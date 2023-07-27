Художник по костюмам поделилась секретами фильма "Барби"

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг стал главным хитом лета 2023 года. Знаменитая куколка всегда отличалась стилем, вот и в нашумевшей картине героиня Марго Робби радует зрителей интересными образами.
Ранее она работала с режиссером Гретой Гервиг над фильмом "Маленькие женщины" (2019), который получил премию "Оскар" за лучший дизайн костюмов.
2. "Вы не относитесь к Барби так же, как к обычному персонажу. Потому что выбор того, что она носит, не исходит изнутри. Определяющая характеристика того, что она носит, — это то, куда она идет и что делает", - рассказывает Дюрран
3. Для мира Барби были выбраны следующие цветовые комбинации: лавандовый, ярко-голубой, светло-голубой; зеленый, оранжевый, бежевый; оранжевый, голубой, розовый; два оттенка розового и желтый
Вдохновением послужила пляжная мода начала 60-х годов на Лазурном берегу.
4. Жаклин сразу придумала шубу для Кена в стиле Сильвестра Сталлоне. На подкладке изображены лошади, что свидетельствует о помешательстве персонажа на лошадях
5. Дюрран задала себе вопрос: "Каким по логике должен быть наряд Барби, что бы она выглядела американкой? Только вестерн!" Так и появился розовый костюм ковбоя.
7. Идея создания нижнего белья для Кена, вдохновленного брендом Calvin Klein, принадлежит Райану Гослингу
Когда Райан отправил своей жене Еве Мендес фотографию нижнего белья, она спросила: "Можно мне, пожалуйста, это белье? Пожалуйста, я никогда ничего не прошу". И да, теперь Ева носит эти трусы.
9. Дуа Липу раскритиковали из-за парика, но именно так выглядела русалочка компании Mattel
11. Марго Робби является лицом Chanel с 2018 года, поэтому в фильме есть наряды этого бренда
Режиссеру Грете Гервиг очень нравились вещи, которые соответствовали тем куклам, с которыми она играла в детстве.
15. Стиль "странной Барби" отличается от стиля обычной Барби, которая придерживается модных тенденций
"Мы сделали две версии образа - с более ярким цветом и с блеклым. Мы хотели создать ощущение, что в этот момент она начинает меняться", - объясняет Жаклин.
"Никому нет дела до Кена, все хотят играть только с Барби", - призналась Жаклин в интервью британскому Vogue.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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по моему мнению это именно тот случай который "Лучший - не значит хороши, это значит что остальные ещё хуже"
я просто не смотря на то что уважаю райана гослинга не могу себе в голове причину найти смотреть его, в том плане что у меня есть список фильмов который я с на много большей мотивацией прям сейчас посмотрю (например золото Маккены чет седня на глаза попалось захотелось пересомтреть)