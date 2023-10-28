Преподавательница ударила ученика и попала под проверку прокуратуры

Видеозапись дошла по Минобразования и прокуратуры. Оба ведомства начали проверку инцидента.

"Прокуратура Нытвенского района организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в образовательном учреждении МБОУ СОШ „Шерьинская Базовая Школа“. По предварительной информации между педагогом и обучающимся произошла конфликтная ситуация", — сообщили в прокуратуре.

Мнения касательно действий преподавателя математики разделились. Некоторые встали на сторону школьника, будучи уверенными, что педагог не имеет права поднимать руку на ребёнка. Другие же критикуют обнаглевших и изнеженных учеников.

"По данному факту проводится проверка. Будет работать конфликтная комиссия и школьная служба примирения. По окончанию всех действий будет принято соответствующее решение", — рассказали в Минобре.

Между тем, Телеграм-канал ЧП ДТП Пермь, который распространил это видео, требует наказать педагога, поскольку женщина уже не в первый раз поднимает руку на учеников и постоянно выходит сухой из воды.