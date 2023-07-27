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Художник по костюмам поделилась секретами фильма "Барби"

Художник по костюмам поделилась секретами фильма "Барби"

Автор:
27 июля 2023 11:12
Сообщество : Кино
Метки: Кукла   барби   интересное   кино   костюмер   секрет   фильм   
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Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг стал главным хитом лета 2023 года. Знаменитая куколка всегда отличалась стилем, вот и в нашумевшей картине героиня Марго Робби радует зрителей интересными образами.

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Ранее она работала с режиссером Гретой Гервиг над фильмом "Маленькие женщины" (2019), который получил премию "Оскар" за лучший дизайн костюмов.


Вдохновением послужила пляжная мода начала 60-х годов на Лазурном берегу.


Когда Райан отправил своей жене Еве Мендес фотографию нижнего белья, она спросила: "Можно мне, пожалуйста, это белье? Пожалуйста, я никогда ничего не прошу". И да, теперь Ева носит эти трусы.


Режиссеру Грете Гервиг очень нравились вещи, которые соответствовали тем куклам, с которыми она играла в детстве.


"Мы сделали две версии образа - с более ярким цветом и с блеклым. Мы хотели создать ощущение, что в этот момент она начинает меняться", - объясняет Жаклин.


"Никому нет дела до Кена, все хотят играть только с Барби", - призналась Жаклин в интервью британскому Vogue.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кукла   барби   интересное   кино   костюмер   секрет   фильм   
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7  комментариев
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14k
Kostick 2 часа назад
фильм в топку, но марго красоточка, да))
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21k
Виталий Касандров Полчаса назад
Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг стал главной херней лета 2023 года
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646
partners74 38 минут назад
одноногая барби, с торчащим половым органом из-под юбки????:) пздц как они весело там живут


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32k
Ashabad 40 минут назад
Кто-то очень сильно вложился в промоушн этого фильмеца на Фишках. И вообще на русских ресурсах. С чего бы это?... При необходимости всегда надо помнить, что с торентов он смотрится не хуже...
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36k
russger 41 минуту назад
Слишком часто этот фильм пиарят тут. Сколько платят?
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46k
Максим Т. 47 минут назад
Барби... Главным хитом...

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11k
Copycat 2 часа назад
Главным хитом лета


по моему мнению это именно тот случай который "Лучший - не значит хороши, это значит что остальные ещё хуже"

я просто не смотря на то что уважаю райана гослинга не могу себе в голове причину найти смотреть его, в том плане что у меня есть список фильмов который я с на много большей мотивацией прям сейчас посмотрю (например золото Маккены чет седня на глаза попалось захотелось пересомтреть)
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