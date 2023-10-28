Злодейское преступление пацана и моментальное наказание от краснодарской пенсионерки

Решила бабуля в Краснодарском крае приобщиться к силе Земли, и пошла ловить дзен от прополки газона рядом с домом, но гармонию с природой нагло нарушил пробегавший мимо школьник. Такой беспредел боевая бабуля вынести не смогла и бросилась наперехват. Нужно отметить, что пацан спринтерскими качествами не отличался и пенсионерка моментально его отловила.