В Минцифре предложили автоматизировать проверку домашних заданий школьников

Сами же учителя считают, что идея не очень, так как ИИ не сможет оценивать творческую работу детей и вся домашка просто станет формальностью. Да и родители переживают, что рано или поздно живого учителя заменят на роботов.

Друзья, а как вы считаете, нужны ли такие изменения в системе образования?