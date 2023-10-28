Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют

Жители британской деревни сражаются с властями ради спасения своих домов. За последние годы несколько здешних домов сползли в море из-за береговой эрозии, и многие лишились жилья. Под угрозой находятся ещё 100 домов. Власти сначала составили план спасения — а затем заявили, что не смогут его финансировать.
Жители английской деревни Хемсби в графстве Норфолк, пострадавшей от береговой эрозии, сражаются с местными властями. В результате оползня пара домов оказалась на краю обрыва, и "сползает" в море — а ещё 100 домов находятся под угрозой, поскольку береговая линия продолжает размываться. Изначально правительство составило план защиты домов и выпустило проект, однако, позже заявило, что не сможет его финансировать.
Местные власти утверждают, что инфляция увеличила стоимость проекта с 15 до 20 млн. фунтов стерлингов, и теперь ему не могут предоставить финансовую поддержку. Они приняли меры берегоукрепления и установили камни в наиболее подверженных эрозии местах — а жителей предупредили, что разрушение домов неизбежно. Но местные жители, которых в деревне 3600, не смогли молчать и начали борьбу за свои права.
Люди считают, что их деревню "бросили на произвол судьбы", и требуют принять более кардинальные меры для спасения домов. Они объединились и создали компанию Save Hemsby Coastline, выступающую за спасение деревни - и собирают средства и ресурсы для судебного оспаривания отказа в финансировании. Местные рассказывают, что им страшно жить в домах, которые в любой момент могут сползти в море. Некоторые дома уже снесены, но другие отказываются покидать свои жилища.
"Это был мой любимый дом, и я не поддерживаю всё это, не хочу переезжать. Это ужасно. Я была в шоке, когда впервые услышала о сносе, и разрыдалась," - рассказывает Мэри Вити, пожилая местная жительница, которая 4 года прожила в деревне.
"Многие соседи страдают от безысходности. Я же стараюсь сохранять улыбку на лице. Я ещё не сломлен. Продолжаю жить дальше - винить некого, нужно просто принять это и жить дальше," - говорит 65-летний пенсионер Лэнс Мартин, который ещё в 2018 году оттащил свой дом от берега из-за эрозии.
Ещё одна жительница, Мэнди Джефкот, купила здесь дом с двумя спальнями за 75 000 фунтов стерлингов (8,5 млн рублей), и предполагала, что будет жить в нём до глубокой старости. Но с тех пор она могла лишь с ужасом наблюдать, как её дом медленно сползает в море. За последний год около 7 метров сада женщины обрушилось в море. И таких случаев в деревне — множество, а вскоре могут быть и сотни.
Вот как выглядели дома до и после (2007 и 2023 годы):
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Либерастня, кстати, эту трагедию и не заметит.
Ма-ла-ва-та будет!
Нехай вся Британия в море сползает!
всё равно смоет деревеньку раньше или позже. не проще выкупить на эти 15 лямов землю подальше от берега и переселить людей туда?