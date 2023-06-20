В российских школах будут преподавать учителя без высшего образования

В правительстве предполагают, что мера будет временной, чтобы "заполнить кадровые дыры".
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в России готовится законопроект, который позволит школам нанимать учителей без высшего образования. По словам Кравцова, набирать учителей, которые будут преподавать с пятого по девятые классы, можно не в университетах, а в системе среднего профессионального образования (колледжах).
В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы
В Госдуме идею поддержали. Зампред думского комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко считает, что такая инициатива поможет решить проблему с нехваткой кадров в сельской местности.
Система среднего профессионального образования готовит профессионалов своего дела. Уровень подготовки в современных педагогических колледжах очень высокий. У ребят много часов практики и есть возможность общаться напрямую с педагогами-наставниками, поэтому поддерживаю эту инициативу. И особенно в удалённых районах, сельских малокомплектных школах нужны молодые педагоги. Кроме того, сейчас молодой педагог в процессе работы сможет получить высшее образование и получить необходимые компетенции для своей профессиональной траектории. Считаю, что инициатива правильная. Выпускники колледжей – достойные специалисты для того, чтобы учить наших детей
При этом председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович считает, что инициативу Минпросвещения можно рассматривать лишь в качестве временной меры, чтобы устранить кадровый голод. Сейчас учителей в школах действительно не хватает.
Источник:
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А сейчас, походу, так будет:
АУЕ?
Вспоминаю советскую школу 73-83.
Учитель-царь и бог, за непослушание-кары небесные+бонусные пи@дюли от родителей.
Даже отъявленные хулиганы не могли пикнуть на учителя!
Просто а@уеть, до чего довели учителей и систему образования, за это реально расстреливать надо!
Меня еще в советскую студенческую пору постоянно в свою же школу преподавать звали. За деньги. Но мне лень было.
реформы приведут к росту и расширению...
лучшие эксперты по прогрессивным методикам...
4 класса церковно приходской школы - лучшее, проверенное временем...
Зачем мне выпускник Лесгафта для физкультуры или преподаватель рисования из Мухи?
А программа по физике едина и для ПТУ, и для школ. Ну, по крайней мере, раньше так было.
Сильно сомневаюсь.
любой айтишник может преподавать информатику, химик химию, зоолог биологию и т.д.
но их не берут без педагогического
Все решает руководство школы.
Один информатику, другой физику-математику.