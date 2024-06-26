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Легендарный мессенджер ICQ закрылся, все сервера отключены

Легендарный мессенджер ICQ закрылся, все сервера отключены

Автор:
26 июня 2024 18:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: icq   аська   интересное   легенда   фото   эпоха   
1218
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Вместо него пользователям предложили VK Мессенджер.

26 июня 2024 года компания VK отключила сервера некогда популярного мессенджера ICQ. Причиной корпорация назвала необходимость развивать другие свои продукты: VK Мессенджер и VK WorkSpace.

«Для усиления экспертизы к командам продуктов [«VK Мессенджера» и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», — заявили в компании.

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ICQ появился в 1996 году, мессенджер разработали израильские студенты. Программа быстро стала популярной, спустя два года её купила американская корпорация AOL за $287 млн, позднее ее основатели получили еще $120 млн в качестве бонусов. Такой все помнят знаменитую «аську».

В 2010 году мессенджер выкупил фонд DST за $187,5 млн. После реорганизации фонда ICQ вошел в состав Mail.ru (позже переименована в VK). В 2020 году компания перезапустила мессенджер, назвав его ICQ New. Однако «аська» больше не была так популярна, как в 2000-х годах. По данным Mediascope, его аудитория к концу существования составляла всего 557,2 тыс. человек старше 12 лет.

Предлагаем минутку ностальгии

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Метки: icq   аська   интересное   легенда   фото   эпоха   
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751
Аристарх Севидов 55 минут назад
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8k
Умница-красавица 3 минуты назад
Как обладатель восьмизначной аськи скорблю
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8k
Николай 7 минут назад
не убирайте далеко, мало ли инет развалится, это единственное что держало его...
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8k
evenSeven 14 минут назад
Да, были времена.... помню, как она с гудком паровоза загружалась. Все проходит, спи спокойно.
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11k
Alex 14 минут назад
Прощай, друг
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136
Liberman 14 минут назад
я работаю в поставках айти оборудования... в аське общались все кто связан с железом по-работе. произошла маленькая жопа.
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1k
Anatolij 24 минуты назад
Аська - легенда! А вот Покемонка только оскорбляет это святое имя.
Если в тебе есть хоть капля души, не трогай Аську, пожалуйста!
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5k
Tuskub 45 минут назад
Жаль! ... вот и уходит очередная эпоха (в свое время) развития интернета... Помню в аське можно было даже увидеть IP собеседника и найти откуда он реально "вещает". Ни о каких прокси или подмене IP и разговоров не было... Эх, было время..)
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23k
kσρβγς 49 минут назад
Пропал мой пятизнак...

А вот интерфейс аськи ваще не помню, я мирандой пользовался...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5163 поста (4949 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360712



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