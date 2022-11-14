14 необычных находок, на которые люди случайно наткнулись во время прогулки

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Чего ждут люди от прогулок? Ну уж явно не того, на что наткнулись герои нашей подборки! В лесу, на горе, просто недалеко от своего дома они сделали нетипичные открытия и поделились ими в соцсетях.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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это снаряд, подкалиберный походу.