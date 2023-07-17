Печальная история камбоджийской девушки-обезьянки

Во время очередной попытки побега она упала в овраг, откуда селяне с трудом извлекли беглянку. Бунтуя против ограничений свободы, Рочом отказалась от еды. Родным пришлось отправить её в больницу. Вернувшись домой, дочь снова начала есть. Что явно демонстрирует сохранность интеллекта. Ведь Рочом понимала, что домой ей не вернуться, если она продолжит упрямиться и отказываться от пищи.

Во время очередной помывки у колодца Рочом ухитрилась отвлечь внимание матери и сбежать. Теперь уже навсегда. Родители отказались от поисков, предоставив дочери самой решать, кем быть и где жить. Ведь в их доме она не ощущала себя тем, кем в итоге стала.