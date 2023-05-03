Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом

Пожарные встали под деревом с натяжным спасательным полотном. На место также приехала команда спасателей животных - на случай, если вдруг медведь случайно упадёт сам. По словам сотрудников, примерно через 20 минут ожидания мишка благополучно упал на полотно, и его поймали. Его там же осмотрели, а затем выпустили в дикую природу недалеко от города. Наверняка, пытаться лазить по деревьям мишка больше не будет!