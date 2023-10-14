В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса

Инцидент произошёл в 9 часов утра. По словам пострадавшей, обычно в этом месте её поджидал дворовый пёс, который обычно провожал женщину до работы. Но в этот раз вместо пёселя оказалась медведица с трея медвежатами.

Расценив человека как опасность для своего потомства, шерстяная мамаша перешла в нападение, но продавщица не растерялась, принялась отбиваться сумкой с пакетами и громко звать на помощь. Женщине повезло, громкие крики и пакет немного замедлили нападение хищника.