Мать пострадавшего в конфликте с преподавателем ученика отсудила у школы почти полмиллиона рублей

История неоднозначная, но самый гуманный суд встал на сторону школьника.
Сам инцидент произошёл больше года назад в архангельской школе №1. Но за это время успел обрасти интересными подробностями. Суть дела: в классе подрались два ученика, преподавательница рисования разняла их и попыталась одного из них успокоить, схватив за шиворот. И вот тут начинается самое интересное.
Мать ученика обратилась к участковому, но тот посчитал, что в потасовке между школьником и учительницей пострадала последняя, а не наоборот. В итоге составлять протокол он не стал.
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Тогда мать пострадавшего школьника наняла юриста и обратилась в прокуратуру и комитет по делам несовершеннолетних.
По версии адвоката, педагог придушила ученика, отчего тот потерял сознание (в ролике, заметим, школьник действительно на несколько секунд ложится на пол). При этом участковый не стал даже смотреть предоставленные матерью ученика медицинские документы с описанием телесных повреждений и не назначил судебно-медицинской экспертизы по определению нанесённого несовершеннолетнему вреда здоровью. По этой причине участкового оперуполномоченного комиссия по делам несовершеннолетних привлекла к ответственности в виде предупреждения.
А вот версия Минобразования и УМВД:
После того, как преподаватель разняла мальчиков, один из них кинул в ее сторону стул, а затем бросил ей в лицо коробку с гуашью. Все это время ученик нецензурно выражался и оскорблял учителя.
Чтобы обезопасить остальных ребят, находившихся в этот момент в классе, женщина вывела школьника в коридор и попыталась успокоить
По информации Министерства образования, все вышеперечисленные факты были подтверждены свидетелями. А что касается телесных повреждений, то они действительно были, но не из-за удушения, а цепочки, которая впилась ребёнку в шею, когда педагог держала его за шиворот.
Но тем не менее суд встал на сторону ученика, за год разбирательств назначив 408 тысяч рублей в виде компенсации, которая выплачивалась даже бабушке пострадавшего ребёнка.
Решением суда с 1-ой школы взыскано 15 000 рублей компенсации морального вреда в пользу ребёнка, 5000 рублей морального вреда в пользу бабушки, 5000 рублей компенсации морального вреда в пользу мамы. Напомню, что ранее со школы было взыскано мальчику 250 000 руб. морального вреда, маме ребенка 50 000 руб. компенсации морального вреда, 33 000 руб. судебных расходов, бабушке мальчика 50 000 руб. компенсации морального вреда
Но на достигнутом юрист останавливаться не собирается. Вскоре школу ждёт ещё один иск. Он сообщил, что в 2018 году со школьником произошёл несчастный случай — на уроке физкультуры он получил компрессионный перелом позвоночника. Виноват, как утверждает адвокат, учитель физкультуры.
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Нужен закон о защите учителей, чтобы подобные истории не происходили.
Иначе мы останемся без учителей, и эти "сердобольные" мамочки не смогут дать своим чадам и "кровинушкам" нормального образования.