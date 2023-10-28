Преподавательница ударила ученика и попала под проверку прокуратуры

Вы не поверите, но сокрушающий удар педагог нанесла свёрнутой в трубочку бумагой.
Пермская прокуратура приступила к проверке действий преподавателя математики, которая во время конфликта с учеником нанесла ему удар по голове свёрнутой бумагой. Видео очередного школьного скандала появилось в соцсетях вчера. На кадрах видно, что женщина объясняя последовательность действий при решении задачи, выходит из себя и повышает на ученика голос. Ранимому школьнику это очень не понравилось и он начал кричать и требовать, чтобы на него не орали. За что получил свёртком по голове.
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Видеозапись дошла по Минобразования и прокуратуры. Оба ведомства начали проверку инцидента.
"Прокуратура Нытвенского района организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в образовательном учреждении МБОУ СОШ „Шерьинская Базовая Школа“. По предварительной информации между педагогом и обучающимся произошла конфликтная ситуация", — сообщили в прокуратуре.
Мнения касательно действий преподавателя математики разделились. Некоторые встали на сторону школьника, будучи уверенными, что педагог не имеет права поднимать руку на ребёнка. Другие же критикуют обнаглевших и изнеженных учеников.
"По данному факту проводится проверка. Будет работать конфликтная комиссия и школьная служба примирения. По окончанию всех действий будет принято соответствующее решение", — рассказали в Минобре.
Между тем, Телеграм-канал ЧП ДТП Пермь, который распространил это видео, требует наказать педагога, поскольку женщина уже не в первый раз поднимает руку на учеников и постоянно выходит сухой из воды.
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Интересное замечание.
Автор, а тебе что, нравится, когда на тебя орут?