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В Минцифре предложили автоматизировать проверку домашних заданий школьников

В Минцифре предложили автоматизировать проверку домашних заданий школьников

Автор:
28 октября 2023 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: ИИ   Минцифры   домашка   домашняя работа   образование   учителя   школа   
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Учителя, заваленные тетрадями с домашкой, озадачились. Да и многие родители от такой инициативы не в восторге.


Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT» в Новосибирске, поделился интересными нововведениями, которые в ближайшем будущем ждут наши школы. К рутинной работе по проверке тетрадей решили подключить искусственный интеллект.


По амбициозным планам министерства это позволит существенно снизить нагрузку на учителей. А протестировать эту идею планируют на базе Московской электронной школы (МЭШ). Если эксперимент посчитают удачным, то разработку введут и в регионы.


Сами же учителя считают, что идея не очень, так как ИИ не сможет оценивать творческую работу детей и вся домашка просто станет формальностью. Да и родители переживают, что рано или поздно живого учителя заменят на роботов.


Друзья, а как вы считаете, нужны ли такие изменения в системе образования?

Источник:

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Метки: ИИ   Минцифры   домашка   домашняя работа   образование   учителя   школа   
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5  комментариев
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Баблосов в очередной раз попилить хочется

Как там с насыщение школ электронными учебниками, кстати?
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173
Alex 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
Игорь 40 минут назад
В среду, 25.10 старый хозяин машины получил дубликат ПТС и сразу мне её продал. Сведений о новом ПТС до сих пор в базе на сайте Госуслуги НЕТ. Естественно заявление о регистрации ТС на через сайт Госуслуги я подать на могу, а по другому уже нельзя. Осталось 5 рабочих дней. Если за это время данные на сайте не появятся, но кто будет платить штраф за просрочку? Минцифры, сайт Госуслуги, администратор БД ГИБДД, или я? Вопрос скорее риторический...

Пусть Минцифры доведёт до ума то, за что взялось, и пока одно нормально не заработает, нечего хвататься за другое.
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15k
Kostick 2 часа назад
кретины... буквально вчера разговаривал с тётенькой, что работала директором школы. говорили о том, что было бы хорошо летние каникулы подрезать на месяц, и его распределить на осенние-зимние-весенние.... и таки знаете почему нельзя? летом жарко, а куча старых школ с допотопной проводкой, где установку кондиционеров воспретят надзорные органы. а тут домашку ИИ будет проверять. хотя да, москва - не россия.
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