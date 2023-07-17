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Печальная история камбоджийской девушки-обезьянки

Печальная история камбоджийской девушки-обезьянки

Автор:
17 июля 2023 16:52
Сообщество : Истории
Метки: Животное   Камбоджа   Рочом   дикарка   исчезновение   навык   обезьяна   психология   ребёнок-маугли   речь   
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Дети-маугли – изолированные от социума дети, полностью лишённые контактов с себе подобными – явление страшное. К счастью, в основной массе примеры жизней этих несчастных – дела, как говорится, минувших дней. Но бывают и современные исключения, которые на фоне искусственного интеллекта и космического туризма выглядят особенно дико.

В одной деревеньке удалённой камбоджийской провинции Раттанакири январское утро 2007 года началось с суматохи. На опушке леса местные заметили странное существо – тощее, голое, взъерошенное. По виду человек, но передвигалось исключительно на четырёх конечностях, прыжками и перебежками.

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В этом создании один из жителей опознал свою дочь. Девушка явно была голодна и жалобно поскуливала, надеясь на подачку. В точности повторяя обезьяньи ужимки. Через толпу зевак, собравшихся посмотреть на дикарку, с трудом протиснулся местный полицейский Сал Лоу и заявил, что это его дочь: на лице девушки точно такой же шрам, как и у его дочки Рочом. Много лет назад она пасла на опушке буйволов и исчезла. Получается, что ребёнок попал к диким животным, и те позаботились о человеческом детёныше. Воспитали его.

Утирая слёзы радости, родители забрали девушку-обезьяну домой. Вот тут и закончились цветочки. И начались ягодки – проблемы, в полной мере демонстрирующие сложности детей-маугли.

Прежде всего, это речь. Говорить Рочом так и не научилась. Вспомнила лишь несколько слов – «мать», «отец», «больно». Точнее, не восстановила навыки, поскольку перед исчезновением (ей было где-то 9-10 лет) она вполне себе неплохо разговаривала. Одежду срывала и постоянно пыталась сбежать в джунгли.

Пару лет она прожила с родителями. Кажется, что забота родных должна была совершить чудо и вернуть молодую женщину к жизни. Физически Рочом действительно стало лучше: пропали мелкие раны, увеличился вес, она стала выглядеть гораздо лучше. Но морально… Камбоджийка становилась всё грустнее и потеряннее.

Во время очередной попытки побега она упала в овраг, откуда селяне с трудом извлекли беглянку. Бунтуя против ограничений свободы, Рочом отказалась от еды. Родным пришлось отправить её в больницу. Вернувшись домой, дочь снова начала есть. Что явно демонстрирует сохранность интеллекта. Ведь Рочом понимала, что домой ей не вернуться, если она продолжит упрямиться и отказываться от пищи.

Во время очередной помывки у колодца Рочом ухитрилась отвлечь внимание матери и сбежать. Теперь уже навсегда. Родители отказались от поисков, предоставив дочери самой решать, кем быть и где жить. Ведь в их доме она не ощущала себя тем, кем в итоге стала.

Содержание в доме прирученных диких животных для камбоджийцев норма. Ведь тех же обезьян там масса. И они не спешат убегать из дома, где им  обеспечен  кров и пища.

Тогда у полицейских появилась версия о насилии. Ведь так ведут себя животные, которых обижают, истязают и бьют. И исчезновение девочки вполне могло и не быть случайным. На лодыжках и на руке обнаружились глубокие шрамы. Вполне может быть, что несчастную похитили торговцы людьми, от которых она чудом сбежала. А потом, помня боль, которую причиняют люди, просто не захотела возвращаться к ним. И хотя в округе были поселения, она решила остаться в джунглях, чтобы избежать возможного нового травмирующего опыта.


Повадки Рочом переняла у обезьян. А потом стала и себя считать настоящей обезьянкой. Ведь животному легче выжить, клянча угощение у людей. Возможно, идентифицируя себя с животным и сознательно отказавшись от личности, женщина пыталась забыть о насилии – физическом, сексуальном, моральном, эмоциональном и кто ещё знает каком.

Если бы Рочом попала к специалистам, коих в глухой деревне по понятным причинам нет, то, возможно, у неё были бы шансы хотя бы частично вернуться к прежней жизни. Сейчас ей должно быть примерно 44 года. И даже если Рочом и жива, то в социум она уже точно не вернётся.

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Метки: Животное   Камбоджа   Рочом   дикарка   исчезновение   навык   обезьяна   психология   ребёнок-маугли   речь   
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1  комментарий
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Горожанин 51 минуту назад
Дети-маугли мыслят чувственно -эмоционально, это уровень нормотипичного ребенка 0.6 - максимум 12 месяцев. Доброта, ласка, нежность - это основа их мира. Если этого нет - ничего не будет. Но после года развития ребенка чувственно-эмоциональное восприятие и мышление человека не должно исчезать - это должно быть на всю жизнь, как основа более сложного мышления. А это нужно поддерживать. Нужно любить всю жизнь.
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