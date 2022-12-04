Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии

Ожидается, что 15 декабря парламент Индонезии примет новую редакцию Уголовного кодекса страны. В кодексе добавиться одна статья, которая больно ударит не только по любителям свободных отношений, но и по всему туристическому потоку. Представители туриндустрии считают, что такое нововведение может оставить мусульманскую страну без туристов.





Так, преступлением будет считаться секс вне брака. Подобное нарушение будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Более того, парам будет запрещено жить вместе до свадьбы.





Ассоциация работодателей Индонезии (APINDO), в которой состоят и представители местных принимающих компаний, отельеров и т. д, выступила против таких поправок. В организации считают, что подобная статья «принесёт больше вреда, чем пользы», особенно для бизнеса, работающего в сфере туризма и гостеприимства.



