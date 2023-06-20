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В российских школах будут преподавать учителя без высшего образования

В российских школах будут преподавать учителя без высшего образования

Автор:
20 июня 2023 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: выпускники колледжей   законопроект   кадровый голод   образование   учителя   школа   
2089
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В правительстве предполагают, что мера будет временной, чтобы "заполнить кадровые дыры".

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в России готовится законопроект, который позволит школам нанимать учителей без высшего образования. По словам Кравцова, набирать учителей, которые будут преподавать с пятого по девятые классы, можно не в университетах, а в системе среднего профессионального образования (колледжах).


В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы

В Госдуме идею поддержали. Зампред думского комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко считает, что такая инициатива поможет решить проблему с нехваткой кадров в сельской местности.


Система среднего профессионального образования готовит профессионалов своего дела. Уровень подготовки в современных педагогических колледжах очень высокий. У ребят много часов практики и есть возможность общаться напрямую с педагогами-наставниками, поэтому поддерживаю эту инициативу. И особенно в удалённых районах, сельских малокомплектных школах нужны молодые педагоги. Кроме того, сейчас молодой педагог в процессе работы сможет получить высшее образование и получить необходимые компетенции для своей профессиональной траектории. Считаю, что инициатива правильная. Выпускники колледжей – достойные специалисты для того, чтобы учить наших детей

При этом председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович считает, что инициативу Минпросвещения можно рассматривать лишь в качестве временной меры, чтобы устранить кадровый голод. Сейчас учителей в школах действительно не хватает.

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Метки: выпускники колледжей   законопроект   кадровый голод   образование   учителя   школа   
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42  комментария
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5k
4ijik 2 часа назад
Опустили престиж профессии ниже плинтуса, теперь "дыры" затыкают... Стоит посчитать, сколько учителей было уволено из за того, их до срыва доводят малолетние дебилы. Может надо просто разрешить учителям в рыло неадекватным ученикам давать? И уважение будет, и увольнять перестанут.
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769
adssaf afasffdsga Минуту назад
Знаю со слов преподавателей одного педагогического вуза, что директора школ бьются за предвыпускные и выпускные курсы, а местами до того доходит, что готовы чуть ли не со второго курса брать. Это к вопросу о кадрах. Но данная мера потрясающе хреновая. Временно закрыть - да, наверное, можно. Но даже 5-7 лет добьют образование - особенно в сёлах. Там и без того результаты не очень высокие и большинство после девятого "за профессией" уходит, а если ещё туда и малограмотные повалят... Уууу.
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1k
Хаим Каценеленбоген 4 минуты назад
можно подумать, что школьный учитель знает предмет лучше, чем отличник-олимпиадник в последних двух классах. и педагогика как предмет тоже значительную часть учителей мимо прошла. или они мимо неё.
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31k
koleos72 9 минут назад
У нас иногда старшая пионервожатая заменяла математичку. Физкультурника заменял футбольный мяч! Да он многие уроки заменял! Причём, без желания преподавателей!

А сейчас, походу, так будет:
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1k
Chlorpikrin 10 минут назад
А чему там ПТУшники научат?
АУЕ?
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11k
Света 16 минут назад
Этот тоже ун верситетов не заканчивал, но именовался профессором. Верной дорогой идут товарисчи! Как научат, ах как научат учителя без высшего образования....
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1k
Chlorpikrin 16 минут назад
Кроме мата слов нет.
Вспоминаю советскую школу 73-83.
Учитель-царь и бог, за непослушание-кары небесные+бонусные пи@дюли от родителей.
Даже отъявленные хулиганы не могли пикнуть на учителя!
Просто а@уеть, до чего довели учителей и систему образования, за это реально расстреливать надо!
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5k
banga911 18 минут назад
один учитель на удалёнке, через компьютер, может заменить тысячу очных учителей.
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5k
Атомный Крот 19 минут назад
Можно подумать, что раньше нельзя этого делать было.

