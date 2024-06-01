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"Сверхредкое" открытие: рыбак нашел доисторического монстра, которому около 10 млн лет

"Сверхредкое" открытие: рыбак нашел доисторического монстра, которому около 10 млн лет

Автор:
01 июня 2024 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бивень   в мире   наука   находка   новости   фото   
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Эксперты подтвердили открытие и сообщили, что во Флориде, как правило, находят только доисторические акульи зубы и обломки бивней.

29-летний Алекс Лундберг нырял со своим другом недалеко от Венис-Бич и нашел на дне бивень мастодонта.

По словам Лундберга, бивень принадлежал дальнему родственнику шерстистого мамонта.

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Эксперты из Музея науки и природы Бишопа Брадентона подтвердили открытие, которое назвали "сверхредким", потому что в этом районе, как правило, находят только доисторические акульи зубы и обломки бивней мамонта.

Лундбергу еще понадобится сообщить о своих открытиях Музею естественной истории штата Флорида, чтобы определить, имеют ли они какую-либо научную ценность.

Бивни мастодонта, длина которых обычно составляет всего несколько дюймов, продаются за 20–350 долларов. Однако Лундберг допускает, что стоимость найденного артефакта может быть около 5 тыс. долларов


Дайвер сказал, что бивень мастодонта не развалился на части, когда он поднял его с морского дна. Он искал окаменелости возле Венис-Бич в течение пяти лет и сказал, что этот район известен тысячами окаменелых зубов акулы, возраст которых оценивается примерно в 10 миллионов лет.


Мастодонт жил 5,4 миллиона лет назад и считается вымершим родственником современного слона. Эти животные были широко распространены по всей Северной Америке около 10 000 лет назад.


Окаменелости обычно находят в хорошо сохранившихся отложениях эпохи плиоцена (с 5,3 до 2,6 млн лет назад) и последующего плейстоцена, который начался примерно 2,6 млн лет назад и завершился 11 700 лет назад.


Окаменелости мастодонта, включая бивни, кости и черепа, обычно находят только в четырех американских штатах: Индиане, Колорадо, Калифорнии и Нью-Йорке. Поэтому находка во Флориде представляется весьма необычной.


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Метки: бивень   в мире   наука   находка   новости   фото   
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2  комментария
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Рома 2 часа назад
Чё-та , как-то и не дорого за находку , которой 5 миллионов лет...
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1862 поста (1817 в горячем)

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