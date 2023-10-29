Как со временем изменились рок-звёзды, которые стали знаменитыми ещё в прошлом веке

. Давайте посмотрим на нескольких знаменитых рок-звёзд, которые стали известны ещё в 1980-х или 1990-х. В этой подборке постараемся сфокусироваться не только на фронтменах.
Знаменитая американская поп-панк группа Blink-182 выпустила в 2023 году новый альбом «One More Time», впервые за почти 10 лет воссоединившись в своём классическом составе. Кроме того, музыканты отправились в мировой тур. Группа была создана ещё в 1992 году, поэтому её участники, которым уже под и за 50 лет, довольно сильно изменились.
Басист и вокалист группы blink-182 в 1997 и 2023 годах.
Гитарист и вокалист группы blink-182 в 1998 и 2023 годах.
Басист Red Hot Chili Peppers в 1970-х и сейчас.
Басист Nirvana в 1990 и 2023 годах.
Солист Deftones в 1980-х и 2022 году.
Вокалист Weezer в 1994 и 2023 годах.
Гитарист Radiohead в 1993 и 2022 годах. На фото музыканту 22 года и 50 лет, а он не слишком-то и изменился.
Вокалист Rage Against The Machine в 1993 и 2022 годах.
Гитарист Limp Bizkit. На концертах неизменно выступает в самодельных устрашающих костюмах. На первом коллаже в 1999 и 2023 годах, на втором в 1998 и 2022 годах.
Вокалист Oasis в 1995 и 2023 годах.
Гитарист System of a Down в 1998 году и сейчас.
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