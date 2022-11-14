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14 необычных находок, на которые люди случайно наткнулись во время прогулки

14 необычных находок, на которые люди случайно наткнулись во время прогулки

Автор:
14 ноября 2022 19:35
Метки: Прикол   в лесу   забавно   интересно   люди нашли   находки   фото   
2617
15

Чего ждут люди от прогулок? Ну уж явно не того, на что наткнулись герои нашей подборки! В лесу, на горе, просто недалеко от своего дома они сделали нетипичные открытия и поделились ими в соцсетях.

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Источник:

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Метки: Прикол   в лесу   забавно   интересно   люди нашли   находки   фото   
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8  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Это обычный плод Маклюры. Это такое плодовое дерево семейства Тутовых. Растение также известно под названиями «несъедобный апельсин», «индийский апельсин», «Адамово яблоко». Ну... в каком-то смысле это яблоко...
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 18 минут назад
Граната в лесу

это снаряд, подкалиберный походу.
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18k
alexis Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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88k
parallax 40 минут назад
Пеньки явно еловые.
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Маклюра оранжевая.
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Спелая кукурузинка

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