Легендарный мессенджер ICQ закрылся, все сервера отключены

Вместо него пользователям предложили VK Мессенджер.
26 июня 2024 года компания VK отключила сервера некогда популярного мессенджера ICQ. Причиной корпорация назвала необходимость развивать другие свои продукты: VK Мессенджер и VK WorkSpace.
«Для усиления экспертизы к командам продуктов [«VK Мессенджера» и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», — заявили в компании.
ICQ появился в 1996 году, мессенджер разработали израильские студенты. Программа быстро стала популярной, спустя два года её купила американская корпорация AOL за $287 млн, позднее ее основатели получили еще $120 млн в качестве бонусов. Такой все помнят знаменитую «аську».
В 2010 году мессенджер выкупил фонд DST за $187,5 млн. После реорганизации фонда ICQ вошел в состав Mail.ru (позже переименована в VK). В 2020 году компания перезапустила мессенджер, назвав его ICQ New. Однако «аська» больше не была так популярна, как в 2000-х годах. По данным Mediascope, его аудитория к концу существования составляла всего 557,2 тыс. человек старше 12 лет.
Предлагаем минутку ностальгии
Источник:
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Если в тебе есть хоть капля души, не трогай Аську, пожалуйста!
А вот интерфейс аськи ваще не помню, я мирандой пользовался...