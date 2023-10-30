Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября

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303-й день года. Если у вы ждали какого-то знака, чтобы сделать важное дело, то это тот самый знак! Его нужно было сделать ещё вчера, а не ждать знака. Теперь остаётся только смотреть мемы...
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вот я например могу абсолютно с любым человеком контакт наладить и с любым общаться на понятном ему языке
но я люблю заводить отношения с людьми только с поправкой на то что я завожу отношения только с теми людьми окторые мне приятны, по этому верней будет заключение такое
"с возрастом мы становимся мудрей и избирательней и довольно быстро умеем определять проблемных для себя людей, и стараемся избегать таких"