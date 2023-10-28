Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 октября

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Тот самый концентрат мемов, который успели накреативить мемоделы. Суббота выдалась продуктивной. Накреативил? Убери за собой!
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Хотя, подвижки к хорошему уже наблюдаются.