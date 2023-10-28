Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют

Люди считают, что их деревню "бросили на произвол судьбы", и требуют принять более кардинальные меры для спасения домов. Они объединились и создали компанию Save Hemsby Coastline, выступающую за спасение деревни - и собирают средства и ресурсы для судебного оспаривания отказа в финансировании. Местные рассказывают, что им страшно жить в домах, которые в любой момент могут сползти в море. Некоторые дома уже снесены, но другие отказываются покидать свои жилища.

"Это был мой любимый дом, и я не поддерживаю всё это, не хочу переезжать. Это ужасно. Я была в шоке, когда впервые услышала о сносе, и разрыдалась," - рассказывает Мэри Вити, пожилая местная жительница, которая 4 года прожила в деревне.