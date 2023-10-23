Бритни Спирс выпустила мемуары "The Woman In Me", в которых рассказала об аборте и расставании с Джастином Тимберлейком по СМС

После расставания Джастин выпустил песню "Cry Me A River", которая быстро стала хитом. Именно благодаря этой песни Джастин начал свою сольную карьеру. Многие поклонники считают, что славу принес ему именно роман с Бритни Спирс.

В августе этого года Джастин снова спел песню, посвященную расставанию с Бритни Спирс, хотя организаторы просили этого не делать, чтобы не ранить певицу ещё больше. Перед выступлением Джастин говорит: