На Алтае школьники устроили массовую драку

Интернет им, что ли, отключили?
В селе Майма на берегу одноимённой реки в кулачном бои сошлись более 20 школьников. Как сообщает УМВД по Республики Алтай, сначала потасовка проходила между несколькими подростками, но потом к ней подключилась группа поддержки с обеих сторон.
Отмечается, что некоторых участников драки сильно избили, когда те уже находились на земле. Всего в ходе конфликта пострадали 6 человек, всем им понадобилась медицинская помощь. Судя по кадрам, проигравших в драке ребят усадили в круг и продолжили избивать.
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Как сообщили в полиции, все участники драки уже установлены. Сейчас решается вопрос о постановке всех попавших в кадр школьников на учёт в органах внутренних дел. Для оценки полученных травм всем пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза. Примечательно, что инцидент произошёл 15 октября. Однако известно о нём стало только сегодня — после публикации ролика в местных пабликах.
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И участковый мог только через слив прознать.
Прям спасибо автору! Эх молодость