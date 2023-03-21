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«Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол

«Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол

Автор:
21 марта 2023 17:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   Физкультура   педагог   полиция   прокуратура   ученик   учитель   физрук   школа   школьник   
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И стал «героем» интернета.

Недавно разбирали случай с майором и непослушным учеником.

Дело ещё в процессе, а товарищ майор пока отстранён от работы.

А сегодня похожий инцидент из Петербурга: учитель физкультуры разнервничался и бросил на пол 11-летнего парнишку. Сначала педагог о чём-то спорил с двумя ребятами, а потом отправил одного из них в нокдаун.

Мальчик не сразу рассказал об этом родителям, а когда всё же поделился, те сразу отправились вместе с ним в больницу и полицию. У парня сотрясение мозга, растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушибы. Как только инцидент всплыл наружу, учителя сразу уволили.

Сейчас с неистовым и уже бывшим физруком разбирается полиция и прокуратура.

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Метки: Петербург   Физкультура   педагог   полиция   прокуратура   ученик   учитель   физрук   школа   школьник   
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36  комментариев
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2k
Yus 2 часа назад
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11k
GROMOZEKA 39 минут назад
Ну до нокдауна там еще далеко, но, если бы моего сына такой препод бы подобным образом пытался учить, я бы этому ПИДАгогу ноги переломал.
С превеликим удовольствием
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2k
Vadim Balabanov 47 минут назад
"У парня сотрясение мозга, растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушибы."

Этот пацан в семидесятых-восьмидесятых годах не жилец бы был...

А если серьезно, то не было такого у нас. Но мы и не вели себя так.
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58k
Опиум для народа 48 минут назад
Нормальные педагоги обошлись бы словами. А какие слова и мозги могут быть у сапога и спортсмена...
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40k
Сергей Час назад
Вспомнишь старое время.
Розги, самое безвредное воспитательное средство.
Потому что больно и обидно, а травм никаких
А рукой и убить можно.
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791
Rom Час назад
Бывают такие детки, что им как раз и надо прописать так. На пользу пойдет, если родители не могут справится. Доводят учителей страшно.
PS. нас трудовик палкой пифдил, и ничего. Было, за что.... )))) И никто никому не жаловался, никуда не бегал.
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2
Дядя Час назад
во время своей учебы в СШ это 84-93 года... будучи троечником и хулиганом, я не мог себе позволить издеваться над учителем или выбесить его, в мое время мы уважали учителей и были благодарны за труд и знания, которые они пытались вогнать в наш мозг... ныне же малолетние ушлепки взращеные егэ и тик-током позволяют себе такое... реально бесстрашными стали, уверены в законе который ограничивает их жопы от ремня. А зря, есть люди старой закалки, которые так отлупят... что моргенштерн будут с трудом произносить
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138
Alex Wist Час назад
Вот кто, после всех этих ушлёпков, пойдет в профессию учитель?
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5k
Котэ Час назад
пора уже телефоны на входе забирать
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12k
кот базилий Час назад
Сколько "травм" от подзатыльника, какие нежные и тепличные.
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1k
Татьяна Баженова Час назад
Сейчас родители не могут справиться со своими отпрысками, а вы хотите чего-то от учителей. Если детям говорят, что они в школе получают услугу обучения, да если ещё и платную!... Какое уважение они могут испытывать к преподавателю? У нас в 70-х годах самое жёсткое наказание для ученика было: "Собери свои вещи и выйди из класса, завтра в школу с родителями".
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5k
Tuskub Час назад
Отсутствие воспитания, хамство в сторону учителей и прочее - должно являться основанием отстранения учащегося от учебного процесса. Длительно (3 раза) - должна решаться или педагогическим коллективом совместно с надзорными органами, или решением суда. Другими словами говоря - "пока, дефективный!" ))
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21k
BiZ Час назад
три майки замшевых порвал. три перелома копчика сделал. плоскостопие. три.
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19k
alexis Час назад
Где жёлтая карточка за симуляцию?
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3k
Вячеслав 2 часа назад
Уважаемы которых били тоже в школе. Это ваше проблемы что вас били, у вас не было чувства достоинства. Такими вы и выросли , без пиз.д.ю.л.е.й как без пряника. Я тоже учился в советской школе с 1 по 10 класс и учителя с нами разговаривали на вы. Хотя мы такое тварили что и не расскажешь. Так вот учителя были настоящими и они умели с нами справляться без физической силы. Это майор заработал статью а если у парня нормальный батя он должен ему разбить [мат].н.и.к. Ну а физрук просто моральный урод,
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
Какое сотрясение? Какой нокдаун? у кого? Клоуны млять. Потов вырастает говно и удивляются а как так получилось? это все воспитание ..а уже поздно
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46k
Мойша 2 часа назад
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35k
Опаньки 2 часа назад
Растет будущий Неймар
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49
Змей 2 часа назад
Как говаривал один педагог, у детей нет жёстко сформированной шкалы ценностей, поэтому они пробуют этот мир на прочность... А вот когда за слова или действия прилетает в бубен, на шкале сразу появляются отметки, за которые заступать не стоит.
Поговаривают даже Макаренко допускал физические замечания, но один раз и до полусмерти.
Я в детстве был тугодумом, поэтому на моей заднице были отпечатки ремня, скакалки, выбивалки для ковров, фонендоскопа, шланга от стиралки и прочих подручных средств доставки в мозг всякого разумного, доброго и вечного
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32k
Юр21 2 часа назад
Какие нежные стали, от подзатыльника у них позвонок в трусы высыпается и сотрясение опилок в башке случается. Зато язык с мозгов вообще никакой связи не имеет.
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52k
dima423 2 часа назад
Чето какие то дети дохленькие...)) чуть их задень сразу сотрясы, растяжения... я со своим 11 летним сыном борюсь, его хер завалишь уже))
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