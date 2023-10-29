Как со временем изменились рок-звёзды, которые стали знаменитыми ещё в прошлом веке

Знаменитая американская поп-панк группа Blink-182 выпустила в 2023 году новый альбом «One More Time», впервые за почти 10 лет воссоединившись в своём классическом составе. Кроме того, музыканты отправились в мировой тур. Группа была создана ещё в 1992 году, поэтому её участники, которым уже под и за 50 лет, довольно сильно изменились.