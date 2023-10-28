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Преподавательница ударила ученика и попала под проверку прокуратуры

Преподавательница ударила ученика и попала под проверку прокуратуры

Автор:
28 октября 2023 12:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   конфликт   математика   педагог   пермский край   прокуратура   удар   ученик   школа   
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Вы не поверите, но сокрушающий удар педагог нанесла свёрнутой в трубочку бумагой.

Пермская прокуратура приступила к проверке действий преподавателя математики, которая во время конфликта с учеником нанесла ему удар по голове свёрнутой бумагой. Видео очередного школьного скандала появилось в соцсетях вчера. На кадрах видно, что женщина объясняя последовательность действий при решении задачи, выходит из себя и повышает на ученика голос. Ранимому школьнику это очень не понравилось и он начал кричать и требовать, чтобы на него не орали. За что получил свёртком по голове.

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Видеозапись дошла по Минобразования и прокуратуры. Оба ведомства начали проверку инцидента.


"Прокуратура Нытвенского района организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в образовательном учреждении МБОУ СОШ „Шерьинская Базовая Школа“. По предварительной информации между педагогом и обучающимся произошла конфликтная ситуация", — сообщили в прокуратуре.


Мнения касательно действий преподавателя математики разделились. Некоторые встали на сторону школьника, будучи уверенными, что педагог не имеет права поднимать руку на ребёнка. Другие же критикуют обнаглевших и изнеженных учеников.



"По данному факту проводится проверка. Будет работать конфликтная комиссия и школьная служба примирения. По окончанию всех действий будет принято соответствующее решение", — рассказали в Минобре.


Между тем, Телеграм-канал ЧП ДТП Пермь, который распространил это видео, требует наказать педагога, поскольку женщина уже не в первый раз поднимает руку на учеников и постоянно выходит сухой из воды.

Источник:

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Метки: Видео   конфликт   математика   педагог   пермский край   прокуратура   удар   ученик   школа   
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7  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Эти малолетние говнюки, неизвестно с чего решившие, что имеют право, кого угодно из себя выведут.
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33k
Ego sum qui sum 7 минут назад
Учительнице нужно дать в руки ремень, бумага явно не помогает
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92k
7guest 11 минут назад
А если бы она пластиковым стаканчиком кинула? Наверное нанесла бы непоправимый моральный ущерб.
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15k
GROMOZEKA 13 минут назад
«Ранимому школьнику это очень не понравилось»

Интересное замечание.
Автор, а тебе что, нравится, когда на тебя орут?
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7k
tamin 14 минут назад
Вот что будет, если все врачи, все преподы просто не выйдут на работу....доведете их же рано или поздно
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1k
Ирина К. 21 минуту назад
Ни за какие миллионы не пошла бы работать в школу.
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