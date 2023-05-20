Мать пострадавшего в конфликте с преподавателем ученика отсудила у школы почти полмиллиона рублей

Тогда мать пострадавшего школьника наняла юриста и обратилась в прокуратуру и комитет по делам несовершеннолетних.

По версии адвоката, педагог придушила ученика, отчего тот потерял сознание (в ролике, заметим, школьник действительно на несколько секунд ложится на пол). При этом участковый не стал даже смотреть предоставленные матерью ученика медицинские документы с описанием телесных повреждений и не назначил судебно-медицинской экспертизы по определению нанесённого несовершеннолетнему вреда здоровью. По этой причине участкового оперуполномоченного комиссия по делам несовершеннолетних привлекла к ответственности в виде предупреждения.

А вот версия Минобразования и УМВД:

После того, как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя. Чтобы обезопасить остальных ребят, находившихся в этот момент в классе, женщина вывела школьника в коридор и попыталась успокоить

По информации Министерства образования, все вышеперечисленные факты были подтверждены свидетелями. А что касается телесных повреждений, то они действительно были, но не из-за удушения, а цепочки, которая впилась ребёнку в шею, когда педагог держала его за шиворот.