FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5936 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ

«Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ

Автор:
01 июня 2022 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Болонская система образования   безруков   дети   зарплата   образование   отказ от Болонской системы   учителя   школа   шоу бизнес   
1085
3

В последнее время многие обсуждают возможный отказ от Болонской системы образования в России. Начинать нужно с оплаты труда учителей - уверен Сергей Безруков. Актёр возмутился крайне низкими зарплатами педагогов и привел в пример свою сестру-учительницу, живущую в провинции.

Сергей Безруков - известный российский актёр, чей труд оплачивается достаточно высоко, чтобы не тревожиться за будущее. Помимо солидных гонораров за роли в кино, Безруков имеет рекламные контракты, а также получает зарплату художественного руководителя Московского Губернского театра.


Однако не все его родственники живут в шоколаде. К примеру, сестра актёра - преподаватель с 25-летним стажем, со всеми возможными надбавками, получает всего лишь 21 тысячу рублей. А всё потому что живет в глубинке.


×
×

«О какой системе образования можно рассуждать, пока учителя получают меньше кассира в супермаркете? И я знаю, о чем говорю. Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14.633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча», — рассказывает актёр.


Похожим образом обстоят дела и с научными работниками. К примеру, ставка после университета и аспирантуры в Иркутске составляет 12 тысяч рублей. Кто в результате рискнёт пойти в преподаватели или начинать заниматься наукой?


«Конечно, есть северная надбавка (так называемая «полярка» за суровый климат), так вот вместе с ней учитель математики получает аж 26 тысяч рублей. Проверка тетрадей (90 в неделю, то есть 360 в месяц), к слову, оценивается в 800 рублей в месяц. Ну и стоит ли удивляться, что молодых и талантливых учителей привлечь в школы все труднее? Педагог — это же не обслуживающий персонал, а важнейший человек в жизни ребенка. Это должно звучать гордо и оплачиваться соответствующе», - считает Безруков.


Между тем, по статистике с зарплатами в том же Нижнем Новгороде и области, где живет сестра Безрукова, должно быть всё хорошо. Средняя з/п в 2021 году в регионе составила 41156 рублей. Однако, как мы знаем, одни едят мясо, другие - капусту, а в среднем получаются голубцы.


Если врачам худо-бедно подняли зарплаты, то, может, и до учителей очередь дойдёт? Потому что думать об отмене Болонской системы - это хорошо, но и о преподавателях позаботиться давно не мешает. Не так ли?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Болонская система образования   безруков   дети   зарплата   образование   отказ от Болонской системы   учителя   школа   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44
Иван 51 минуту назад
А ведь кроме учителей есть и другие не менее важные профессии, работая по которым, люди получают копейки! И обидно то, что чинуши считают это нормой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Борис Карабанов 7 минут назад
Про валежник что-то давно ничего не было. Видимо, все те, кто исходил сарказмом по этому надуманному поводу, запасли его достаточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Karelian 11 минут назад
Петрозаводск, ставка 11500.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Евгений Полчаса назад
Чую, теперь кассиры станут получать меньше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Obrval 36 минут назад
Кого только Безруков не играл! Теперь он ещё и учителя включил. Универсал. Я не очень понимаю кто платит учителям такие мизерные зарплаты? Уж не те ли люди кто посылает остатки этих учителей в бизнес и находит более неотложное применение этим деньгам где то в Малороссии. А это как раз те люди которых так преданно любит сам Безруков. Не кажется ли вам, господа, что круг замкнулся. Деньги есть, но не для всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ksenia2 55 минут назад
Да, в провинции зарплаты у учителей очень низкие. Поэтому почти все занимаются репетиторством. Иначе не выжить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Obrval workmen77 Полчаса назад
Вы затронули очень важный аспект с моей точки зрения. Все проблемы от того, что все живут по принципу - моя хата с краю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92397



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда
Юлия Чичерина поучаствовала в установке дорожного указателя в Мелитополе
Юлия Чичерина поучаствовала в установке дорожного указателя в Мелитополе
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как европейцы раньше представляли слона
Как европейцы раньше представляли слона
Поляки решили поиграть в американцев
Поляки решили поиграть в американцев
Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве
Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#в мире#история#картинки#автомир#коты#собака#новости
#Юмор#животные#интересное#факты#автомобили#сатира#подборка#милота#знаменитости#позитив
#прикол#забавно#люди#Разное#дети#шоу бизнес#Еда#смешно#кино#сарказм
Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения Лиры, бананы, гамаки: как выглядит частная школа в Коста-Рике Лиры, бананы, гамаки: как выглядит частная школа в Коста-Рике

На что жалуетесь?

Вернуться