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На Алтае школьники устроили массовую драку

На Алтае школьники устроили массовую драку

Автор:
23 октября 2023 16:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Майма   алтай   драка   полиция   школьники   
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Интернет им, что ли, отключили?

В селе Майма на берегу одноимённой реки в кулачном бои сошлись более 20 школьников. Как сообщает УМВД по Республики Алтай, сначала потасовка проходила между несколькими подростками, но потом к ней подключилась группа поддержки с обеих сторон.



Отмечается, что некоторых участников драки сильно избили, когда те уже находились на земле. Всего в ходе конфликта пострадали 6 человек, всем им понадобилась медицинская помощь. Судя по кадрам, проигравших в драке ребят усадили в круг и продолжили избивать.

Как сообщили в полиции, все участники драки уже установлены. Сейчас решается вопрос о постановке всех попавших в кадр школьников на учёт в органах внутренних дел. Для оценки полученных травм всем пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза. Примечательно, что инцидент произошёл 15 октября. Однако известно о нём стало только сегодня — после публикации ролика в местных пабликах.

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Метки: Видео   Майма   алтай   драка   полиция   школьники   
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2  комментария
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16k
Совранский Час назад
Можете минусить - но мы тоже махались "стенка на стенку"! Были конечно "правила"(лежачего не бить, со спины не нападать, в пах не бить), но и телефонов не было)))
И участковый мог только через слив прознать.
Прям спасибо автору! Эх молодость
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24k
ЦСКА 41 минуту назад
Все по чесноку! Все же сами, своим пешком на берег реки пришли, в кулачном бою сходиться?? Молодые самцы самоутверждаются! Что здесь такого!? Так было, так есть, так будет!
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