Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом

Любопытный медведь в американском городке Рино решил залезть на дерево, но не ожидал, чем это для него закончится. Мишка застрял, и никак не мог слезть с дерева самостоятельно. Но к счастью, ему вовремя пришли на помощь.
Пожарная служба американского города Рино недавно получила необычный звонок. Им сообщили, что на дереве в жилом районе застрял медведь. Его обнаружили гуляющим по району ещё рано утром, а затем заметили на дереве. Спуститься самостоятельно медведь, увы, не мог - поэтому жители вызвали пожарных на помощь.
Пожарные встали под деревом с натяжным спасательным полотном. На место также приехала команда спасателей животных - на случай, если вдруг медведь случайно упадёт сам. По словам сотрудников, примерно через 20 минут ожидания мишка благополучно упал на полотно, и его поймали. Его там же осмотрели, а затем выпустили в дикую природу недалеко от города. Наверняка, пытаться лазить по деревьям мишка больше не будет!
Спасение на видео:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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