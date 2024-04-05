В Сургуте киллер расстрелял предпринимателя у подъезда

Следователи считают, что бизнесмен что-то не поделил с конкурентами. Сейчас это приоритетная версия.
Громкое убийство накануне вечером произошло во дворе жилого дома в Сургуте. Неизвестный на глазах жены и ребёнка расстрелял 44-летнего бизнесмена Арсенали Даудова. Преступник подбежал к вышедшему из автомобиля мужчине и произвёл пять выстрелов в упор из пистолета. Даудов скончался на месте.
Источник:
Очевидно, что и как в случае с воронежской чайханой, в которую на днях швырнули гранату, причины убийства в Сургуте те же — конфликт с конкурентами. Известно, что погибший занимался арендой тяжёлой техники. Следователи в первую очередь рассматривают версию с заказным убийством. Правоохранителям уже известно, что у Даудова были конфликты и проблемы с бизнесом.
"Поначалу невозможно было ничего добиться от жены: она плакала и билась в истерике. Сейчас одна из приоритетных версий — заказное убийство, могли что-то не поделить", — рассказали в полиции.
Источник:
По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве. Личность преступника и его мотивы устанавливаются.
Источник:
- Бастрыкин поручил возбудить дело на генерала таможни, устроившего дебош в отеле Калининграда
- «Нанёс... Наносят крем на рожу»: сотрудник Следственного комитета грубо пошутил на видео и попал под служебную проверку
- В Амурской области задержали директора обвалившегося рудника
- СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, после её слов о задержании преступников, устроивших кровавую трагедию в «Крокус Сити Холле»
- Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников
"А город подумал ученья идут..."(с)
Надеюсь быстро найдут, чтобы другим неповадно было.