гитарист Limp Bizkit. На концертах неизменно выступает в самодельных устрашающих костюмах. На первом коллаже в 1999 и 2023 годах, на втором в 1998 и 2022 годах.

Вокалист Oasis в 1995 и 2023 годах.

Гитарист System of a Down в 1998 году и сейчас.

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Метки: Музыка   знаменитости   музыканты   рок звёзды   тогда и сейчас   фото   
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89k
FOX98 2 часа назад
Удо Диркшнайдер - вокалист Accept и U.D.O. Эх, как быстро бежит время...
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16k
куджо 20 минут назад
Нидл это Фли?! Прикол, я не знал, хмырь из назад в будущее который полстрекал Мартина на гонку
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11k
Sapsan 43 минуты назад
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2k
Alexander Gorn 50 минут назад
Дайте угадаю - они постарели? Какая, блин, неожиданность!
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Это все рок-звезды??
Блин, может быть я поклокнник какого то альтернативного рока! Узнал только Басиста Red Hot Chili Peppers...И то потому что он в "Назад в будущее" снимался!
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