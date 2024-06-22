15 интересных фотографий из закулисья знаменитых фильмов

Кино - это волшебство на экране, за которым скрывается весь титанический труд огромной команды. Но, как и в реальной жизни, на съемках участники находят место для простых человеческих радостей, даже если актеры играют самых зловещих персонажей. В этом посте вы увидите занимательные изображения съемочного процесса и моментов отдыха, которые позволят увидеть знаменитые фильмы с другой точки зрения.