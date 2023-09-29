Британец эпично отомстил властям, которые запретили ему перестроить здание

Житель одного британского городка Майкл Томас решил перестроить заброшенное здание пиццерии в жилой дом — но местный совет запретил ему проведение работ. Тогда мужчина решил неординарно отомстить главе совета.
71-летний житель британского города Троубридж по имени Майкл Томас решил перестроить заброшенное здание пиццерии в жилой дом с семью спальнями. Однако, местные власти потребовали остановить строительство. Глава городского совета Стюарт Палмен решительно выступил против проекта, и вынес запрет на проведение работ. Тогда Томас решил отомстить чиновнику — и установил его каменную голову ("горгулью") на углу того самого здания.
Мистер Томас подавал две апелляции, надеясь, что решение всё-таки пересмотрят. Но власти были непреклонны, и раз за разом ему отказывали, заявляя, что переделанное здание "испортит вид района". Сначала мужчина устроил протест, прикрепив к строительным лесам здания баннер с возражениями, а уже затем решился на каменную статую главы совета.
"Совет активно вкладывается в развитие зелёных насаждений и долгосрочных застройщиков за пределами города Троубридж, получая немалую прибыль. Однако, он идёт против застройщиков небольших городских зданий, которые пытаются удовлетворить потребность в жилье для тех, кто не может себе позволить дорогостоящее жильё за городом," - пишет Томас на баннере.
В июне мистер Томас заявил, что даже готов сесть в тюрьму из-за этого спора. По его словам, местные власти "не следуют правилам, а сами создают их по ходу дела". Он намерен продолжить переделку здания, несмотря ни на что.
"Я продолжу строительство вопреки их приказам, пусть подают на меня в суд. Я не боюсь попасть в тюрьму - меня уже дважды сажали в тюрьму. В наших современных тюрьмах есть туалеты и даже телевизоры, так что не думаю, что мне там будет тяжело," - говорит Томас.
27 октября Томас должен явиться в суд. Его обвиняют в несоблюдении уведомления о принудительной остановке строительства. Мужчина, тем временем, планирует подать ещё одну апелляцию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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