"Сверхредкое" открытие: рыбак нашел доисторического монстра, которому около 10 млн лет

Эксперты подтвердили открытие и сообщили, что во Флориде, как правило, находят только доисторические акульи зубы и обломки бивней.
29-летний Алекс Лундберг нырял со своим другом недалеко от Венис-Бич и нашел на дне бивень мастодонта.
По словам Лундберга, бивень принадлежал дальнему родственнику шерстистого мамонта.
Эксперты из Музея науки и природы Бишопа Брадентона подтвердили открытие, которое назвали "сверхредким", потому что в этом районе, как правило, находят только доисторические акульи зубы и обломки бивней мамонта.
Лундбергу еще понадобится сообщить о своих открытиях Музею естественной истории штата Флорида, чтобы определить, имеют ли они какую-либо научную ценность.
Бивни мастодонта, длина которых обычно составляет всего несколько дюймов, продаются за 20–350 долларов. Однако Лундберг допускает, что стоимость найденного артефакта может быть около 5 тыс. долларов
Дайвер сказал, что бивень мастодонта не развалился на части, когда он поднял его с морского дна. Он искал окаменелости возле Венис-Бич в течение пяти лет и сказал, что этот район известен тысячами окаменелых зубов акулы, возраст которых оценивается примерно в 10 миллионов лет.
Мастодонт жил 5,4 миллиона лет назад и считается вымершим родственником современного слона. Эти животные были широко распространены по всей Северной Америке около 10 000 лет назад.
Окаменелости обычно находят в хорошо сохранившихся отложениях эпохи плиоцена (с 5,3 до 2,6 млн лет назад) и последующего плейстоцена, который начался примерно 2,6 млн лет назад и завершился 11 700 лет назад.
Окаменелости мастодонта, включая бивни, кости и черепа, обычно находят только в четырех американских штатах: Индиане, Колорадо, Калифорнии и Нью-Йорке. Поэтому находка во Флориде представляется весьма необычной.
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хотя, конечно странно понимать, что отрыжка кашалота стоит в разы дороже...