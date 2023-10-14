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В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса

В Башкирии кассирша "Пятерочки" спаслась от медведицы с помощью пакетов и громкого голоса

Автор:
14 октября 2023 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   животные   медведица с медвежатами   нападение   смелая продавщица   
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Косолапое семейство во главе с мамашей выбрало для утренней прогулки маршрут, по которому обычно шла на работу жительница села Петровское Ишимбайского района.

Инцидент произошёл в 9 часов утра. По словам пострадавшей, обычно в этом месте её поджидал дворовый пёс, который обычно провожал женщину до работы. Но в этот раз вместо пёселя оказалась медведица с трея медвежатами.


Расценив человека как опасность для своего потомства, шерстяная мамаша перешла в нападение, но продавщица не растерялась, принялась отбиваться сумкой с пакетами и громко звать на помощь. Женщине повезло, громкие крики и пакет немного замедлили нападение хищника.


Да и время было удачным, на работу спешили сотрудники газовой службы. Услышав крики, они бросились на выручку уже изрядно пострадавшей женщине и смогли отогнать медвежье семейство. В настоящее время храбрая продавщица находится в больнице с разодранной рукой и расцарапанной спиной.


Медведицу и медвежат загнали в парк до приезда лесников, так как она была очень агрессивной, было принято решение её усыпить, а малышей отдать на передержку в местную общественную организацию "Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов".


Это уже 42 зарегистрированное нападение медведей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.



 

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Метки: Башкирия   Видео   животные   медведица с медвежатами   нападение   смелая продавщица   
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3  комментария
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Горожанин 46 минут назад
Да что там вообще в Башкирии твориться!?.. Надо туда ехать.
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Quicksilver Полчаса назад
что заблюрены фото? застрелили?
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