Почему Японию постоянно «трясёт» и накрывают цунами

Тихоокеанская плита, на которой будто на плоском блюде «налит» Тихий океан, периодически заползает под Филиппинскую плиту со скоростью 9 сантиметров в год (этот процесс, кстати, называется субдукция), а поскольку Филиппинская плита тяжелее, и трение велико, скольжение плит друг относительно друга происходит не плавно: нижняя плита постоянно тащит за собой край верхней, тем самым сминая его. Иногда случается так, что нижняя плита резко проскальзывает вниз, а верхняя отпружинивает вверх, в результате чего и происходит землетрясение. А вода, находящаяся над плитами, в свою очередь получает мощный толчок – отсюда и цунами.