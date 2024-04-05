В Сургуте киллер расстрелял предпринимателя у подъезда

Очевидно, что и как в случае с воронежской чайханой, в которую на днях швырнули гранату, причины убийства в Сургуте те же — конфликт с конкурентами. Известно, что погибший занимался арендой тяжёлой техники. Следователи в первую очередь рассматривают версию с заказным убийством. Правоохранителям уже известно, что у Даудова были конфликты и проблемы с бизнесом.

"Поначалу невозможно было ничего добиться от жены: она плакала и билась в истерике. Сейчас одна из приоритетных версий — заказное убийство, могли что-то не поделить", — рассказали в полиции.