19 закулисных фактов о том, что происходило на съемках культовых фильмов

Нет ничего лучше, чем погрузиться в интересный фильм и на несколько часов отключиться от забот. Закулисная правда о том, как создавались эти знаменитые картины, может полностью изменить ваше представление о них.
Съемки "Волшебника страны Оз" были похожи на сущий кошмар. Мало того, что актер Берт Лар, исполнивший роль Трусливого Льва, был вынужден носить жаркий костюм из настоящей львиной шерсти, так еще и у Бадди Эбсена началась аллергия на алюминиевую пудру, которая должна была сделать из него Железного Дровосека. Когда кожа Эбсена посинела, и он чуть не задохнулся, бессердечные руководители студии заменили его на Джека Хейли.
Спецэффекты боевика "Все везде и сразу" взорвали наше воображение. А трудились над ними 5 самоучек! Более того, компьютерной графике они обучились во время пандемии.
Сцена секса Кристофера Минц-Плассе становится еще более неловкой, когда узнаешь, что за съемками наблюдала его мама. В то время актеру было 17 лет, так что по закону его должны были сопровождать родители
Из-за огромного количества грима и специальных накладок Джим Кэрри был мрачнее тучи на съемках фильма "Гринч - похититель Рождества". Свою злость он срывал на гримере Казухиро Цудзи. После съемок Цудзи пришлось обратиться к психотерапевту.
Маргарет Гамильтон сыграла злую ведьму в "Волшебнике страны Оз". Одна из сцен чуть не стоила жизни актрисе. Съемочная группа не справилась с огнем, и Маргарет получила страшные ожоги лица и рук. После госпитализации артистка возобновила съемки, но уже в зеленых перчатках.
Марлон Брандо считается одним из величайших актеров в истории. Во время съемок "Крестного отца" он отказывался заучивать свои реплики и читал их с бумажки, часто импровизируя.
Для съемок "Интерстеллара" режиссер Кристофер Нолан велел посадить 500 акров кукурузы, а потом еще и получил прибыль с урожая.
Пчелы в классическом ужастике "Кэндимэн" были абсолютно настоящими. Чтобы насекомые не проникли в горло, в рот Тони Тодда вставили заглушку. Во время съемок пугающей сцены его ужалили 23 раза, но он получил хорошую компенсацию за свои страдания. Тодд договорился о премии в размере 1000 долларов за каждый укус.
Во время съемок фильма "Крик" Дрю Берримор несколько раз по-настоящему позвонила в 911. Оказалось, реквизитор забыла отключить телефон от сети. Бэрримор рыдала, кричала и вешала трубку до тех пор, пока ей не перезвонила полиция.
Процесс съемок в канализационных коллекторах около реки Ханган был еще более отвратительным, чем вы могли себе представить. Актеры и съемочная группа были предварительно привиты против столбняка. В некоторых сценах актерам пришлось плескаться в сточных водах.
Все эти облизывания губ, которые делал Джокер в фильме "Темный рыцарь", могут показаться актерской находкой. На самом же деле Хит Леджер пытался удержать накладки, изображавшие те самые шрамы на щеках, которые так и норовили отклеиться во время разговоров.
Эпическая бойня в "Бесславных ублюдках" чуть было не привела к трагедии. Элай Рот рассказал, что на съемках поджога кинотеатра, здание чуть не сгорело от высокой температуры. Работники съемочной площадки полагали, что температура огня будет 400 °C, однако она достигала 1200.
Если вам показалось, что удары в фильме "Рокки 4" были слишком реалистичными, то вы не ошиблись. Сильвестр Сталлоне (автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли) попросил Дольфа Лундгрена по-настоящему бить его во время поединка. В итоге Сталлоне получил апперкот и девять дней провел в больнице.
Биографический фильм "Селена" принес успех Дженнифер Лопес. Интересно то, что пела актриса не своим голосом. Прекрасный вокал, звучавший на протяжении всей мелодрамы, принадлежал самой Селене Кинтанилье, а Лопес просто подпевала.
Легендарная белая маска Майкла Майерса из "Хэллоуина" - это неудачный слепок лица Уильяма Шатнера, сыгравшего капитана Кирка в "Звездном пути". Томми Ли Уоллес, художник-постановщик, купил ее в магазине на Голливудском бульваре. Он увеличил отверстия для глаз, удалил брови и бакенбарды, покрасил маску в белый цвет и затемнил волосы, чтобы создать икону ужасов.
Знаменитая сцена с гамбургером была навеяна историей кастинга Сэмюэля Л. Джексона. Продюсер Ричард Гладштейн рассказал: "Входит Сэм с гамбургером в одной руке и выпивкой в другой, его напряженный взгляд напугал всех присутствующих".
В "Бойцовском клубе" постоянно мелькают стаканчики Starbucks. По словам режиссера Дэвида Финчера, когда он переехал в Лос-Анджелес в 1984 году, ему было трудно найти хорошую кофейню. Затем появилась Starbucks, и его жизнь изменилась.
Нью-Йорк в фильме "Таксист" кажется до жути грязным. Съемки проходили летом 1975 года, когда экономика города была в упадке. Мегаполис пребывал на грани банкротства, муниципальные службы объявили забастовку. На улицах росли горы мусора. Так что кадры соответствовали реальности.
Каждый пузырь воздуха в мультфильме "Русалочка" был нарисован вручную. Аниматорам потребовалось более миллиона пузырьков! Задача оказалась настолько сложной, что Disney пришлось передать большую часть работы китайской компании Pacific Rim Productions.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
В синеме только она, документалка и "в мире животных".
Всё остальное лучше читать. Книга лучший способ доставки информации
Во всех подобных постах писали, что эти накладки его раздражали и он их облизывал, чтобы меньше нервировали. Первый раз слышу, что он пытался их удержать