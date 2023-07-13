19 закулисных фактов о том, что происходило на съемках культовых фильмов

Съемки "Волшебника страны Оз" были похожи на сущий кошмар. Мало того, что актер Берт Лар, исполнивший роль Трусливого Льва, был вынужден носить жаркий костюм из настоящей львиной шерсти, так еще и у Бадди Эбсена началась аллергия на алюминиевую пудру, которая должна была сделать из него Железного Дровосека. Когда кожа Эбсена посинела, и он чуть не задохнулся, бессердечные руководители студии заменили его на Джека Хейли.