«Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ

В последнее время многие обсуждают возможный отказ от Болонской системы образования в России. Начинать нужно с оплаты труда учителей - уверен Сергей Безруков. Актёр возмутился крайне низкими зарплатами педагогов и привел в пример свою сестру-учительницу, живущую в провинции.
Сергей Безруков - известный российский актёр, чей труд оплачивается достаточно высоко, чтобы не тревожиться за будущее. Помимо солидных гонораров за роли в кино, Безруков имеет рекламные контракты, а также получает зарплату художественного руководителя Московского Губернского театра.
Однако не все его родственники живут в шоколаде. К примеру, сестра актёра - преподаватель с 25-летним стажем, со всеми возможными надбавками, получает всего лишь 21 тысячу рублей. А всё потому что живет в глубинке.
«О какой системе образования можно рассуждать, пока учителя получают меньше кассира в супермаркете? И я знаю, о чем говорю. Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14.633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча», — рассказывает актёр.
Похожим образом обстоят дела и с научными работниками. К примеру, ставка после университета и аспирантуры в Иркутске составляет 12 тысяч рублей. Кто в результате рискнёт пойти в преподаватели или начинать заниматься наукой?
«Конечно, есть северная надбавка (так называемая «полярка» за суровый климат), так вот вместе с ней учитель математики получает аж 26 тысяч рублей. Проверка тетрадей (90 в неделю, то есть 360 в месяц), к слову, оценивается в 800 рублей в месяц. Ну и стоит ли удивляться, что молодых и талантливых учителей привлечь в школы все труднее? Педагог — это же не обслуживающий персонал, а важнейший человек в жизни ребенка. Это должно звучать гордо и оплачиваться соответствующе», - считает Безруков.
Между тем, по статистике с зарплатами в том же Нижнем Новгороде и области, где живет сестра Безрукова, должно быть всё хорошо. Средняя з/п в 2021 году в регионе составила 41156 рублей. Однако, как мы знаем, одни едят мясо, другие - капусту, а в среднем получаются голубцы.
Если врачам худо-бедно подняли зарплаты, то, может, и до учителей очередь дойдёт? Потому что думать об отмене Болонской системы - это хорошо, но и о преподавателях позаботиться давно не мешает. Не так ли?
Источник:
АНТИФИШКИ
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