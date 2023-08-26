Убрать нельзя оставить: в Турции предлагают исключить алкоголь из формата all inclusive

В 2023 году цены на отели в Турции неприятно удивили привычных туристов - россиян, и это повышение стоимости за путёвки, как поясняют владельцы гостиничного бизнеса, еще не предел. Чтобы сохранить турпоток, в стране могут пересмотреть формат all inclusive. В частности, предлагается создать базовый пакет системы, но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него.

Такой вариант подойдёт для семейного отдыха с детьми - полагают эксперты. Гендиректор Bentour Дениз Угур добавляет, что эта мера может стать вынужденно, т.к. отельеры, которые в 2023 году уже повысили цены, планируют новое подорожание. В Турции довольно высокий налог на спиртное, поэтому цены на путёвки all inclusive повышаются вслед за ростом стоимости алкоголя. Но если исключить эту статью из формата "всё включено" отдых будет более доступным.