«Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол

И стал «героем» интернета.
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Дело ещё в процессе, а товарищ майор пока отстранён от работы.
А сегодня похожий инцидент из Петербурга: учитель физкультуры разнервничался и бросил на пол 11-летнего парнишку. Сначала педагог о чём-то спорил с двумя ребятами, а потом отправил одного из них в нокдаун.
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Мальчик не сразу рассказал об этом родителям, а когда всё же поделился, те сразу отправились вместе с ним в больницу и полицию. У парня сотрясение мозга, растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушибы. Как только инцидент всплыл наружу, учителя сразу уволили.
Сейчас с неистовым и уже бывшим физруком разбирается полиция и прокуратура.
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С превеликим удовольствием
А своего я воспитываю и он такого не допускает
Этот пацан в семидесятых-восьмидесятых годах не жилец бы был...
А если серьезно, то не было такого у нас. Но мы и не вели себя так.
Розги, самое безвредное воспитательное средство.
Потому что больно и обидно, а травм никаких
А рукой и убить можно.
PS. нас трудовик палкой пифдил, и ничего. Было, за что.... )))) И никто никому не жаловался, никуда не бегал.
"должен ему разбить [мат].н.и.к"
Ты уж определись
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Отчасти это правда. Как правда и то, что для учеников авторитет учителя был непререкаем, а его слово было как правило ЗАКОН! Я не вспомню, чтобы ученик мог безнаказанно пререкаться с учителем, неприкрыто хамить и даже рукоприкладствовать! А что сегодня?!?
Поговаривают даже Макаренко допускал физические замечания, но один раз и до полусмерти.
Я в детстве был тугодумом, поэтому на моей заднице были отпечатки ремня, скакалки, выбивалки для ковров, фонендоскопа, шланга от стиралки и прочих подручных средств доставки в мозг всякого разумного, доброго и вечного
Зато актёры под видео весьма достойные. Как тут не вспомнить Компота...