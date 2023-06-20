В российских школах будут преподавать учителя без высшего образования

В Госдуме идею поддержали. Зампред думского комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко считает, что такая инициатива поможет решить проблему с нехваткой кадров в сельской местности.

Система среднего профессионального образования готовит профессионалов своего дела. Уровень подготовки в современных педагогических колледжах очень высокий. У ребят много часов практики и есть возможность общаться напрямую с педагогами-наставниками, поэтому поддерживаю эту инициативу. И особенно в удалённых районах, сельских малокомплектных школах нужны молодые педагоги. Кроме того, сейчас молодой педагог в процессе работы сможет получить высшее образование и получить необходимые компетенции для своей профессиональной траектории. Считаю, что инициатива правильная. Выпускники колледжей – достойные специалисты для того, чтобы учить наших детей