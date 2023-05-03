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Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом

Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом

Автор:
03 мая 2023 21:17
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории спасения   история спасения   медведи   медведь   природа   фото   
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Любопытный медведь в американском городке Рино решил залезть на дерево, но не ожидал, чем это для него закончится. Мишка застрял, и никак не мог слезть с дерева самостоятельно. Но к счастью, ему вовремя пришли на помощь.

Пожарная служба американского города Рино недавно получила необычный звонок. Им сообщили, что на дереве в жилом районе застрял медведь. Его обнаружили гуляющим по району ещё рано утром, а затем заметили на дереве. Спуститься самостоятельно медведь, увы, не мог - поэтому жители вызвали пожарных на помощь.

Пожарные встали под деревом с натяжным спасательным полотном. На место также приехала команда спасателей животных - на случай, если вдруг медведь случайно упадёт сам. По словам сотрудников, примерно через 20 минут ожидания мишка благополучно упал на полотно, и его поймали. Его там же осмотрели, а затем выпустили в дикую природу недалеко от города. Наверняка, пытаться лазить по деревьям мишка больше не будет!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории спасения   история спасения   медведи   медведь   природа   фото   
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824k
А.Берестенко Час назад
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680
Кондратий Собакин 15 минут назад
И при этом не издал ни единого звука. Завидная выдержка. Интересно другое. Среди спасателей есть женщины, а вот ни одного негра или латиноса почему-то не видать. Или в таких е.б.е.н.я.х. они не водяться?
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52k
smakido 16 минут назад
Все сделано четко и профессионально!
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