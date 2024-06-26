Легендарный мессенджер ICQ закрылся, все сервера отключены

В 2010 году мессенджер выкупил фонд DST за $187,5 млн. После реорганизации фонда ICQ вошел в состав Mail.ru (позже переименована в VK). В 2020 году компания перезапустила мессенджер, назвав его ICQ New. Однако «аська» больше не была так популярна, как в 2000-х годах. По данным Mediascope, его аудитория к концу существования составляла всего 557,2 тыс. человек старше 12 лет.

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