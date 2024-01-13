Почему Японию постоянно «трясёт» и накрывают цунами

Сложно представить себе более разрушительные по силе природные явления, чем землетрясение и цунами, которые в мгновение ока способны стереть с лица земли целые города вместе с населяющими их жителями.
Последствия таких природных катаклизмов чудовищны, и многим странам, подверженным повышенной сейсмической активности, порой требуется ни один год, чтобы восстановиться от последствий очередного разгула стихии.
К таким странам относится и Япония, для которой цунами и землетрясения, как бы странно это ни звучало, стали уже чем-то обыденным – вполне привычным явлением, с которым японцы научились жить.
А как иначе, если по наблюдениям ученых, мелкие землетрясения происходят в разных частях Японии практически каждый день! Более того, когда в конце 19 века их начали регистрировать, выяснилось, что разные по силе толчки сотрясают японские острова примерно по четыре раза в сутки. За год в среднем Японию «трясет» от полутора тысяч землетрясений различной силы, большинство из которых, слава Богу, жителями этой удивительной страны так и остаются незамеченными.
Более того, японцы научились относиться к превратностям судьбы философски – спокойно и без паники. И после очередной, даже небольшой «тряски», они, как правило, просто включают телевизор и лезут в Интернет, дабы узнать подробности произошедшего: например, какой силы были толчки, какую территорию они охватили, каковы последствия, где может возникнуть цунами и так далее. Вероятно, в данном вопросе важную роль играет фактор «Предупрежден – значит вооружен».
Но почему же именно Япония так часто страдает от разрушительной силы землетрясений и цунами? Однако перед тем, как ответить на этот вопрос, вспомним, отчего в принципе возникают столь чудовищные природные явления. Причиной большинства землетрясений является движение разлома тектонических плит, которое происходит под землей. При смещении обеих сторон плиты, расположенных по краям поверхности разлома, возникают колебания, которые и передаются на поверхность земли и, собственно, создают тряску – то есть, землетрясение.
Если же движение разлома происходит на дне океана, то возникает смещение донных поверхностей, что, в свою очередь, является причиной цунами. Вообще поверхности разлома, вызывающие землетрясение, прилегают друг к другу за счет трения, но, когда на эту область воздействую сила, превышающая силу трения, происходит разрушение. Источник данной силы кроется в движении коренных пород, покрывающих поверхность Земли, которые и называются плитами.
Теперь по Японии. Секрет столь частых цунами и землетрясений кроется в географическом положении страны восходящего солнца. Япония в этом вопросе сорвала джек-пот, поскольку расположилась аккурат на стыке тектонических участков земли, а, точнее, тех самых плит - Евразийской, Тихоокеанской, Филиппинской и Североамериканской.
И если Евразийская и Североамериканская плиты, согласно наблюдениям, ведут себя относится спокойно и их движения практически незаметны, то Тихоокеанская и Филиппинская являются барышнями крайне активными.
Тихоокеанская плита, на которой будто на плоском блюде «налит» Тихий океан, периодически заползает под Филиппинскую плиту со скоростью 9 сантиметров в год (этот процесс, кстати, называется субдукция), а поскольку Филиппинская плита тяжелее, и трение велико, скольжение плит друг относительно друга происходит не плавно: нижняя плита постоянно тащит за собой край верхней, тем самым сминая его. Иногда случается так, что нижняя плита резко проскальзывает вниз, а верхняя отпружинивает вверх, в результате чего и происходит землетрясение. А вода, находящаяся над плитами, в свою очередь получает мощный толчок – отсюда и цунами.
В качестве еще одной причины частых землетрясений в Японии, ученые также называют активность вулканов. Шутка ли, на территории Японии расположено порядка 10% всех вулканов нашей планеты! В настоящее время более 40 японских вулканов являются действующими и еще примерно 160 спящими – правда, разбросаны они по территории Японии практически повсеместно и зачастую находятся рядом с небольшими городами и селами.
Есть и еще одна весьма забавная версия, которую, правда, мало кто воспринимает всерьез, однако я ее вам все же озвучу. Говорят, что существует непосредственная связь между землетрясениями в Японии и…снегом. Дело в том, что весной, после схода обильных снегов, земля, освободившись от тяжести, расправляется, как пружина, что, собственно, и приводит к возникновению землетрясения! Звучит это, конечно, забавно, но чем черт не шутит…
С причинами, вроде, разобрались, но тут возникает еще один важный вопрос: почему именно в Японии с завидной частотой происходят по-настоящему крупные землетрясения? Вообще все землетрясения можно разделить на три большие категории: землетрясение на границе плит или межплитное землетрясение (происходит вследствие скольжения между погружающейся вниз океанической плитой и плитой, находящейся сверху – об этом я упоминал выше), внутриплитное землетрясение (происходит внутри погружающейся вниз океанической плиты) и материковое (происходит в активном материковом разломе).
Самыми мощными из них являются межплитные землетрясения – их магнитуда достигает порой 8-9 баллов, и именно эти землетрясения наиболее часто сотрясают территорию Японии. Внутриплитные и материковые землетрясения послабее, однако из-за того, что они возникают на глубине не более 15 км, могут нанести серьезный ущерб.
Изначально Японский архипелаг входил в состав Евразии, однако отделился от нее около 20 миллионов лет тому назад вместе с возникновением Японского моря. В результате подобного рода трансформаций, было образовано большое количество тектонических разломов, которые, собственно, и являются источниками возникновения основных материковых землетрясений современности.
В идеале землетрясения не должны тревожить жителей Земли слишком часто, однако из-за того, что на территории Японии находится очень много сейсмических источников, то крупные землетрясения там случаются с завидной регулярностью и имеют весьма разрушительные последствия.
Повторюсь: все дело в шляпе, а, точнее, в географическом положении Японии. И, несмотря на то что власти страны восходящего солнца выделяют внушительные средства для исследовательских центров, занимающихся изучением и прогнозированием землетрясений, едва ли в ближайшем обозримом будущем данная проблема будет хоть как-то решена. Из-за особенностей расположения землетрясения и цунами все также останутся чуть ли не главными проблемами современной Японии.
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