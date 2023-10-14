В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса

Косолапое семейство во главе с мамашей выбрало для утренней прогулки маршрут, по которому обычно шла на работу жительница села Петровское Ишимбайского района.
Инцидент произошёл в 9 часов утра. По словам пострадавшей, обычно в этом месте её поджидал дворовый пёс, который обычно провожал женщину до работы. Но в этот раз вместо пёселя оказалась медведица с трея медвежатами.
Расценив человека как опасность для своего потомства, шерстяная мамаша перешла в нападение, но продавщица не растерялась, принялась отбиваться сумкой с пакетами и громко звать на помощь. Женщине повезло, громкие крики и пакет немного замедлили нападение хищника.
Да и время было удачным, на работу спешили сотрудники газовой службы. Услышав крики, они бросились на выручку уже изрядно пострадавшей женщине и смогли отогнать медвежье семейство. В настоящее время храбрая продавщица находится в больнице с разодранной рукой и расцарапанной спиной.
Медведицу и медвежат загнали в парк до приезда лесников, так как она была очень агрессивной, было принято решение её усыпить, а малышей отдать на передержку в местную общественную организацию "Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов".
Это уже 42 зарегистрированное нападение медведей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.
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