Злодейское преступление пацана и моментальное наказание от краснодарской пенсионерки

Ходить по газону нельзя, это мы помним, но вот что по ливнёвке бегать запрещено - это что-то новенькое.
Решила бабуля в Краснодарском крае приобщиться к силе Земли, и пошла ловить дзен от прополки газона рядом с домом, но гармонию с природой нагло нарушил пробегавший мимо школьник. Такой беспредел боевая бабуля вынести не смогла и бросилась наперехват. Нужно отметить, что пацан спринтерскими качествами не отличался и пенсионерка моментально его отловила.
За мальчишку вступилась девушка, но от сурового наказания пацан не отвертелся. Пенсионерка затащила его в подъезд и отлупила.
Ишь, бегают тут фулиганы всякие! Пешком надобно ходить, чинно и благородно. А то ландшафтного дизайнера каждый обидеть норовит! 🐱👤
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