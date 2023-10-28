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Злодейское преступление пацана и моментальное наказание от краснодарской пенсионерки

Злодейское преступление пацана и моментальное наказание от краснодарской пенсионерки

Автор:
28 октября 2023 09:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Двор   газон   краснодарский край   пенсионерка   хулиганы   
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Ходить по газону нельзя, это мы помним, но вот что по ливнёвке бегать запрещено - это что-то новенькое.

Решила бабуля в Краснодарском крае приобщиться к силе Земли, и пошла ловить дзен от прополки газона рядом с домом, но гармонию с природой нагло нарушил пробегавший мимо школьник. Такой беспредел боевая бабуля вынести не смогла и бросилась наперехват. Нужно отметить, что пацан спринтерскими качествами не отличался и пенсионерка моментально его отловила.


За мальчишку вступилась девушка, но от сурового наказания пацан не отвертелся. Пенсионерка затащила его в подъезд и отлупила.


Ишь, бегают тут фулиганы всякие! Пешком надобно ходить, чинно и благородно. А то ландшафтного дизайнера каждый обидеть норовит! 🐱‍👤

Источник:

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Метки: Видео   Двор   газон   краснодарский край   пенсионерка   хулиганы   
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1  комментарий
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Шурман 40 минут назад
Он пробежал по сливу , в чем его вина была ? у нас такие пенсионеры пашут до 65 а мужики до 67 . Теперь эта бабка старше меня на 10 лет будет пропалывать еще что то .
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