Меня еще в советскую студенческую пору постоянно в свою же школу преподавать звали. За деньги. Но мне лень было.
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590
Const67 19 минут назад
в целях улучшения и оптимизации...
реформы приведут к росту и расширению...
лучшие эксперты по прогрессивным методикам...
4 класса церковно приходской школы - лучшее, проверенное временем...
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13k
кира 23 минуты назад
Решили добить школьное образование окончательно, чтобы уже наверняка, подобно выстрелу в голову? А не лучше ли ввести в педагогических ВУЗах обязательную отработку по специальности? А то выпускники плучают дипломы и оседают менеджерами в офисах. Таких ВУЗов немало по всей стране, они бы вполне смогли "заткнуть дыры".
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29k
Григорий Полчаса назад
Стоп. У нас раньше были педагогические училища. Это не являлось высшим образованием - ПТУ. В какой момент только выпусники ВУЗов стали достойны обучать детей?
Зачем мне выпускник Лесгафта для физкультуры или преподаватель рисования из Мухи?
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274
Странствующий за солнцем Полчаса назад
Ну а следующим шагом будем брать врачей без высшего образования, да можно и не медицинского. В Думу же берут остолопов!
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3k
poбт Полчаса назад
главное брать без педагогического образования
тогда и дыр будет меньше
любой айтишник может преподавать информатику, химик химию, зоолог биологию и т.д.
но их не берут без педагогического
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5k
Горожанин 42 минуты назад
А ведь стоит реально повысить зарплату учителям, повысить реально их социальную защищённость, в том числе бесплатным выделением квартир в городе и домов на селе, сделать льготным медицинское обслуживание и ввести иные социальные меры поддержки, убрать с педагогов вал бесконечной отчётности для чиновников всех уровней. Тогда не нужно будет придумывать бредовые предложения. Но, видимо, нет. Бред - проще. И опять же жирная галочка отчётности для бюрократии в виде выработанной инициативы. Так сказать - яркое политическое портфолио. Как же без него-то? Работа такая.
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110
Иванов Горожанин Полчаса назад
Думаю бюджет не ослабеет, а престиж профессии и уровень образования повысится. Но кому то там виднее видимо
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25k
Влад 43 минуты назад
"Кроме того, сейчас молодой педагог в процессе работы сможет получить высшее образование и получить необходимые компетенции для своей профессиональной траектории" - то есть учитель будет пол дня проводить в школе 6 дней из семи, потом дома проверять домашки и контрольные, потом готовиться к следующему дню и при этом ещё и заочно учиться? Госпожа Харченко этим высказыванием показала что ничего не смыслит в том чем руководит.
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57
r3mba4 43 минуты назад
понятно. Кадровые дыры будут затыкаться неграмотными мигрантами. как и везде. В медицине, спасибо Голиковой, они уже всё заняли. Осталась школа. Может их сразу в госдуму? Там тоже одни тупари сидят.
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64
Julia Sepp 47 минут назад
Так и в медицине нехватка кадров! Интересно кем будут заполнять эти кадровые дыры?
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110
Иванов Julia Sepp 43 минуты назад
Где то слышал что функции врачей будут выполнять медсестры.
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93
PQRS Иванов Полчаса назад
А функции медсестёр передадут немедицинскому персоналу. А потом наверно к знахарям ходит будем за заговорами. Стабильная деградация во всём.
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110
Иванов Denissg 17 секунд назад
Согласен. Сейчас прохожу врачей из за болей в тазобедренном суставе в течении полугода. 3 врача 3 диагноза, боль не уходит, оснований для мрт нет и направление к неврологу не дают. Таблетки только дорогие выписывают. Медсестра в процедурной к которой на уколы хожу лучше проконсультировала чем два хирурга и терапевт.
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312
GoInDown Час назад
Давно уже преподают, знаю минимум 2их, которые преподавали без вышки долгое время
Один информатику, другой физику-математику.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
В школу пришли преподавать те кто сам сдавал ЕГЭ и получал это высшее в ковидные годы дистанционно. Сам факт наличия "вышки" сегодня не даёт уверенности что перед вами профессионал своего дела. Приходится учить своих детей самому!
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1k
rudenkov 2 часа назад
Зато кассир в супермаркете, какое требуют образование?
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