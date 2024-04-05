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В Сургуте киллер расстрелял предпринимателя у подъезда

В Сургуте киллер расстрелял предпринимателя у подъезда

Автор:
05 апреля 2024 15:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бизнесмен   заказное убийство   киллер   следственный комитет   сургут   
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Следователи считают, что бизнесмен что-то не поделил с конкурентами. Сейчас это приоритетная версия.

Громкое убийство накануне вечером произошло во дворе жилого дома в Сургуте. Неизвестный на глазах жены и ребёнка расстрелял 44-летнего бизнесмена Арсенали Даудова. Преступник подбежал к вышедшему из автомобиля мужчине и произвёл пять выстрелов в упор из пистолета. Даудов скончался на месте.

Очевидно, что и как в случае с воронежской чайханой, в которую на днях швырнули гранату, причины убийства в Сургуте те же — конфликт с конкурентами. Известно, что погибший занимался арендой тяжёлой техники. Следователи в первую очередь рассматривают версию с заказным убийством. Правоохранителям уже известно, что у Даудова были конфликты и проблемы с бизнесом.



"Поначалу невозможно было ничего добиться от жены: она плакала и билась в истерике. Сейчас одна из приоритетных версий — заказное убийство, могли что-то не поделить", — рассказали в полиции.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве. Личность преступника и его мотивы устанавливаются.

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Метки: Видео   бизнесмен   заказное убийство   киллер   следственный комитет   сургут   
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3  комментария
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39k
АнтонПолднев 22 минуты назад
Убийство Арсенали Даудова - бизнесмена оказалось заказным?! Да кто б мог подумать?! Я мог подумать например. Может в следователи пойти?
"А город подумал ученья идут..."(с)
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39k
albedo 8 минут назад
Прям возвращение 90-х.
Надеюсь быстро найдут, чтобы другим неповадно было.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1947 постов (1955 в горячем)
Лесник
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