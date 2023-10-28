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Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют

Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют

Автор:
28 октября 2023 09:00
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Великобритания   Жизнь   британцы   власти   истории   история   люди   протесты   разборки   
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Жители британской деревни сражаются с властями ради спасения своих домов. За последние годы несколько здешних домов сползли в море из-за береговой эрозии, и многие лишились жилья. Под угрозой находятся ещё 100 домов. Власти сначала составили план спасения — а затем заявили, что не смогут его финансировать.

Жители английской деревни Хемсби в графстве Норфолк, пострадавшей от береговой эрозии, сражаются с местными властями. В результате оползня пара домов оказалась на краю обрыва, и "сползает" в море — а ещё 100 домов находятся под угрозой, поскольку береговая линия продолжает размываться. Изначально правительство составило план защиты домов и выпустило проект, однако, позже заявило, что не сможет его финансировать.

Местные власти утверждают, что инфляция увеличила стоимость проекта с 15 до 20 млн. фунтов стерлингов, и теперь ему не могут предоставить финансовую поддержку. Они приняли меры берегоукрепления и установили камни в наиболее подверженных эрозии местах — а жителей предупредили, что разрушение домов неизбежно. Но местные жители, которых в деревне 3600, не смогли молчать и начали борьбу за свои права.

Люди считают, что их деревню "бросили на произвол судьбы", и требуют принять более кардинальные меры для спасения домов. Они объединились и создали компанию Save Hemsby Coastline, выступающую за спасение деревни - и собирают средства и ресурсы для судебного оспаривания отказа в финансировании. Местные рассказывают, что им страшно жить в домах, которые в любой момент могут сползти в море. Некоторые дома уже снесены, но другие отказываются покидать свои жилища.


"Это был мой любимый дом, и я не поддерживаю всё это, не хочу переезжать. Это ужасно. Я была в шоке, когда впервые услышала о сносе, и разрыдалась," - рассказывает Мэри Вити, пожилая местная жительница, которая 4 года прожила в деревне.

"Многие соседи страдают от безысходности. Я же стараюсь сохранять улыбку на лице. Я ещё не сломлен. Продолжаю жить дальше - винить некого, нужно просто принять это и жить дальше," - говорит 65-летний пенсионер Лэнс Мартин, который ещё в 2018 году оттащил свой дом от берега из-за эрозии.

Ещё одна жительница, Мэнди Джефкот, купила здесь дом с двумя спальнями за 75 000 фунтов стерлингов (8,5 млн рублей), и предполагала, что будет жить в нём до глубокой старости. Но с тех пор она могла лишь с ужасом наблюдать, как её дом медленно сползает в море. За последний год около 7 метров сада женщины обрушилось в море. И таких случаев в деревне — множество, а вскоре могут быть и сотни.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Великобритания   Жизнь   британцы   власти   истории   история   люди   протесты   разборки   
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8  комментариев
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14k
Antique computer Час назад
"Держитесь там и хорошего настроения."

Либерастня, кстати, эту трагедию и не заметит.
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24k
Тигран Саркисян Минуту назад
Мало того что эти дауны на песчанике построили дома , так в придачу ещё и на берегу океана , а чтоже вы ожидали то?
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5k
Влад 11 минут назад
"Британская деревня сползает в море"

Ма-ла-ва-та будет!
Нехай вся Британия в море сползает!
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2k
Dimon Полчаса назад
- Какой ужас! Это нарушение прав человека! - Это в Англии. - Ааа....тогда пох...!
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56k
zloykoyot 37 минут назад
Как там у англосаксов? Мой дом - моя крепость? Ну так вот, это ВАША крепость, вы и ипитесь сами. Только в отсталой рашке государство обязано потерпевшим жильё предоставить, в просвещённых европах свободные и цивилизованные граждане переселяются под мосты.
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11k
Dihydrogen Monoxide 39 минут назад
А вот интересно, как скоро в этом деле найдут российский след? ))
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6k
hhwost 52 минуты назад
море - сильная, жестокая и равнодушная стихия. поселиться рядом с ним - всё равно, что рядом со спяшим драконом.
всё равно смоет деревеньку раньше или позже. не проще выкупить на эти 15 лямов землю подальше от берега и переселить людей туда?
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