В Минцифре предложили автоматизировать проверку домашних заданий школьников

Учителя, заваленные тетрадями с домашкой, озадачились. Да и многие родители от такой инициативы не в восторге.
Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT» в Новосибирске, поделился интересными нововведениями, которые в ближайшем будущем ждут наши школы. К рутинной работе по проверке тетрадей решили подключить искусственный интеллект.
По амбициозным планам министерства это позволит существенно снизить нагрузку на учителей. А протестировать эту идею планируют на базе Московской электронной школы (МЭШ). Если эксперимент посчитают удачным, то разработку введут и в регионы.
Сами же учителя считают, что идея не очень, так как ИИ не сможет оценивать творческую работу детей и вся домашка просто станет формальностью. Да и родители переживают, что рано или поздно живого учителя заменят на роботов.
Друзья, а как вы считаете, нужны ли такие изменения в системе образования?
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Как там с насыщение школ электронными учебниками, кстати?
Пусть Минцифры доведёт до ума то, за что взялось, и пока одно нормально не заработает, нечего хвататься за другое.