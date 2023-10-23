На Алтае школьники устроили массовую драку

В селе Майма на берегу одноимённой реки в кулачном бои сошлись более 20 школьников. Как сообщает УМВД по Республики Алтай, сначала потасовка проходила между несколькими подростками, но потом к ней подключилась группа поддержки с обеих сторон.

Отмечается, что некоторых участников драки сильно избили, когда те уже находились на земле. Всего в ходе конфликта пострадали 6 человек, всем им понадобилась медицинская помощь. Судя по кадрам, проигравших в драке ребят усадили в круг и продолжили избивать.