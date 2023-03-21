«Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол

Мальчик не сразу рассказал об этом родителям, а когда всё же поделился, те сразу отправились вместе с ним в больницу и полицию. У парня сотрясение мозга, растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушибы. Как только инцидент всплыл наружу, учителя сразу уволили.

Сейчас с неистовым и уже бывшим физруком разбирается полиция и прокуратура.