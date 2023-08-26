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Убрать нельзя оставить: в Турции предлагают исключить алкоголь из формата all inclusive

Убрать нельзя оставить: в Турции предлагают исключить алкоголь из формата all inclusive

Автор:
26 августа 2023 11:06
Сообщество : Путешествия
Метки: Ynews   all inclusive   Турция   алкоголь   все включено   отель   предложение   туризм   
817
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Это вынужденная мера, которую могут принять, чтобы поддержать турпоток на фоне растущих цен.

В 2023 году цены на отели в Турции неприятно удивили привычных туристов - россиян, и это повышение стоимости за путёвки, как поясняют владельцы гостиничного бизнеса, еще не предел. Чтобы сохранить турпоток, в стране могут пересмотреть формат all inclusive. В частности, предлагается создать базовый пакет системы, но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него.


Такой вариант подойдёт для семейного отдыха с детьми - полагают эксперты. Гендиректор Bentour Дениз Угур добавляет, что эта мера может стать вынужденно, т.к. отельеры, которые в 2023 году уже повысили цены, планируют новое подорожание. В Турции довольно высокий налог на спиртное, поэтому цены на путёвки all inclusive повышаются вслед за ростом стоимости алкоголя. Но если исключить эту статью из формата "всё включено" отдых будет более доступным.


В конце концов, спиртное можно докупить в баре за отдельную плату - и только тем, кому это необходимо. А непьющие просто не станут платить за ненужную опцию.


А вот среди российских туристов предложение вызвало неоднозначную реакцию. Часть читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома» заметила, что им не важно наличие спиртных напитков. Другие негодуют, т.к. ездят на отдых, т.к. их привлекает форма "всё включено", а не "всё выключено".



Однако это предложение всерьёз никто рассматривать не собирается, т.к. его введение напротив снизит турпоток - уверен гендиректор сети отелей "Розовый слон" Алексан Мкртчян. "Одна из причин того, что 5 млн россиян в этом году посетили Турцию, это как раз-таки эта хваленая система all inclusive. А если исключить из нее алкоголь, то это будет уже просто трехразовое питание", — поясняет Мкртчян. И если подобное случится, туристы попросту поедут в другие страны - тем более, что система all inclusive очень популярна, и число отелей, работающих в этом формате, растёт по всему миру. "Люди хотят один раз заплатить деньги и отдыхать", - считает эксперт.

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Метки: Ynews   all inclusive   Турция   алкоголь   все включено   отель   предложение   туризм   
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4  комментария
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iskra 11 минут назад
Непонятно,при чем тут другие страны. Если поднялись цены на Турцию,то и на другую заграницу поднялись. И на отдых в России, кстати,тоже.
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poбт 40 минут назад
как же скот без синьки отдыхать будет?
очередной нож в спину
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20k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Сначала цены подняли, а потом решили контрольку сделать.
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Radugananebe Час назад
Я не пью, так что пакет 'все включено' без алкоголя рассмотрела бы в первых рядах. Зачем платить за то, чем не пользуешься?
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