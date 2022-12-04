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Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии

Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии

Автор:
04 декабря 2022 13:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Индонезия   брак   закон   запрет   секс   туризм   
1928
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Это изменение коснётся и туристов, туроператоры уже грустно принялись подсчитывать грядущие убытки.

Ожидается, что 15 декабря парламент Индонезии примет новую редакцию Уголовного кодекса страны. В кодексе добавиться одна статья, которая больно ударит не только по любителям свободных отношений, но и по всему туристическому потоку. Представители туриндустрии считают, что такое нововведение может оставить мусульманскую страну без туристов.


Так, преступлением будет считаться секс вне брака. Подобное нарушение будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Более того, парам будет запрещено жить вместе до свадьбы.


Ассоциация работодателей Индонезии (APINDO), в которой состоят и представители местных принимающих компаний, отельеров и т. д, выступила против таких поправок. В организации считают, что подобная статья «принесёт больше вреда, чем пользы», особенно для бизнеса, работающего в сфере туризма и гостеприимства.


Заместитель министра юстиции Индонезии Эдуард Омар Шариф Хиаредж заявил, что будет "гордиться Уголовным кодексом, который соответствует индонезийским ценностям". Новую редакцию кодекса поддерживают многие исламистские группы.


Останутся неизменными запрет абортов (за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования) и статья за "колдовство и чёрную магию".

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Метки: Индонезия   брак   закон   запрет   секс   туризм   
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13  комментариев
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Включили еще один механизм сдерживания популяции)) Пи..сы в гейропе, тут запрет аханья.. и хрен с ними.
А вот туристов да, станет мало, очень мало.
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1k
taxcop 6 минут назад
Люди в своем праве и плевать они хотели на какие-то комментарии в интернете
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16k
Delhana 6 минут назад
Херня конечно, но из двух вариантов, типа "европейских ценностей" и этого идиотизма - да здравствует идиотизм. А вообще, даже если бы сажали на кол публично на площадях, то было бы лучше чем все что пропагандируют "цивилизованные".
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13k
AzuveR 22 минуты назад
В Индонезию,теперь не ногой.
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24k
ПаганецЪ 39 минут назад
Радетели средневековых ценностей, блин. От электричества и автомобилей, небось, не собираются отказываться. Что за полумеры?
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6k
Axel 49 минут назад
Всего лишь год... Может лучше сразу пожизненно?)

Ссылка m.youtube.com
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911
kehlalex 58 минут назад
А туристов то они как контролировать собрались? в каждый номер по камере поставят или как? Нормальные люди и так на улице трахаться не будут. Вот если они купальники на пляже запретят, тогда да...
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15k
K7OO Час назад
Ничего, как-нибудь приспособятся. Перед совокуплением быстренько заключили брак, покувыркались и сразу развелись. Немного отдохнули, покурили и опять под венец.)
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421
Thor Steiner K7OO 22 минуты назад
Временный брак существует, и как раз у мусульман-шиитов.
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1k
ChePaev Час назад
а потом мужик чувствует себя обманутым и идет на сторону от того что ему подсунули фригидное не темпераментное бревно.
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12k
Cornho Час назад
Молодцы, давно пора. Интересно только, как будут добываться доказательства?
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Дожили, теперь и сексом заняться негде. Куда катится этот мир...
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