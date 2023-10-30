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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября

Автор:
30 октября 2023 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3709
20
303-й день года. Если у вы ждали какого-то знака, чтобы сделать важное дело, то это тот самый знак! Его нужно было сделать ещё вчера, а не ждать знака. Теперь остаётся только смотреть мемы...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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14  комментариев
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106
iskra 2 часа назад
Для сексуальных жоп уже придумали ортопедические матрасы..
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814
Жизнь 16 минут назад
Комментарий к фото
употребляйте в пищу морскую рыбу.
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53k
turyst 55 минут назад
А если приснится работа?
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97
Ксения Лукашенкова-Денисова 57 минут назад
То самое чувство,когда кошмары и во сне, и наяву
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12k
Copycat 2 часа назад
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опять люби пытаются шизу и социофобию выставить как будто это нормально, а тут даже высокоинтеллектуально...

вот я например могу абсолютно с любым человеком контакт наладить и с любым общаться на понятном ему языке
но я люблю заводить отношения с людьми только с поправкой на то что я завожу отношения только с теми людьми окторые мне приятны, по этому верней будет заключение такое
"с возрастом мы становимся мудрей и избирательней и довольно быстро умеем определять проблемных для себя людей, и стараемся избегать таких"
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12k
Copycat 2 часа назад
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как это есть?)
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Никифоридис

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