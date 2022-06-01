«Учителя получают меньше кассира!»: Сергей Безруков раскритиковал систему образования в РФ

«О какой системе образования можно рассуждать, пока учителя получают меньше кассира в супермаркете? И я знаю, о чем говорю. Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14.633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча», — рассказывает актёр.

Похожим образом обстоят дела и с научными работниками. К примеру, ставка после университета и аспирантуры в Иркутске составляет 12 тысяч рублей. Кто в результате рискнёт пойти в преподаватели или начинать заниматься наукой?

«Конечно, есть северная надбавка (так называемая «полярка» за суровый климат), так вот вместе с ней учитель математики получает аж 26 тысяч рублей. Проверка тетрадей (90 в неделю, то есть 360 в месяц), к слову, оценивается в 800 рублей в месяц. Ну и стоит ли удивляться, что молодых и талантливых учителей привлечь в школы все труднее? Педагог — это же не обслуживающий персонал, а важнейший человек в жизни ребенка. Это должно звучать гордо и оплачиваться соответствующе», - считает Безруков.