"Сверхредкое" открытие: рыбак нашел доисторического монстра, которому около 10 млн лет

Эксперты из Музея науки и природы Бишопа Брадентона подтвердили открытие, которое назвали "сверхредким", потому что в этом районе, как правило, находят только доисторические акульи зубы и обломки бивней мамонта.

Лундбергу еще понадобится сообщить о своих открытиях Музею естественной истории штата Флорида, чтобы определить, имеют ли они какую-либо научную ценность.